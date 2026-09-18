Ces écouteurs Beats super populaires sont à 47 % de rabais sur Amazon

Ça fait 220 $ de moins que le prix habituel. 👀 🎧

Devanture de bureaux Amazon. Droite : Une main tient un colis Amazon Canada Prime.

Amazon Canada fait un gros solde sur les populaires casques sans fil Beats Studio Pro.

Reanimated Man X | Pexels, Erik Mclean | Pexels
Rédactrice en chef

Le changement de saison, le retour à l'école, le temps des Fêtes : toutes les raisons sont bonnes pour profiter des gros rabais sur nos marques préférées. Et si tu attendais le bon moment pour changer ton casque d'écoute, ce qui suit risque de t'intéresser. Au moment de publier ces lignes, Amazon Canada offre une réduction de 47 % sur un de ses meilleurs vendeurs, le populaire casque Beats Studio Pro.

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Alors qu'il faut habituellement débourser 469,95 $ pour mettre la main sur ce casque d'écouteurs de Beats by Dre, la marque créée en 2006 par le rappeur et producteur Dr. Dre et le producteur de disques Jimmy Iovine, il est actuellement affiché à 249,94 $ pour une durée limitée (et non précisée).

Et oui, plusieurs couleurs coup de coeur sont à petit prix, comme le grès, le bleu marine, le brun chocolat ou le noir.

Casque sans fil Beats Studio Pro brun. Droite : Casque sans fil Beats Studio Pro gr\u00e8s. Il y a présentement un gros rabais sur les casques sans fil Beats Studio Pro. Amazon Canada

Côté écoute, il est bien aimé pour ses deux modes. L’annulation active du bruit s’ajuste toute seule pour couper ce qui se passe autour, tandis que le mode Transparence fait l’inverse en laissant passer les sons ambiants. Il y a aussi l’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête, qui garde le son devant toi même quand tu bouges. La différence se remarque surtout avec un film en Dolby Atmos. Pour une playlist de marche, pas mal moins.

Le port USB-C permet, pour sa part, une écoute sans perte, avec trois profils sonores intégrés : Signature Beats pour la musique, Divertissement pour les films et les jeux, et Conversation pour les appels et les balados.

Côté autonomie, le fabricant promet jusqu’à 40 heures d’écoute. Il faut toutefois lire les petits caractères : ce chiffre vaut avec l’annulation du bruit désactivée. Dès que l’ANC ou le mode Transparence est en marche, donc dans la plupart des moments où tu sors ce casque, on tombe plutôt à 24 heures. Ça reste bien en masse pour la plupart des gens, mais c’est bon à savoir.

La recharge rapide Fast Fuel donne quatre heures d’écoute après dix minutes de recharge, ce qui sauve les matins où tu réalises, en partant, que tu as oublié de le charger.

Bref, à 249,94 $ au lieu de 469,95 $, c’est une offre à ne pas ignorer si tes écouteurs sont dus pour être changés!

Casque sans fil Beats Studio Pro

Prix : Actuellement en solde à 249,94 $ (Prix régulier : 469,95 $)

C'est ici pour acheter les écouteurs sur le site d'Amazon Canada

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.


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  • Izabelle Bee

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    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

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