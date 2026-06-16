Dollarama a ENFIN lancé une plateforme de vente en ligne et je l’ai testée pour toi
Avec livraison le jour même, on compétitionne avec Amazon?
Si tu as mis les pieds dans un Dollarama au cours des dernières années, tu as probablement remarqué que le magasin à un dollar n'a plus grand-chose à voir avec ses débuts. L'enseigne a complètement changé de vocation et est devenue une destination magasinage à part entière : épicerie, cosmétiques, produits d'hygiène, décorations, articles ménagers et bien plus encore. Avec ses arrivages uniques de grandes marques et ses trouvailles à petit prix, plusieurs personnes y font désormais plusieurs arrêts par mois, voire par semaine. Maintenant que Dollarama rivalise avec des géants du rabais comme Walmart et Maxi, l'entreprise semble aussi vouloir s'attaquer à Amazon Canada grâce à sa nouvelle offre de magasinage en ligne.
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Jusqu'à récemment, Dollarama disposait d'un site transactionnel destiné à la vente en gros, mais l'expérience était loin d'être idéale. Aujourd'hui, grâce à son partenariat avec Instacart, il est possible de commander des centaines d'articles au même prix qu'en magasin et de se les faire livrer le jour même. Sur papier, ça semble presque trop beau pour être vrai. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup (et le coût)?
J'ai décidé de le tester moi-même.
L'inventaire : bien, mais pas parfait
Voir la mention « prix du magasin » est certainement rassurant. Après tout, on a l'habitude des plateformes comme Uber Eats, où les produits sont souvent affichés à un prix plus élevé qu'en succursale, avant même l'ajout des multiples frais.
La section « Produits ménagers » de la plateforme de vente en ligne de Dollarama est bien remplie. Dollarama
Certaines catégories sont particulièrement bien garnies, notamment les produits ménagers, l'alimentation, les articles pour animaux, le matériel d'artisanat et même les emballages cadeaux. Trouver les essentiels ne pose généralement aucun problème.
En revanche, certaines sections sont beaucoup moins fournies. C'est notamment le cas des produits de pharmacie et de soins personnels. Par exemple, l'offre dans la catégorie des soins capillaires est plutôt limitée. En voyant une option de crème colorante pour les cheveux, je ne peux que me demander si c'est la bonne couleur qui va être livrée.
Tu voulais des cheveux roux? Pas aujourd'hui, ma belle!
La section « Soin des cheveux » de la plateforme de vente en ligne de Dollarama n'a que 14 items.Dollarama
J'ai aussi été surprise de découvrir une section intitulée « Soldes ». Est-ce que Dollarama, qui ne propose habituellement ni promotions ni circulaires, a finalement commencé à offrir des rabais? Fausse alerte : elle était complètement vide, et elle l'est toujours au moment de publier ces lignes.
La section « soldes » de la plateforme de vente en ligne de Dollarama ne contient aucun solde. Dollarama
Et évidemment, tu peux dire adieu aux trouvailles uniques qu'on fait en flânant dans les allées. Ces items coup de coeur qui arrivent et repartent vite? Pas là. L'inventaire en ligne, c'est du stock générique et stable : pratique, mais pas excitant.
Note aussi qu'il y a un minimum de commande de 10 $, ce qui est raisonnable.
Les prix : bonne nouvelle, mauvaise nouvelle
Bonne nouvelle : les prix sont les mêmes qu'en magasin. Pas de majoration sur les articles eux-mêmes.
Mauvaise nouvelle : c'est là que s'arrête la bonne nouvelle, parce que les frais, eux, s'accumulent vite. Voici ce à quoi tu peux t'attendre :
Frais de livraison
- La livraison standard est à 3,99 $ pour les commandes de 35 $ et plus, et à 7,99 $ pour les commandes sous 35 $. Pour la livraison express, ajoute entre 1 $ et 5 $ de plus.
À noter que les membres Instacart+ ont les frais de livraison à 0 $ sur les commandes de 35 $ et plus.
Frais de service
Ces frais servent à maintenir la plateforme Instacart. Ils peuvent aller jusqu'à 20 % du total de ta commande, avec un minimum de 2 $ par commande. Oui, tu as bien lu : 20 %.
Frais de sac
Le détaillant peut te facturer jusqu'à 1 $ par sac, ajoutés après le passage à la caisse.
Pourboire
Bien sûr, c'est un service, alors un pourboire pour le livreur est suggéré.
