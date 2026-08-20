Tu pourrais bientôt revoir ton alcool américain préféré à la SAQ, voici quoi savoir
Vas-tu encourager les États-Unis à nouveau ou tiendras-tu ton bout? 👀
En vue d’une possible entente commerciale avec les États-Unis, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a demandé à ses homologues des provinces de lever l’interdiction de vente d’alcools américains et de les rétablir en magasin, notamment sur les tablettes de la Société des alcools du Québec (SAQ). Serait-ce le retour de tes vinos états-uniens préférés? On fait le point.
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Cette demande d’Ottawa a reçu un accueil plutôt tiède de la part des premiers et premières ministres des provinces et territoires, dont Christine Fréchette.
« C’est le Québec, puis le Québec seul, qui décide de cette question-là, a affirmé la première ministre à la sortie d’une rencontre virtuelle avec Mark Carney. Quand j’aurai davantage d’informations, je vais pouvoir prendre une décision », a-t-elle ajouté.
Christine Fréchette demande maintenant au gouvernement fédéral plus de détails sur les négociations en cours et sur une possible entente entre le Canada et les États-Unis avant de se prononcer.
Au début du mois, elle s’était toutefois dite prête à envisager un retour des produits américains sur les tablettes de la société des alcools.
Pour rappel, le président américain Donald Trump a accordé, en fin de soirée ce mardi 18 août, un sursis de trois jours avant l’imposition de nouveaux tarifs de 50 %, notamment sur l’alcool canadien.
Washington pointe notamment le retrait des alcools américains, le système de gestion de l’offre dans le secteur laitier et les quotas dans l’industrie automobile comme motifs derrière cette nouvelle offensive tarifaire.
En février 2025, toutes les provinces canadiennes avaient convenu de retirer les boissons alcoolisées américaines de leurs tablettes après l’imposition d’une nouvelle salve de tarifs douaniers par la Maison-Blanche.
À l’heure actuelle, seules la Saskatchewan et l’Alberta ont rétabli la vente d’alcool américain dans leurs succursales.
Voici des exemples de produits américains qui ont disparu des tablettes de la SAQ depuis l’an dernier.
- Vins
- Barefoot
- Crosby Cabernet-Sauvignon 2018
- Big House Red
- Beringer Main & Vine Cabernet-Sauvignon
- Gallo
- Baron Herzog
- Folie à Deux Winery Ménage à Trois Cabernet-Sauvignon
- Apothic Red
- Spiritueux américains
- Jack Daniel's
- Rebel
- Wheel Horse Rye
- Jim Beam
- Maker's 46 Kentucky Bourbon
- Bacardi
- The Kraken
- Sailor Jerry
- Skyy
- Certaines sortes de Smirnoff
- Tito's Handmade Vodka
- Aviation Dry Gin
- Coolers et cocktails prémixés américains
- High Noon Hard Seltzer Tequila
- Jose Cuervo
- Toutes boissons à base de Jack Daniel’s
- Toutes boissons à base de Barefoot
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