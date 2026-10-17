Cette ville en Ontario apparait dans des films d'amour Hallmark et ça vaut le road trip

Histoire de romantiser ta vie!

Une personne à Cambridge en Ontario. Droite : Cambridge en Ontario.

Road trip en Ontario : Cette petite ville apparait dans plusieurs films et séries.

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Éditrice Junior

Il y a quelque chose de magique avec les petites villes dans les films d'amour où tout le monde se connaît, où les rues sont adorables et où chaque coin semble parfait pour une scène romantique. Eh bien, pas besoin de traverser la frontière américaine pour en trouver une qui a au moins le look, et vivre ton propre récit d'aventure. En Ontario, il existe un endroit qui a justement tout pour te donner l'impression d'être dans un film Hallmark. Et le plus drôle, c'est que plusieurs productions de cette chaîne y ont réellement été tournées.

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Pour avoir l'impression de passer de l'autre côté de l'écran, prends la direction de Cambridge, et plus précisément le quartier historique de Galt, situé à quelques heures de route du Québec. Avec ses magnifiques bâtiments en pierre, ses petites boutiques, ses ponts et la rivière Grand qui traverse le centre-ville, l'endroit a un charme indéniable. On comprend assez vite pourquoi Hollywood y a posé ses caméras à plusieurs reprises.

Et on ne parle pas seulement de petites productions. Tu pourrais notamment reconnaître certains décors de The Handmaid's Tale, dont des scènes ont été tournées sur le pont de Main Street et dans les environs de Queen's Square. La populaire série Netflix The Queen's Gambit a aussi fait un arrêt à Cambridge, tout comme Murdoch Mysteries, American Gods et The Hardy Boys.

Mais ce qui risque surtout de faire craquer les fans de films réconfortants, c'est le côté Hallmark de la destination. La série Good Witch y a tourné plusieurs scènes, tandis que les films de Noël The Magical Christmas Shoes et A Christmas Duet ont également profité des décors des environs. Ça donne le goût de s'y promener avec un café chaud à la main!

Et même sans connaître ces productions, Galt a de quoi te faire tomber sous son charme. Tu peux commencer ta journée avec un café chez Monigram Coffee Roasters, une petite brûlerie locale, ou t'installer au Melville Café pour profiter de la vue sur la rivière Grand. Pour le dîner, le Cambridge Mill, aménagé dans un ancien moulin en pierre au bord de l'eau, risque de te faire sortir ton appareil photo avant même de regarder le menu.

Entre deux pauses gourmandes, ne manque pas The Galtway, une petite ruelle transformée en galerie d'art à ciel ouvert, avec des murales colorées, des installations artistiques et des œuvres qui changent au fil du temps.

D'ailleurs, côté activités, tu peux fouiner parmi les étals du Cambridge Farmers' Market, ouvert le samedi, admirer les ruines de pierre du Mill Race Park ou faire un arrêt à l'ancienne poste, transformée en espace créatif avec une terrasse qui offre une vue magnifique sur le centre-ville. Et pour terminer la journée, visite le Gaslight District, un ancien secteur industriel réaménagé où tu trouveras notamment des restos et des événements.

Bref, pour une escapade qui mélange ambiance de film romantique, architecture digne d'une carte postale et petits airs d'Hollywood, Galt mérite certainement une place sur ta liste de prochains road trips.

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Québec Voyage Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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