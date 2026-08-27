Un « homme à tout faire » accusé de vols de sous-vêtements à Gatineau

La police croit qu'il aurait fait d'autres victimes.

Des véhicules du Service de police de la Ville de Gatineau.

Le suspect offrait ses services d'« homme à tout faire » aux résidents de Gatineau.

Service de police de la Ville de Gatineau | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) recherche des victimes potentielles dans le dossier d'un homme accusé d'introductions par effraction et de vols de sous-vêtements. Selon le corps policier, l'enquête laisse croire que le suspect aurait sévi ailleurs aussi, autant à Gatineau qu'à Ottawa.

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Le 20 novembre 2025, une perquisition a été faite dans une résidence du secteur du Manoir des Trembles, en lien avec deux dossiers d'introduction par effraction. Timothy Patten, 52 ans, de Gatineau, a été arrêté lors de cette opération. Il est demeuré détenu et a comparu devant la Cour du Québec.

Selon le SPVG, le suspect offrait ses services d'« homme à tout faire » pour divers types de travaux chez des particuliers, principalement des femmes.

« Après qu’il ait eu accès à leur résidence, les victimes ont découvert chez elles des sous-vêtements ne leur appartenant pas en plus de constater que certains de leurs sous-vêtements étaient manquants », indique le service de police dans une publication Facebook.

Depuis la comparution de Timothy Patten, d'autres accusations similaires ont été autorisées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et de nouvelles plaintes ont également été reçues.

Le SPVG demande à toute personne détenant de l'information ou croyant avoir été victime de cet homme de communiquer avec la ligne INFO au 819 243-4636, option 5.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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