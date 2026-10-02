Les Canadiens quittent le pays en nombre record, mais pas les Québécois : On t’explique
Le Québec fait vraiment bande à part. 👀
Partir vivre à l’étranger pour de bon? Plus de 111 500 personnes ont réalisé ce projet en 2025 en quittant le Canada. Or, selon de récentes données, la population québécoise est proportionnellement beaucoup moins portée à quitter le pays que celle des autres provinces.
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Les estimations démographiques trimestrielles de Statistique Canada permettent de voir de quelles provinces proviennent les personnes qui quittent le Canada. Et le Québec se distingue nettement.
Alors qu’il regroupe près de 22 % de la population canadienne, il ne représente qu’environ 12,7 % des départs depuis 2023. Sa part des personnes qui émigrent est donc presque deux fois moins élevée que son poids démographique.
En 2025, 111 572 personnes ont quitté le pays, dont 14 239 au Québec. La tendance se poursuit en 2026 : au premier semestre, la province comptait pour 12,3 % des départs, soit environ 6 300 personnes.
À l’échelle canadienne, 51 040 départs avaient déjà été enregistrés de janvier à juin 2026, ce qui laisse entrevoir un total annuel comparable, voire supérieur à celui de 2025.
L’Ontario et la Colombie-Britannique en tête de liste
Sans surprise, l’Ontario enregistre le plus grand nombre de départs. La province regroupe environ 39 % de la population canadienne, mais représente autour de 46 % des personnes qui quittent le pays chaque année.
On parle d’environ 52 000 départs en 2023, de plus de 50 000 en 2024 et de près de 51 000 en 2025. Au premier semestre de 2026, 23 991 personnes avaient déjà émigré.
En proportion, c'est toutefois la Colombie-Britannique qui ressort davantage. Elle compte environ 14 % de la population canadienne, mais représente plus de 21 % des départs depuis 2023.
Près de 24 000 personnes ont quitté la province en 2023 et en 2024, puis 24 184 en 2025. Depuis janvier 2026, 11 296 départs ont déjà été recensés.
Ailleurs au Canada
En Alberta, environ 14 000 personnes partent vivre à l'étranger chaque année depuis 2023, une proportion qui correspond grosso modo à son poids démographique au Canada. Au premier semestre de 2026, 6 179 départs y ont été recensés.
Le Manitoba et la Nouvelle-Écosse comptent chacun pour environ 2 % des départs, avec entre 2 000 et 3 000 personnes par année. La Saskatchewan se situe légèrement sous cette proportion.
Le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador totalisent quant à eux environ 1 % des départs. Dans les territoires, ils se comptent généralement par quelques dizaines seulement.
Pourquoi les Québécois et Québécoises restent?
Statistique Canada ne se prononce pas sur les raisons qui expliquent cette exception québécoise. Plusieurs facteurs pourraient toutefois entrer en ligne de compte.
Le coût de la vie, notamment celui du logement, demeure généralement moins élevé à Montréal et à Québec que dans les grands centres du reste du Canada, comme Vancouver ou Toronto, ce qui peut réduire l'envie d'aller tenter sa chance ailleurs.
Reste à voir si cette tendance tiendra jusqu'à la fin de 2026, alors que la hausse des loyers et du prix de l'épicerie continue de peser sur le budget des ménages partout au pays.
Cet article est une adaptation de l’article « Canadians are permanently leaving the country in record numbers but Quebecers are staying put », qui a été publié à l’origine sur MTL Blog.