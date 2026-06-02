Le plus gros festival de «street food» japonais du Québec débarque à Montréal cette semaine
J'espère que t'as faim! 😍🔥
Avis aux foodies de la métropole : s'il y a un seul événement à Montréal où tu veux aller, c'est celui-ci. Et si tu ne le connais pas, prépare-toi à saliver! YATAI MTL, le plus grand marché de rue japonais du Québec, est de retour avec une édition qui promet de faire voyager tes papilles gustatives sans quitter la ville du 4 au 7 juin 2026, et cette année s'annonce encore plus décadente que les précédentes.
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Le festival se tient au Bassin Peel, en plein cœur de Griffintown, et accueillera plus de 40 000 personnes sur quatre jours. C'est la culture japonaise dans toute sa diversité : street food, artisanat, performances live et une ambiance de yatai : ces marchés nocturnes japonais où l'on mange, magasine et célèbre ensemble.
Le foodie Charles Nguyen partage ses mets asiatiques préférés. @mtlcharles | Courtoisie
Côté bouffe, les 27 kiosques culinaires vont te faire découvrir une foule de saveurs japonaises.
Au menu : les ramen fumants de Tsukuyomi et Nakamichi, des takoyaki croustillants, les célèbres cheesecakes d’Uncle Tetsu, les desserts au matcha de Matcha Zanmai, les dumplings gourmands de Hungry Diana, les boissons de Kaizen Manga Café et bien plus encore. Avec autant d’options à essayer, le plus difficile risque d’être de choisir quoi manger en premier. Heureusement, le festival s’étend sur quatre jours et plusieurs mets sont offerts en format dégustation.
Mais YATAI MTL ne se résume pas à la nourriture, même si, disons-le, c'est un gros plus!
Le festival accueille aussi 37 exposants proposant une variété de produits inspirés de la culture japonaise, dont des kimonos, des céramiques, des œuvres de calligraphie, du saké, des bijoux, des plantes, des mangas et des articles de gaming. Que tu sois à la recherche d’un souvenir unique ou que tu veuilles explorer la culture japonaise sous toutes ses formes, il y aura de quoi magasiner à tous les prix.
Le samedi 6 juin, les personnes amoureuses des chiens pourront également assister à la célèbre SHIBALADE, un événement qui met à l’honneur les shibas et les akitas. Au programme : promenade collective, présentation sur scène et séance photo avec ces adorables compagnons à quatre pattes. Si tu souhaites participer avec ton chien, n’oublie pas de l’inscrire en ligne à l’avance.
Bref, ce festival mérite assurément une place à ton agenda!
Yatai MTL 2026
Coût : 5 $ pour l'entrée - achats sur place à prévoir
* Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins et les personnes de 65 ans et plus.
Quand : 4 au 7 juin 2026
Jeudi 4 juin et vendredi 5 juin : 17 h à 22 h
Samedi 6 juin : 12 h à 22 h
Dimanche 7 juin : 12 h à 20 h
Lieu : Bassin Peel, Griffintown & le Haleco
(Les portes ouvrent 30 minutes avant le début de l'événement.)
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