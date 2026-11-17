15 des 100 meilleurs employeurs du Canada en 2027 sont au Québec : Voici lesquels
L'un d'eux offre jusqu'à 10 000 $ par année pour ta santé mentale! 🤯
Tu songes à changer d'emploi en 2027 ou tu te demandes simplement si ton employeur actuel fait bonne figure? Le nouveau palmarès des meilleurs employeurs au Canada vient d'être dévoilé, et le Québec y est particulièrement bien représenté. Entre l'argent offert pour prendre soin de sa santé mentale et les semaines de vacances qu'on peut s'acheter en surplus, certains avantages risquent de te donner envie d'y envoyer ton CV.
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C'est Mediacorp Canada, en collaboration avec le Globe and Mail, qui publie ce mardi 17 novembre la 27e édition du Canada's Top 100 Employers.
Ce concours éditorial récompense les organisations qui se distinguent par leurs programmes en ressources humaines et par des politiques de travail tournées vers l'avenir, explique l'éditeur. À noter qu'il ne s'agit pas d'un « top 100 » classant les entreprises de 1 à 100.
Pour être admissible, une organisation doit avoir son siège social ou son principal établissement au Canada. L'équipe de rédaction de Mediacorp passe ensuite chaque candidature au crible des mêmes huit critères qu'elle utilise depuis des années :
- Le milieu de travail;
- L'ambiance de travail et la vie sociale;
- Les avantages en santé, en finances et pour la famille;
- Les vacances et les congés;
- Les communications avec le personnel;
- La gestion du rendement;
- La formation et le développement des compétences;
- L'engagement dans la communauté.
Pour chaque organisation retenue, Mediacorp publie aussi le détail des raisons qui ont mené à sa sélection. L'objectif est de rendre ses choix transparents, tout en donnant des pistes concrètes aux employeurs comme aux personnes en recherche d'emploi.
Parmi les 100 organisations retenues cette année, 15 ont leur siège social ou leur siège canadien au Québec. On y trouve autant des entreprises « bleues », fondées ici même, que des filiales de multinationales qui pilotent leurs activités canadiennes depuis la Belle Province.
La majorité de ces employeurs figuraient déjà au palmarès l'an dernier, comme Desjardins, Danone Canada, L'Oréal Canada, Rio Tinto, UAP et la Banque de développement du Canada (BDC).
Voici les 15 employeurs de l'édition 2027 dont le siège social est au Québec :
- Audiokinetic (Montréal)
- Banque de développement du Canada (Montréal)
- Keurig Dr Pepper Canada (Montréal)
- Lightspeed Commerce (Montréal)
- L'Oréal Canada (Montréal)
- Plusgrade (Montréal)
- Rio Tinto (siège canadien à Montréal)
- UAP (Montréal)
- Université de Montréal (Montréal)
- Vidéotron (Montréal)
- WSP Canada (Montréal)
- Michelin Amérique du Nord-Canada (Laval)
- Danone Canada (Boucherville)
- Mouvement Desjardins (Lévis)
- Pomerleau (Saint-Georges)
Les avantages qui leur ont valu une place au palmarès
Si tu cherches un employeur qui prend la santé au sérieux, WSP Canada sort clairement du lot. Son régime d'avantages sociaux rembourse les consultations avec des spécialistes en santé mentale jusqu'à concurrence de 10 000 $ par année.
Chez Audiokinetic, l'entreprise montréalaise derrière des outils audio utilisés dans le monde des jeux vidéo, le personnel dispose d'un compte de dépenses personnelles allant jusqu'à 600 $ par année, qui peut servir autant pour de l'équipement d'entraînement à la maison que pour des achats écoresponsables ou les soins de son animal. Michelin offre un compte semblable de 500 $ par année pour des activités qui favorisent la santé physique et mentale.
Du côté de Pomerleau, l'entreprise de construction beauceronne sonde chaque année ses équipes sur leur bien-être, avec des questions sur le stress lié au travail, la charge de travail, la gestion et la conciliation travail-vie personnelle.
Côté temps libre, Vidéotron permet aux membres de son personnel d'acheter jusqu'à deux semaines de vacances supplémentaires chaque année. La BDC propose aussi l'achat de vacances, en plus d'un programme de congés accumulés et de cinq journées personnelles pour les imprévus.
Les jeunes familles, elles, pourraient trouver leur compte chez Desjardins. La coopérative fondée à Lévis verse un complément aux prestations de congé de maternité et de congé parental à tous les nouveaux parents, et offre une garderie sur place pour faciliter le retour au travail.
Plusieurs entreprises misent aussi sur la progression de carrière. Keurig Dr Pepper Canada rembourse généreusement les frais de scolarité et organise un salon de l'emploi interne pour aider son personnel à envisager la suite.
Des primes pour recruter tes proches
Certains employeurs sont prêts à payer pour que leurs équipes les aident à embaucher. Danone Canada verse une prime de recommandation de 500 $ à 5 000 $, selon le poste à pourvoir, et Lightspeed offre jusqu'à 3 500 $ lorsqu'une personne recommandée est embauchée.
L'engagement communautaire est également récompensé. Rio Tinto remet un don de 250 $ à un organisme de bienfaisance pour chaque tranche de 25 heures de bénévolat de son personnel, et Plusgrade organise chaque année des journées où le personnel peut proposer des projets caritatifs qui mobilisent le financement, le temps et l'expertise de l'entreprise.
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