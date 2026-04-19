Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ versés cette semaine et voici quand
Regarde dans ton compte bancaire. 💸
Les familles québécoises avec des enfants à charge vont recevoir un dépôt directement dans leur compte bancaire cette semaine. Le paiement de l’allocation canadienne pour enfants (ACE) pour le mois d’avril dans les prochains jours, au grand plaisir de ton portefeuille.
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Gérée par l’Agence du revenu du Canada (ARC), l’ACE est une prestation fédérale non imposable versée chaque mois aux parents ou tuteurs.trice.s qui prennent en charge un enfant de moins de 18 ans. Pas besoin de refaire une demande à chaque cycle : une fois inscrit.e, les versements arrivent automatiquement.
Dans la majorité des cas, l’inscription se fait d’elle-même lors de la déclaration de naissance à l’état civil. Si ce n’est pas ton cas, tu peux t’inscrire directement via Mon dossier de l’ARC.
Pour donner une idée du contexte : selon une étude récente de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, élever un enfant coûte environ 400 000 $ au total. Autant maximiser toutes les aides disponibles.
Combien recevras-tu cette semaine?
Les montants sont calculés à partir du revenu net familial déclaré pour l’année 2024. Si ton revenu est inférieur à 37 487 $, tu as droit aux montants maximaux suivants :
- Enfant de moins de 6 ans : jusqu’à 666,41 $ par mois (7 997 $ par année)
- Enfant de 6 à 17 ans : jusqu’à 562,33 $ par mois (6 748 $ par année)
Si ton revenu dépasse ce seuil, le montant diminue progressivement — mais ça ne veut pas dire que tu ne reçois rien. Plusieurs familles à revenus plus élevés ont quand même droit à une portion de la prestation.
En cas de garde partagée (chaque parent assume au moins 40 % du temps), la prestation est divisée à parts égales : chaque parent reçoit 50 % du montant calculé selon sa propre situation financière.
À noter : si le total annuel estimé pour ton foyer est inférieur à 240 $, l’ARC regroupe tous les versements en un seul paiement effectué en juillet.
Une hausse à venir en juillet 2026
Dès juillet prochain, l’ARC recalculera les paiements en s’appuyant cette fois sur les revenus déclarés pour 2025. Les familles admissibles pourront alors recevoir jusqu’à 679,75 $ par mois pour un enfant de moins de 6 ans. Le montant pour les 6 à 17 ans, lui, restera à 562,33 $ par mois.
Bonne raison de s’assurer que ta déclaration de revenus 2025 est bien produite — c’est à partir de celle-là que ton nouveau montant sera établi.
Date du versement ce mois-ci : 20 avril
Pour tous les détails sur l’allocation canadienne pour enfants, consulte le site officiel du gouvernement du Canada.
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