Voici le top des objets les plus inusités oubliés dans les taxis Uber au Québec

Oui, tu peux le dire : WT*! 🤯

Une personne qui conduit une voiture. .

Uber a révélé sa liste des objets les plus souvent oubliés dans ses taxis du Québec et plusieurs sont inusités.

Dan Gold | Unsplash, Uber Canada
Éditeur Junior, Nouvelles

Qui n'a jamais oublié quelque chose quelque part? Tu as probablement déjà laissé ton téléphone derrière toi dans un taxi après une soirée arrosée ou une longue journée de travail. Sache que tu n'es pas la seule personne dans cette situation, puisque c'est l'objet le plus souvent oublié dans les taxis Uber au Québec. Mais c'est loin d'être le plus inusité, selon un récent palmarès.

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Comme chaque année, la multinationale américaine spécialisée dans le transport et la livraison a dévoilé sa liste des objets les plus souvent oubliés au cours de la dernière année dans ses véhicules au Québec.

Selon Uber Québec, c'est la ville de Sherbrooke, en Estrie, qui compte le plus d'oublis, devant Gatineau, Québec, Trois-Rivières et Montréal.

D'ailleurs, les cinq objets les plus souvent oubliés dans un Uber au Québec sont les téléphones, les portefeuilles ou sacs à main, les sacs à dos ou bagages, les écouteurs ou haut-parleurs et les clés.

Et si les téléphones, les portefeuilles et les sacs à dos dominent le classement habituel, c'est la liste des objets oubliés les plus inusités qui vole véritablement la vedette.

Des cartons d'œufs organiques

« On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs », comme le dit l'adage. Et visiblement, on n'en fait pas non plus sans œufs.

Des gâteaux

Gâteau d'anniversaire? Dessert pour un souper? On ne saura jamais. Ce qu'on sait, c'est qu'il a terminé sa course sans son ou sa propriétaire.

Un sac de patates

La personne qui avait planifié de faire un pâté chinois cette journée-là a dû se rabattre sur un autre menu, après avoir oublié son sac de patates entier, abandonné sur la banquette arrière d'un Uber quelque part au Québec.


Voici les objets les plus oubliés par ville dans les taxis d'Uber au Québec :

Montréal

  • Téléphone
  • Portefeuille ou sac à main
  • Écouteurs ou haut-parleurs
  • Sac à dos ou bagages
  • Clés
  • Vêtements
  • Lunettes
  • Passeport
  • Vapoteuse ou cigarette électronique
  • Bijoux ou maquillage

Québec

  • Téléphone
  • Portefeuille ou sac à main
  • Sac à dos ou bagages
  • Clés
  • Écouteurs ou haut-parleurs
  • Vêtements
  • Passeport
  • Vapoteuse ou cigarette électronique
  • Lunettes
  • Tablette électronique

Sherbrooke

  • Téléphone
  • Portefeuille ou sac à main
  • Sac à dos ou bagages
  • Écouteurs ou haut-parleurs
  • Vêtements
  • Bijoux ou maquillage
  • Ordinateurs
  • Passeport
  • Tablette électronique

Gatineau

  • Téléphone
  • Portefeuille ou sac à main
  • Clés
  • Écouteurs ou haut-parleurs
  • Sac à dos ou bagages
  • Passeport
  • Vapoteuse ou cigarette électronique
  • Lunettes
  • Bijoux ou maquillage
  • Vêtements

Trois-Rivières

  • Téléphone
  • Clés
  • Ordinateur
  • Écouteurs ou haut-parleurs
  • Passeport
  • Portefeuille ou sac à main

Ailleurs au Canada, des personnes ont notamment oublié une dinde surgelée de 15 livres, une trottinette électrique pour enfant et un casque à motif de chat, un violon, des jambières de gardien de but et des humidificateurs.

Dans tous les cas, Uber précise à Narcity Québec que tout oubli peut être récupéré en un rien de temps. Tu n'as qu'à contacter directement le chauffeur via l’app. Si tu as oublié ton téléphone, tu peux te rabattre sur le site Web d'Uber ou l'appli d'un.e ami.e. Un frais de 20 $, remis au chauffeur ou à la chauffeuse, s’applique pour le retour.

La démarche complète est simple : il suffit d’aller dans « Vos trajets », cliquer sur « Objet perdu » et suivre les instructions pour parler au chauffeur.


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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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