Où étaient les chefs des partis politiques à TLMEP? Guy A. Lepage donne plus de détails
« Ça va être un gros bordel! »
C'était soir de première pour Tout le monde en parle qui entamait sa 23e saison ce dimanche 20 septembre. En pleine campagne électorale provinciale, plusieurs s'attendaient à voir au moins un ou une des cinq chef.fe.s des partis politiques principaux, mais que nenni. L'animateur Guy A. Lepage a d'ailleurs tenu à adresser la question dès le début de l'émission et a donné plus de détails sur ce qui s'en venait.
À lire également : Élections 2026 : Combien vaut ton vote au Québec? Un expert t'explique à qui va l'argent
En fait, c'est le coanimateur McGilles qui a posé la question directement à son collègue : « Comment ça se fait que ce soir, on ne reçoit pas les cinq chefs? Es-tu rendu moins big que t'étais? Qu'est-ce qui se passe exactement? »
Guy A. Lepage a répondu en riant qu'au contraire, la production est « assez big » pour décider quand elle les reçoit.
« On va laisser passer le débat. On va leur laisser un peu de temps pour se mettre les pieds dans les plats et on va les recevoir la semaine prochaine. »
Est-ce que chaque leader passera l'un à la suite de l'autre? « Non, ça va être tout le monde ensemble, ça va être un gros bordel », a lancé l'animateur.
Rappelons que lors des dernières élections, les chef.fe.s avaient l'habitude d'être de passage sur le plateau à des semaines différentes. Cette fois, ils et elles auront déjà croisé le fer à trois reprises en débat avant de se retrouver ensemble sur le plateau de Tout le monde en parle. Les revoir côte à côte, si peu de temps après, pourrait faire des étincelles.
C'est donc un rendez-vous le 27 septembre, journée qui marque aussi le début du vote par anticipation, qui se poursuit le lendemain. Le jour de l'élection, lui, est fixé au 5 octobre.
- Nada de l'émission « Les Traîtres » sera candidate pour le Parti libéral aux élections 2026 ›
- Élections 2026 : 6 moments « crunchy » du Face-à-Face de TVA ›
- Voici combien coûterait un référendum pour la souveraineté du Québec, selon le PQ ›
- Élections 2026 : Combien vaut ton vote au Québec? Un expert t'explique à qui va l'argent ›
- 9 personnalités publiques qui se présentent aux élections québécoises de 2026 ›
- Élections 2026 : 6 moments qui ont brassé dans « Le grand débat des chefs » de Noovo/Crave ›
- Élections 2026 : Quoi faire si tu ne reçois pas ta carte électorale pour voter ›