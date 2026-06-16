5 véhicules inusités vendus actuellement par le gouvernement du Québec en encan

Qui aurait cru que tu pouvais miser sur une Zamboni! 😮

Un camion de pompier. Droite : une Zamboni.

Le gouvernement du Québec met régulièrement à l'encan des véhicules d'organismes gouvernementaux.

Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) via Encan Atlas
Éditeur Junior, Nouvelles

Le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG), tu connais? Chaque année, cet organisme du gouvernement du Québec organise une série d'encans afin de se départir de centaines de véhicules provenant de ministères, de sociétés d'État et de divers organismes publics. On t'a déniché les trouvailles les plus inusitées actuellement en vente.

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D'abord, qu'est-ce que ça mange en hiver, le CAG? Grosso modo, cet organisme a pour mandat d'approvisionner le secteur public en biens et en services. Sa mission consiste à répondre aux besoins des organismes publics tout en optimisant les dépenses gouvernementales et en respectant les règles contractuelles en vigueur.

Le CAG dessert une soixantaine d'entités, notamment l'ensemble des ministères et organismes gouvernementaux, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que ceux des réseaux de l'éducation, du collégial et de l'universitaire. Il fait aussi affaire avec plus de 300 municipalités.

L'organisme tient des encans pour vendre des véhicules et de l'équipement ayant appartenu à différentes entités publiques, qu'il s'agisse de Loto-Québec, de la Sûreté du Québec (SQ), de municipalités ou encore de services incendie de la province.

Pour te donner une idée, la plus récente vente aux enchères a généré plus de 1,09 million de dollars grâce à la vente de 227 articles.

Parmi les nombreuses camionnettes de type pick-up actuellement offertes lors de l'encan de juin, on retrouve aussi des bateaux, des voiturettes, des remorques et plusieurs autres véhicules spécialisés.

Il y a toutefois des perles rares qui méritent une mention spéciale et les voici.

Une surfaceuse à glace

Une Zamboni

Le Centre d'acquisitions gouvernementales a récemment mis à l'encan une Zamboni de la ville de Saint-Jérôme.

Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) via Encan Atlas

La première est cette surfaceuse à glace de 1991, communément appelée « Zamboni », qui compte près de 5 900 heures sur les patinoires de la ville de Saint-Jérôme. Au moment d'écrire ces lignes, l'enchère était rendue à 310 $.

Des camions de pompiers

Un camion de pompier.

Au total, quatre camions de pompiers sont mis à l'encan par le gouvernement du Québec, ce mois de juin.

Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) via Encan Atlas

Ce mois-ci, le CAG a mis aux enchères non pas un, ni deux, mais bien quatre camions de pompiers, dont trois provenant de la Ville de Montréal et un de Saint-Jérôme.

Ne t'attends toutefois pas à mettre la main sur des modèles dernier cri : le véhicule provenant de la municipalité des Laurentides date de 1996 et affiche plus de 118 800 heures d'utilisation au compteur.

Une souffleuse motorisée de rue

Une souffleuse.

Une souffleuse de la ville de Westmount est actuellement à l'encan.

Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) via Encan Atlas

Si tu as suffisamment d'espace dans ta cour, cette souffleuse de rue ayant appartenu à la Ville de Westmount pourrait être à toi pour quelques milliers de dollars. De quoi déneiger ton entrée en un seul passage.

Il faut toutefois savoir que l'engin date de 1974 et que d'importants travaux sont à prévoir. L'annonce fait état de « réparations majeures », sans toutefois préciser leur nature.

Un camion de poubelle

Un camion de poubelle.

Un camion de poubelle non conforme aux yeux de la CNESST est actuellement à vendre pour moins de 100 $.

Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) via Encan Atlas

Un petit camion à ordures ayant appartenu à la Ville de Montréal figure également parmi les véhicules en vente. Si l'idée de te le procurer te traverse l'esprit, sache toutefois que d'importantes réparations sont à prévoir et que le véhicule n'est pas conforme aux exigences de la CNESST.

Des véhicules de police de la SQ

Haut : Un v\u00e9hicule de la SQ. Bas : Un v\u00e9hicule de la SQ.

Plusieurs véhicules appartenant à la Sûreté du Québec sont à l'encan, en juin 2026.

Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) via Encan Atlas

La SQ s'est aussi départie de quelques voitures, dont des Ford Explorers, nécessitant d'importantes réparations. Le modèle 2018 est actuellement affiché à moins de 600 $.

Ne t'attends toutefois pas à repartir avec tout l'équipement d'un véhicule de patrouille. Les gyrophares et la sirène ont été retirés, de quoi laisser les adeptes de poursuites policières sur leur appétit.


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Canada Nouvelles Québec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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