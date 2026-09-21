Où étaient les chefs des partis politiques à TLMEP? Guy A. Lepage donne plus de détails

« Ça va être un gros bordel! »

Guy A. Lepage, animateur de « Tout le monde en parle ».

Les chefs des partis politiques principaux n'étaient pas à la première de « Tout le monde en parle » ce 20 septembre.

Tout le monde en parle | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

C'était soir de première pour Tout le monde en parle qui entamait sa 23e saison ce dimanche 20 septembre. En pleine campagne électorale provinciale, plusieurs s'attendaient à voir au moins un ou une des cinq chef.fe.s des partis politiques principaux, mais que nenni. L'animateur Guy A. Lepage a d'ailleurs tenu à adresser la question dès le début de l'émission et a donné plus de détails sur ce qui s'en venait.

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En fait, c'est le coanimateur McGilles qui a posé la question directement à son collègue : « Comment ça se fait que ce soir, on ne reçoit pas les cinq chefs? Es-tu rendu moins big que t'étais? Qu'est-ce qui se passe exactement? »

Guy A. Lepage a répondu en riant qu'au contraire, la production est « assez big » pour décider quand elle les reçoit.

« On va laisser passer le débat. On va leur laisser un peu de temps pour se mettre les pieds dans les plats et on va les recevoir la semaine prochaine. »

Est-ce que chaque leader passera l'un à la suite de l'autre? « Non, ça va être tout le monde ensemble, ça va être un gros bordel », a lancé l'animateur.

Rappelons que lors des dernières élections, les chef.fe.s avaient l'habitude d'être de passage sur le plateau à des semaines différentes. Cette fois, ils et elles auront déjà croisé le fer à trois reprises en débat avant de se retrouver ensemble sur le plateau de Tout le monde en parle. Les revoir côte à côte, si peu de temps après, pourrait faire des étincelles.

C'est donc un rendez-vous le 27 septembre, journée qui marque aussi le début du vote par anticipation, qui se poursuit le lendemain. Le jour de l'élection, lui, est fixé au 5 octobre.


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Québec Canada Divertissement
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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