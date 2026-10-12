Ce petit village en Ontario a des rues pavées et des panoramas de rêve à l’automne

Un dernier « road trip » avant l'hiver? 🍂

Un village au bord de l'eau. Droite : Une personne devant un arbre coloré.

Un village à visiter en Ontario.

@through.lindsays.eyes | Instagram, @tanya_savarina | Instagram
Éditrice Junior

Les couleurs d’automne ont le don de rendre certains endroits encore plus magnifiques, et ce petit village ontarien pourrait bien te donner envie de prévoir un dernier road trip avant que les arbres perdent leurs feuilles. Avec ses rues pavées, ses façades colorées et la montagne flamboyante qui l’entourent, Blue Mountain Village prend des airs digne d'une petite escapade européenne lorsque la saison automnale s’installe.

À lire également : Cette ville en Ontario est l'une des plus belles au Canada et vaut la visite cet automne

Situé au pied de Blue Mountain, à environ deux heures de Toronto et sept heures de Montréal, ce village piétonnier est rempli de boutiques, de cafés et de restaurants. Tu peux donc commencer ta journée en te promenant tranquillement dans ses rues avec un café à la main avant de prendre de la hauteur pour admirer le paysage.

Et pour ça, difficile de passer à côté de la télécabine panoramique. Ouvert jusqu'au 1er novembre, l’Open-Air Gondola permet de monter au sommet tout en profitant des couleurs qui recouvrent les environs. Une fois en haut, le panorama s’étend sur la région et offre une tout autre perspective sur le village niché en contrebas.

Tu préfères ajouter un peu d’adrénaline à ta journée? Le Ridge Runner Mountain Coaster te fait plutôt dévaler la montagne sur une piste d’environ un kilomètre à une vitesse pouvant atteindre 42 km/h. Imagine une montagne russe en pleine forêt, mais avec les feuillages rouges, orangés et dorés comme décor.

Plus de 30 km de sentiers permettent également d’explorer la montagne à pied, et plusieurs options sont offertes pour faire du vélo ou essayer des activités aériennes.

L’expérience se poursuit même après le coucher du soleil. Avec AGORA: Path of Light, la montagne s’illumine pour laisser place à un parcours nocturne ponctué de six installations interactives combinant sons et lumières. Disons que côté ambiance automnale un peu magique, ça coche plusieurs cases.

Et si ton idée d’un week-end d’automne parfait implique surtout de ralentir, tu peux également ajouter une pause au Scandinave Spa Blue Mountain à ton itinéraire.

Entre les paysages colorés, les petites rues à parcourir et toutes les activités offertes sur la montagne, c'est un voyage mémorable qui t'attend.

Site Internet de Blue Mountain Village

* Ceci est une adaptation de l'article « This little Ontario village with cobblestone streets and cozy shops is like a trip to Europe », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.

road trip ontarioroad trip près du québecvoyage au québec
QuébecVoyageCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Ce petit village ontarien aux rues pavées donne l’impression d’un voyage en Europe

Histoire de faire changement du « road trip » à Tremblant!

7 petites villes au Québec qui sont simplement magnifiques pour un road trip cet automne

Partir à l'aventure, ce n'est pas seulement une activité estivale! 🍁

Ce village à 2h30 de Montréal semble tout droit sorti d'une carte postale pendant l'automne

Un « road trip » de rêve avec ta personne préférée. ✨

11 endroits au Québec où les couleurs sont à couper le souffle l'automne

Des paysages qui t'en mettront plein la vue sans quitter la belle province. 🍁😍

On a « stalké » Engie d'OD Panama : Voici ce que tu veux savoir

Un détail de son enfance risque de te surprendre!

Voici quand tu devrais poser tes pneus d'hiver en 2026 au Québec selon un expert

Prends ton rendez-vous, ça arrive plus vite que tu penses. 👀❄️

Le tournage d’OD Tentations au soleil est interrompu et les candidats rentrent au Québec

Le genre de « twist » qu'on ne souhaite à personne.

Cette escapade au Québec est un incontournable à faire au moins une fois à l’automne

Juste OUI! ✨

Ce Airbnb à 35 minutes de Québec est simplement parfait pour un week-end en amoureux

Avec la note quasi parfaite de 4,99/5 sur Airbnb, ça donne vraiment le goût!

Quel est le salaire d’un agent correctionnel en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

Passer ses journées en prison, ça vaut la paie? 😬

Le marché immobilier ralentit à Montréal et c'est une bonne nouvelle pour les acheteurs

Ton rêve d'être proprio pourrait vite se réaliser!

10 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Un petit « add to cart » qui pourrait bien être payant!

Costco VS Walmart : On a comparé les prix des bonbons d’Halloween en 2026

Pour gâter le quartier, sans que ça te coûte un bras. 🎃

Cette friperie de Montréal est LA place pour dénicher des morceaux coquette, Y2K et vintage

Ne marche pas, cours!