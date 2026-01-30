Aéroport Montréal-Trudeau : Un nouveau stationnement est ouvert et voici quoi savoir

C’est à considérer, si tu es sur le point de t’envoler pour ta destination soleil préférée!

L’aéroport de Montréal.

Un nouveau stationnement est ouvert à l’aéroport international Montréal-Trudeau.

YUL Aéroport international Montréal-Trudeau | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Depuis la fermeture définitive de certains stationnements et la multiplication des chantiers, l’aéroport Montréal-Trudeau fait face à une congestion importante dans ses alentours. Résultat : de longues attentes pour accéder à l’aérogare ou à une navette menant à un véhicule stationné plus loin. La situation pourrait toutefois s’améliorer, alors que l’administration aéroportuaire a annoncé l’ouverture d’un nouveau stationnement de 1 000 places.

À lire également : C’est le bordel pour relier les stationnements à l’aéroport de Montréal : Voici pourquoi

Il faut dire que les travaux de réfection ayant mené à la fermeture des stationnements Étagé et P5 à l’automne dernier ont compliqué la vie de bien des automobilistes. Au total, plus de 5 000 places de stationnement ont disparu, accentuant la pression autour de l’aéroport.

Or, sur ses réseaux sociaux, l’aéroport Montréal-Trudeau a annoncé ce jeudi 29 janvier que le stationnement AeroParc A1 est maintenant ouvert. Celui-ci offre davantage d’options pour se stationner en périphérie avant de s’envoler vers une destination soleil.

Selon la disponibilité, un service de voiturier est même proposé, en plus d’un service de navette gratuit accessible en tout temps, de jour comme de nuit. Le trajet dure environ une quinzaine de minutes.

Côté tarifs, le stationnement est gratuit pour les 40 premières minutes, puis coûte 30 $ par tranche de 24 heures. Les membres CAA-Québec profitent aussi d’un rabais de 10 % sur les réservations effectuées en ligne.

L’aéroport de Montréal recommande toutefois de vérifier la disponibilité en ligne pour l’ensemble des stationnements et de réserver à l’avance avant de se déplacer.

Modifications des tarifs de stationnement

À la suite de la fermeture de ses stationnements, ADM Aéroports de Montréal a officiellement revu sa grille tarifaire. Dès le 1er février 2026, les automobilistes devront s’attendre à de nouveaux tarifs pouvant atteindre jusqu’à 75 $ par jour selon le type de stationnement choisi.

ADM précise toutefois que ces prix représentent un maximum et pourraient varier à la baisse selon l’achalandage ou certaines promotions.

Voici quelques exemples de prix :

  • Stationnement de courte durée (HotelParc) : 8 $ par tranche de 20 minutes
  • Service de voiturier (HotelParc) : jusqu’à 75 $ par jour
  • EconoParc P4 : 8 $ par 20 minutes, maximum de 50 $ par jour
  • EconoParc AeroParc (A1 et A2) : 8 $ par 20 minutes, maximum de 35 $ par jour
From Your Site Articles
aéroport de montréalaéroport de montréal stationnementyul aéroportaéroport international pierre-elliott-trudeau de montréalstationnement à montréal
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Aéroport de Montréal: Le stationnement étagé est fermé à jamais et voici tes autres options

Des heures de plaisir, se stationner à YUL. 🥴

Trois restaurants de l'aéroport de Montréal ferment définitivement pour être remplacés

Construction, nouveau lounge, fermetures de restos : ça bouge à l'aéroport!

Grève de la STM : Voici TOUS les jours de grève annoncés en novembre jusqu’à maintenant

Rendu-là, reste chez toi!

Voici 3 plans B pour éviter le chaos des grèves à la STM jusqu'au 28 novembre

Ça va être un long mois...

Une 2e adresse de l'épicerie à rabais Liquidation Marie débarque sur la Rive-Sud de Montréal

La 4e ouverture prévue pour 2026!

Déneigement, livraison d'épicerie: Tous les frais déductibles d'impôt pour ces Québécois

Il n'y a pas que la maturité qui vient avec l'âge!

Frais médicaux et impôts : La liste complète de ce que tu peux déduire au Québec

Tes antidépresseurs = OUI! Tes Tylenol = NON!💊

Salaire moyen en hausse : Voici combien gagnent les Québécois par semaine en 2026

La Belle Province reste tout de même sous la moyenne nationale. 💰

Une vente de jeux de société usagés à partir de 5 $ aura lieu à Montréal durant 3 jours

Des jeux à petits prix t'attendent!

Tous les féminicides survenus au Québec depuis le début de 2026 : Voici qui elles étaient

Elles étaient des mères, des amies, des filles...🕊️

Certains Québécois recevront jusqu'à 200 $ en février avec cette prestation fédérale

Un coup de pouce financier qui fait TOUJOURS du bien! 🤑

Un « désastre » : Voici ce que Doug Ford pense de l'indépendance du Québec

Les couteaux volent bas, dans le reste du Canada!

7 activités entre 0 $ et 35 $ pour sortir et te faire du fun ce week-end à Montréal

Dehors ou à l'intérieur, ton week-end s'annonce WOW!

Tu peux économiser 81 $ sur ces cocottes Le Creuset et ça crée un besoin

Juste à temps pour la Saint-Valentin!