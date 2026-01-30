Aéroport Montréal-Trudeau : Un nouveau stationnement est ouvert et voici quoi savoir
C’est à considérer, si tu es sur le point de t’envoler pour ta destination soleil préférée!
Depuis la fermeture définitive de certains stationnements et la multiplication des chantiers, l’aéroport Montréal-Trudeau fait face à une congestion importante dans ses alentours. Résultat : de longues attentes pour accéder à l’aérogare ou à une navette menant à un véhicule stationné plus loin. La situation pourrait toutefois s’améliorer, alors que l’administration aéroportuaire a annoncé l’ouverture d’un nouveau stationnement de 1 000 places.
À lire également : C’est le bordel pour relier les stationnements à l’aéroport de Montréal : Voici pourquoi
Il faut dire que les travaux de réfection ayant mené à la fermeture des stationnements Étagé et P5 à l’automne dernier ont compliqué la vie de bien des automobilistes. Au total, plus de 5 000 places de stationnement ont disparu, accentuant la pression autour de l’aéroport.
Or, sur ses réseaux sociaux, l’aéroport Montréal-Trudeau a annoncé ce jeudi 29 janvier que le stationnement AeroParc A1 est maintenant ouvert. Celui-ci offre davantage d’options pour se stationner en périphérie avant de s’envoler vers une destination soleil.
Selon la disponibilité, un service de voiturier est même proposé, en plus d’un service de navette gratuit accessible en tout temps, de jour comme de nuit. Le trajet dure environ une quinzaine de minutes.
Côté tarifs, le stationnement est gratuit pour les 40 premières minutes, puis coûte 30 $ par tranche de 24 heures. Les membres CAA-Québec profitent aussi d’un rabais de 10 % sur les réservations effectuées en ligne.
L’aéroport de Montréal recommande toutefois de vérifier la disponibilité en ligne pour l’ensemble des stationnements et de réserver à l’avance avant de se déplacer.
Modifications des tarifs de stationnement
À la suite de la fermeture de ses stationnements, ADM Aéroports de Montréal a officiellement revu sa grille tarifaire. Dès le 1er février 2026, les automobilistes devront s’attendre à de nouveaux tarifs pouvant atteindre jusqu’à 75 $ par jour selon le type de stationnement choisi.
ADM précise toutefois que ces prix représentent un maximum et pourraient varier à la baisse selon l’achalandage ou certaines promotions.
Voici quelques exemples de prix :
- Stationnement de courte durée (HotelParc) : 8 $ par tranche de 20 minutes
- Service de voiturier (HotelParc) : jusqu’à 75 $ par jour
- EconoParc P4 : 8 $ par 20 minutes, maximum de 50 $ par jour
- EconoParc AeroParc (A1 et A2) : 8 $ par 20 minutes, maximum de 35 $ par jour
