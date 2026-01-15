La SAAQ a un 4e « boss » en moins de trois ans : Voici son salaire annuel en 2026
Il sera parmi les PDG de société d'État les mieux payés au Québec.
C’est le jour de la marmotte à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Le gouvernement de François Legault a remplacé la PDG intérimaire Annie Lafond, en poste depuis juillet dernier, et a confirmé la nomination de Serge Lamontagne. Quel sera le salaire du quatrième patron nommé en moins de trois ans à la tête de la société d’État?
La SAAQ en a fait l'annonce par voie de communiqué ce mercredi 14 janvier. Les priorités du nouveau PDG seront de redresser la situation à la société d'État et d'assurer des services de qualité à la population, indique-t-on.
Serge Lamontagne a été directeur général de la Ville de Montréal de 2018 à 2024 et de la Ville de Laval de 2014 à 2018. Il est également titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et compte plus de 35 années d'expérience dans des rôles stratégiques dans la fonction publique.
Serge Lamontagne a été nommé PDG de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).École nationale d'administration publique
Pour te donner une idée du salaire annuel de base de Serge Lamontagne, on s’est référé aux données les plus récentes de la SAAQ, publiées en mai dernier.
À ce moment-là, le poste de PDG de la société d’État venait avec une rémunération annuelle de 310 063 $, à laquelle peuvent s’ajouter des bonis, des primes, des frais de fonction ainsi qu’une indemnité mensuelle pour une voiture.
C'est près de 20 000 $ de plus que le salaire du premier ministre du Québec, établit à 290 331 $.
Serge Lamontagne, qui entrera en fonction le 19 janvier prochain, rejoint le cercle des PDG les mieux payé.e.s à la tête d’une société d’État québécoise.
Il succède aux trois autres PDG en poste depuis 2023, soit Denis Marsolais (janvier 2021 à avril 2023), Éric Ducharme (avril 2023 à juillet 2025) et Annie Lafond (juillet 2025 à janvier 2026).