Sans oublier les taxes.
Mon expérience de commande
J'ai passé une commande test pour voir si le service tenait ses promesses et, surtout, pour vérifier si les produits reçus correspondaient réellement aux photos affichées. Par exemple, j'ai commandé une paire de gants à vaisselle orange zébrés, sachant que l'inventaire varie énormément d'un Dollarama à l'autre.
Résultat : j'ai reçu des gants rouges avec une bordure de style mosaïque de taille moyenne. Or, au moment de la commande, aucune option ne permettait de sélectionner une taille. Comme la photo du produit montrait des gants de taille M, j'imagine que c'est ainsi qu'on est censé « choisir » sa taille : en espérant que celle illustrée soit la bonne. Il n'y avait d'ailleurs qu'une seule photo du produit, en « medium ». Si tu veux du S ou du L, bonne chance!
Tu peux choisir l'item que tu veux commander, mais tu n'as pas de garantie sur la couleur du produit. Dollarama
Côté délais, j'avais choisi une plage de livraison « rapide » à 7,99 $, puisqu'elle coûtait exactement le même prix que la livraison standard. On propose le suivi par texto, et Instacart ne niaise pas avec ça : j'ai reçu neuf notifications de mise à jour. On ne peut pas leur reprocher de ne pas communiquer.
Voici comment les choses se sont déroulées :
- 13h49 — Commande confirmée par SMS
- 14h59 — On m'indique que le livreur commence à faire les courses et on me demande de sélectionner si je veux des options de remplacements si mes items ne sont pas disponibles
- 15h09 — On me confirme que le livreur est passé à la caisse
- 15h12 — On m'avise que la commande est en route, livraison estimée à 15 h 18
- 15h16 — On me prévient que la commande arrive bientôt
(un silence de 26 minutes, après m'avoir avisé que ça arrive dans 2 minutes)
- 15h42 — On me confirme que la commande est déposée
- 15h42 — Commande finalement reçue
- 15h47 — Un p'tit dernier texto, pour proposer d'évaluer le service
Au total, la livraison a pris près de deux heures. Les notifications sont nombreuses, mais leur précision laisse à désirer.
Instacart a envoyé neuf notifications de mise à jour pour la commande, qui n'est pas arrivée à l'heure. Izabelle Bee | Narcity Québec
Enfin, parlons du plus important : le coût. Ma commande totalisait 18 $ avant taxes. En magasin, elle m'aurait été facturée environ 20,70 $ après taxes. Une fois les frais de livraison, de service, le prix du sac pour m'amener mes achats (l'option « sans sac » n'existe pas, même pour cinq items) les taxes sur tout ça, et le pourboire, l'addition finale s'élevait à 39,17 $.
Autrement dit, j'ai payé plus du double du montant initial pour une commande livrée avec près de deux heures de délai et comprenant des gants à vaisselle qui n'étaient pas de la couleur affichée. Cela dit, tous les autres articles reçus correspondaient à ceux commandés.
Une fois tous les frais appliqués, j'ai payé plus du double du prix initial pour la commande sur le site du Dollarama.Dollarama
Mon avis honnête sur la plateforme de vente en ligne de Dollarama X Instacart
Pour le montant à débourser et le service, je ne recommande pas l'option, surtout quand on pense au nombre de magasins Dollarama partout dans la province. Il y en a probablement un à moins de quinze minutes de chez toi. Pour ce genre de commerce à petits prix, le magasinage en personne demeure clairement l'option la plus avantageuse, et l'ajout de tous ces frais finit par rendre la facture un peu absurde.
Les personnes abonnées à Instacart+ profitent d'une livraison illimitée à 0 $, ce qui est déjà plus intéressant. Cela dit, les frais de service d'environ 20 % s'appliquent toujours, ce qui me semble énorme pour une commande chez Dollo.
Est-ce que je changerais d'avis si Dollarama lançait sa propre plateforme avec un abonnement à la Amazon Prime offrant la livraison gratuite et l'absence de frais de service pour un tarif annuel raisonnable? Peut-être.
Néanmoins, je vois tout à fait l'intérêt pour les personnes à mobilité réduite ou pour les très grosses commandes, où les frais deviennent proportionnellement plus faciles à justifier. Mais pour une commande de 18 $? Passe ton chemin.
Comptes-tu faire des achats Dollarama en ligne?
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