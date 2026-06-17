Tous les élus vedettes de la CAQ qui ne se représenteront pas aux élections d'octobre 2026

40 % du caucus actuel a dit « Bye bye, la politique ».😬

Geneviève Guilbault. Droite : François Legault.

Plusieurs élus vedettes de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont annoncé qu'ils quittaient la vie politique d'ici octobre 2026.

Geneviève Guilbault - Députée de Louis-Hébert | Facebook, François Legault | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Le ministre du Travail, Jean Boulet, est le plus récent membre de la Coalition avenir Québec (CAQ) à avoir annoncé son départ de la vie politique, confirmant qu'il ne se représentera pas aux élections générales d'octobre 2026. Son départ porte à 32 le nombre d'élus et élues caquistes qui quitteront le bateau caquiste et de ce nombre figurent de gros noms et poids lourds bien connus.

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C'est lors d'une conférence de presse ce mercredi 17 juin que le député de Trois-Rivières a annoncé qu'il ne sollicitera pas un troisième mandat aux élections générales de 2026.

Cette décision représente un nouveau départ de taille pour le gouvernement de François Legault. Elle survient quelques mois après que Christine Fréchette lui ait confié la responsabilité des Relations canadiennes, en plus de ses fonctions au ministère du Travail.

Avec ce départ, le nombre d'élus et élues de la CAQ qui ont quitté la vie politique ou annoncé qu'ils et elles ne se représenteront pas grimpe à 32, soit plus de 40 % du caucus actuel du parti, qui compte 79 députés et députées.

Voici d'autres personnalités parmi les plus connues de la CAQ qui ne solliciteront pas un nouveau mandat :

  • François Legault, ex-premier ministre du Québec
  • Sonia LeBel, actuelle ministre de l'Éducation
  • Geneviève Guilbault, ancienne vice-première ministre sous François Legault
  • André Lamontagne, ex-ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sous François Legault
  • Suzanne Roy, ancienne ministre de la Famille sous Legault
  • Sylvie D'Amours, actuelle Deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale
  • Caroline Proulx, ex-ministre de l'Habitation
  • Isabelle Charest, ex-ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air
  • Lionel Carmant, actuel ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance
  • Christian Dubé, ex-ministre de la Santé et maintenant indépendant
  • Éric Caire, ex-ministre de la Cybersécurité et du Numérique
  • Jonatan Julien, ex-ministre des Transports et de la Mobilité durable

Comme Christian Dubé, d'autres députés et députées ont quitté les rangs de la CAQ en cours de mandat pour siéger comme indépendants et indépendantes à l'Assemblée nationale, notamment Youri Chassin. Ce dernier a d'ailleurs confirmé qu'il ne se représentera pas aux élections d'octobre.

De leur côté, Pierre Dufour, Isabelle Poulet et François Tremblay ont été exclus du caucus caquiste. Quant à Maïté Blanchette Vézina, elle siège désormais sous la bannière du Parti conservateur du Québec et compte se représenter aux prochaines élections. Parmi ces quatre personnes, seule Isabelle Poulet a annoncé qu'elle ne sollicitera pas un nouveau mandat.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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