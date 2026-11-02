Mets-toi dans l'ambiance des Fêtes avec les nouvelles boissons froides de McDonald's
La saison des Fêtes a le don d'arriver plus vite qu'on ne le pense. Un jour, tu profites encore de l'automne, et le lendemain, les décorations commencent à apparaître, les chansons festives jouent partout et les préparatifs des Fêtes battent déjà leur plein.
Que tu sois du genre à installer ton sapin dès le 1er novembre ou à prendre ton temps avant de te plonger dans l'ambiance des Fêtes, ce sont souvent les petits plaisirs qui rendent cette période de l'année si spéciale.
Et quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance que de retrouver les saveurs typiques de la saison, comme la canneberge et les biscuits aux épices?
Les boissons festives font aussi partie de ces petits plaisirs. Et même si elles évoquent généralement quelque chose de chaud et de réconfortant, McDo propose cette année une version rafraîchissante de ces saveurs des Fêtes.
Dès le 3 novembre, quatre nouvelles boissons froides seront offertes pour une durée limitée, avec des saveurs allant de la canneberge et de l'orange aux biscuits aux épices qui apportent une note festive à cette saison.
Gracieuseté de McDonald’s du Canada
Tu peux d'abord ajouter une touche pétillante à ta journée avec la Canneberge givrée avec Sprite®. Son mélange de sirop au goût de canneberge et d'orange est rehaussé d'une mousse froide onctueuse et légèrement sucrée ainsi qu'une garniture festive à saveur de canneberge.
Envie de quelque chose de plus rafraîchissant? Le Splash fraîcheur canneberge-orange combine la fraîcheur d'une limonade préparée avec du véritable concentré de jus de citron aux saveurs sucrées et acidulées de la canneberge et de l'orange. Le tout est agrémenté de perles éclatantes à saveur d'orange pour une touche amusante à chaque gorgée. Des saveurs fruitées, d'agrumes et un peu inattendues pour cette période de l'année.
Gracieuseté de @shaybellevie
T'es plus du genre biscuits que canneberges? Il y a des options pour te faire plaisir!
Après les saveurs fruitées de la canneberge et de l'orange, place à un autre grand classique des Fêtes: les biscuits aux épices. Pour les adeptes de café glacé, McDo propose deux boissons aux saveurs douces et tout aussi festives.
Le Café glacé biscuit aux épices est préparé avec un café de torréfaction supérieure fait à partir de grains 100 % arabica, puis mélangé à un sirop aromatisé aux biscuits aux épices. Le tout est complété par une touche de lait 2 %, de crème ou de boisson à l'avoine, puis garni de crème fouettée et de biscuits spéculoos émiettés. C'est un petit clin d'œil à la boîte à biscuits qui, pour une raison ou une autre, ne reste jamais pleine très longtemps.
Le Café frappé biscuit aux épices est quant à lui préparé avec les mêmes délicieux grains d'Arabica, dans une base laitière crémeuse et du sirop aromatisé aux biscuits aux épices, puis garni de crème fouettée et de biscuits spéculoos émiettés. Avec des biscuits aux épices et de la crème fouettée, c'est un dessert des Fêtes sans avoir à allumer le four.
De la canneberge aux biscuits aux épices, il y en a pour tous les goûts dans le menu de boissons froides festives de McDo cette année. Que tes plans pour les Fêtes prévoient un agenda bien rempli, une soirée tranquille à la maison ou une sortie dernière minute à la recherche du cadeau introuvable, tu trouveras une boisson de saison adaptée à ton humeur.
Considère ça comme une invitation à apporter une petite touche festive à ta commande habituelle.