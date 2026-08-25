La SQ s'imposera sur les routes du Québec jusqu'à mi-septembre : Voici pourquoi
Mieux vaut ralentir, question de ne pas payer le gros prix. 🚔
La rentrée approche, et la présence policière se fera plus sentir sur les routes du Québec. Jusqu’au 11 septembre, la Sûreté du Québec (SQ) intensifiera sa surveillance partout dans la province, avec une attention particulière portée aux zones scolaires.
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Avec le retour en classe, les rues autour des écoles redeviennent particulièrement achalandées. Automobilistes, cyclistes et personnes à pied doivent donc redoubler de prudence. Voici quelques règles à garder en tête pour éviter une contravention, mais surtout assurer la sécurité des élèves.
Dans une zone scolaire, une infraction pour excès de vitesse entraîne une amende doublée pendant la période scolaire. Les heures sont généralement indiquées sur les panneaux. Sinon, la règle s’applique par défaut de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de septembre à juin, rappelle la SQ dans un communiqué.
Lorsqu’un autobus scolaire active ses feux rouges intermittents ou déploie son panneau d’arrêt, les automobilistes et cyclistes doivent s’immobiliser à plus de cinq mètres du véhicule. Même chose pour les consignes d’un policier ou d’une policière et d’un brigadier ou d’une brigadière scolaire. Ces personnes ont priorité sur la signalisation habituelle.
Aux passages piétonniers, les véhicules doivent aussi s’arrêter dès qu’une personne s’engage sur les bandes jaunes ou blanches, ou manifeste clairement son intention de traverser.
Enfin, mieux vaut respecter à la lettre les zones réservées aux autobus, les interdictions de stationnement et les débarcadères. Si tu conduis ton enfant à l’école, choisis un endroit autorisé et sécuritaire plutôt que de tenter un stationnement en double ou un demi-tour improvisé.
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