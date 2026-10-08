Action collective contre le Nordik Spa Village : Près de 150 femmes auraient été agressées
Certaines se seraient fait offrir une carte-cadeau après avoir dénoncé leur agression...
Près de 150 femmes disent avoir été agressées sexuellement lors d’un massage au Nordik Spa Village de Chelsea, en Outaouais, et pourront maintenant faire valoir leurs droits devant les tribunaux dans le cadre d'une action collective.
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Le 2 octobre dernier, le juge Enrico Forlini, de la Cour supérieure du Québec, a autorisé l’action collective contre l’établissement, qui ne s’est pas opposé à la demande et « s'en remet à la décision du Tribunal », selon un document obtenu par Narcity Québec.
Jusqu’à présent, 143 personnes ont communiqué avec le cabinet Lambert Avocats pour signaler des agressions sexuelles qu’elles auraient subies de la part d’au moins 36 massothérapeutes entre 2007 et 2026.
Le recours découle notamment du témoignage d’une femme identifiée sous le pseudonyme « A.B. », qui affirme avoir été « victime d'agressions sexuelles et d'actes de voyeurisme » lors d’un massage en décembre 2024.
Elle dit avoir dénoncé la situation dès le lendemain, sans recevoir d’excuses ni de suivi du spa. L’établissement lui aurait plutôt indiqué que le massothérapeute était un travailleur autonome et non un employé, une position qu’elle conteste.
Depuis, elle affirme vivre avec de l’anxiété, des sentiments dépressifs et diverses difficultés personnelles, professionnelles et financières. Elle a déposé sa demande d’autorisation d’exercer une action collective en août 2025.
Des cas déjà passés devant les tribunaux
La demande souligne que ce n’est pas la première fois que des massothérapeutes ayant travaillé au spa se retrouvent devant la justice.
En 2021, l’un d’eux a été condamné à six mois de prison pour des agressions sexuelles commises sur deux clientes pendant des massages. En janvier 2026, un autre massothérapeute a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement une cliente en 2023.
En décembre 2022, la police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais avait aussi procédé à l’arrestation d’un massothérapeute soupçonné d’une agression sexuelle survenue au spa. Une autre femme a également intenté une poursuite individuelle contre l’établissement en janvier 2025.
Selon la demanderesse, certains massothérapeutes auraient même pu offrir des soins malgré des antécédents en matière d’agression sexuelle, en raison de vérifications jugées insuffisantes avant leur embauche.
Une carte-cadeau en guise de réponse
Selon le document juridique, plusieurs personnes qui ont dénoncé leur agression à l'établissement « se sont simplement fait offrir une carte-cadeau par la défenderesse, pour retourner à l'établissement où ils ont été agressés sexuellement ».
« La défenderesse n'a toutefois pas renvoyé les massothérapeutes dénoncés », peut-on aussi lire dans la demande.
La demanderesse reproche également au Nordik de ne pas avoir mis en place des mesures de prévention de base, comme des critères d'embauche plus rigoureux, des formations obligatoires sur les violences sexuelles, une supervision plus étroite des massothérapeutes ou des lignes directrices sur la conduite à adopter avant, pendant et après un massage.
Ce qu'a conclu le juge
À l’étape de l’autorisation, le tribunal ne cherche pas à déterminer si les allégations sont vraies. Il vérifie plutôt si l’action collective respecte les critères prévus par la loi et si elle peut aller de l’avant.
Dans son jugement, le juge Forlini estime que les faits allégués pourraient permettre de conclure que le spa a manqué à son obligation d’assurer la sécurité de sa clientèle.
Il considère également que la demande de dommages punitifs peut être débattue à ce stade, tout en précisant qu’« il appartiendra au juge du fond de déterminer si cette conclusion doit être ultimement accueillie ».
La demanderesse estime par ailleurs que « plusieurs centaines » de personnes pourraient être concernées par le recours.
Qui est visé par l'action collective?
L’action collective vise toutes les personnes qui auraient été agressées sexuellement lors d’un massage reçu au Nordik Spa Village Chelsea depuis le 2 octobre 2001, ainsi que leurs héritiers et ayants droit.
Les personnes visées font automatiquement partie du groupe, à moins de demander à s’en exclure. Elles peuvent aussi communiquer de façon confidentielle avec le cabinet Lambert Avocats.
Aucun montant précis n’est réclamé pour l’instant. Si le recours est accueilli ou qu’une entente est conclue, les membres pourraient recevoir une indemnisation pour les préjudices financiers et moraux subis.
Des dommages punitifs sont également réclamés en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi que le remboursement du prix payé pour le massage, taxes incluses.
Les sommes seraient versées individuellement, selon l’ampleur du préjudice subi par chaque personne.
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