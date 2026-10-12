Ce petit village en Ontario a des rues pavées et des panoramas de rêve à l’automne
Un dernier « road trip » avant l'hiver? 🍂
Les couleurs d’automne ont le don de rendre certains endroits encore plus magnifiques, et ce petit village ontarien pourrait bien te donner envie de prévoir un dernier road trip avant que les arbres perdent leurs feuilles. Avec ses rues pavées, ses façades colorées et la montagne flamboyante qui l’entourent, Blue Mountain Village prend des airs digne d'une petite escapade européenne lorsque la saison automnale s’installe.
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Situé au pied de Blue Mountain, à environ deux heures de Toronto et sept heures de Montréal, ce village piétonnier est rempli de boutiques, de cafés et de restaurants. Tu peux donc commencer ta journée en te promenant tranquillement dans ses rues avec un café à la main avant de prendre de la hauteur pour admirer le paysage.
Et pour ça, difficile de passer à côté de la télécabine panoramique. Ouvert jusqu'au 1er novembre, l’Open-Air Gondola permet de monter au sommet tout en profitant des couleurs qui recouvrent les environs. Une fois en haut, le panorama s’étend sur la région et offre une tout autre perspective sur le village niché en contrebas.
Tu préfères ajouter un peu d’adrénaline à ta journée? Le Ridge Runner Mountain Coaster te fait plutôt dévaler la montagne sur une piste d’environ un kilomètre à une vitesse pouvant atteindre 42 km/h. Imagine une montagne russe en pleine forêt, mais avec les feuillages rouges, orangés et dorés comme décor.
Plus de 30 km de sentiers permettent également d’explorer la montagne à pied, et plusieurs options sont offertes pour faire du vélo ou essayer des activités aériennes.
L’expérience se poursuit même après le coucher du soleil. Avec AGORA: Path of Light, la montagne s’illumine pour laisser place à un parcours nocturne ponctué de six installations interactives combinant sons et lumières. Disons que côté ambiance automnale un peu magique, ça coche plusieurs cases.
Et si ton idée d’un week-end d’automne parfait implique surtout de ralentir, tu peux également ajouter une pause au Scandinave Spa Blue Mountain à ton itinéraire.
Entre les paysages colorés, les petites rues à parcourir et toutes les activités offertes sur la montagne, c'est un voyage mémorable qui t'attend.
Site Internet de Blue Mountain Village
* Ceci est une adaptation de l'article « This little Ontario village with cobblestone streets and cozy shops is like a trip to Europe », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.