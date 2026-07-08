Air Canada dévoile son nouveau grand « boss » et son salaire sera dans les 8 chiffres
Contrairement à l'actuel PDG, le Néerlandais parle français.
Air Canada a dévoilé l'identité de la personne qui succédera à son actuel président et chef de la direction (PDG), Michael Rousseau. Le transporteur a arrêté son choix sur le Néerlandais Anko Van der Werff, qui, lui, maîtrise le français. Mais à combien s'élèvera son salaire? On s'est penché sur la question.
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La nomination de l'Européen, qui dirige actuellement la compagnie aérienne scandinave SAS, survient alors que Michael Rousseau prendra sa retraite à la fin de l'été.
Pour rappel, Michael Rousseau, un dirigeant unilingue anglophone, avait annoncé en mars dernier qu'il quitterait ses fonctions après avoir été au cœur d'une longue controverse liée à sa non-maîtrise du français.
Selon Air Canada, Anko Van der Werff, qui entrera en fonction en janvier 2027, s'est démarqué parmi les candidatures en répondant à « un certain nombre de critères de performance, dont la capacité à communiquer en français », peut-on lire dans le communiqué publié ce mercredi 8 juillet.
Le salaire du nouveau PDG d'Air Canada est...
Bien qu'on ne connaisse pas encore la rémunération que touchera M. Van der Werff lors de son entrée en poste, celle de son prédécesseur donne une bonne idée de ce qui l'attend.
Michael Rousseau a reçu une rémunération totale de 13 127 700 $ pour l'exercice financier 2025, selon la circulaire de sollicitation de procurations de la société.
Son salaire de base s'établissait à 1,4 million de dollars. À cela se sont ajoutés des attributions d'actions évaluées à 4,2 millions $, des attributions d'options de 4,2 millions $, une rémunération incitative liée à la performance de 2,8 millions $, ainsi qu'environ 492 700 $ liés à son régime de retraite.
Ce montant représente une hausse d'environ 700 000 $ par rapport aux 12,43 millions $ déclarés pour 2024. Il est toutefois important de préciser qu'une grande partie de cette rémunération est composée d'incitatifs à long terme, dont la valeur est établie au moment de leur attribution et qui ne correspondent pas nécessairement à des sommes versées immédiatement en argent.
À noter que la majeure partie de la rémunération du PDG d'Air Canada est liée à la performance de l'entreprise et au rendement de son titre en Bourse.
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