5 choses que Vienne fait mieux que Montréal et qu'on devrait copier ASAP
PARDON, ils ont des lumières pour piétons inclusives là-bas!? 👀🥺
L'une des plus belles choses, quand on voyage (outre les plages), c'est de découvrir comment on vit ailleurs dans le monde : les différences surprenantes comme les similitudes, les choses qui te donnent envie d'y déménager comme celles qui te font t'ennuyer un peu de chez toi. Quand je suis partie à Vienne, en Autriche, je m'attendais à des palais, à du schnitzel et à du vin. J'ai eu tout ça (et pas à peu près). Mais ce qui m'a le plus marquée, finalement, c'est une série de détails beaucoup moins glamour qui m'ont souvent fait dire « pourquoi on n'a pas ça à Montréal »? Le genre de petites choses qui peuvent sembler futiles, qu'on ne pense pas nécessairement à mettre sur Instagram, mais qui changent complètement l'expérience de vivre dans une ville, ou simplement de la visiter.
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Vous allez me dire que je compare des pommes avec des oranges. En effet, Montréal et Vienne ne jouent pas dans la même ligue en matière de budget consacré aux transports ni d'âge des infrastructures. Certaines de ces idées demanderaient des années et des milliards de dollars. D'autres pourraient être mises en place à peu près... l'été prochain.
Et à l'approche des élections, qui sait, ça pourrait donner des idées. Ou pas. Peut-être que ça te donnera simplement envie de prendre l'avion en direction de cette ville qui a conquis mon cœur.
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.
Des feux piétons inclusifs
Vienne a des feux piétons inclusifs aux quatre coins de sa ville. Narcity Québec
C'est la première chose que j'ai remarquée en marchant dans le centre-ville : les petits bonhommes des feux piétons ne sont pas tous seuls. Plusieurs sont en duos, et de tous les genres, avec un petit cœur entre les deux, en rouge quand il faut attendre, en vert quand tu peux traverser.
L'histoire derrière ça est plus intéressante qu'un simple détail urbain mignon. Les pictogrammes ont été installés en mai 2015, alors que Vienne se préparait à accueillir le Life Ball et le Concours Eurovision de la chanson. Selon la Ville de Vienne, l'objectif était double : illustrer la diversité de sa population et améliorer la sécurité routière, en amenant les gens à réellement regarder les feux.
Et ça a marché. Les feux devaient être retirés en juin 2015, une fois les événements terminés. Installés à 47 intersections au départ, ils ont plutôt été rendus permanents après avoir atteint un véritable statut culte. Une étude a même révélé que moins de gens traversent au feu rouge lorsque les pictogrammes montrent des couples, selon Visiting Vienna.
Onze ans plus tard, ils sont toujours là, aux quatre coins de la ville, et Vienne a accueilli l'Eurovision une troisième fois en mai dernier, à la Wiener Stadthalle.
Pourquoi Montréal devrait copier ça : parce que c'est probablement l'idée la moins chère de toute cette liste, et c'est une manière tellement facile et mignone d'ajouter de l'inclusivité dans la métropole.
Le Village a déjà ses passages piétons colorés et ses boules roses qui seront bientôt de retour ; ajouter des pictogrammes inclusifs aux feux du quartier serait la suite logique, surtout dans une ville qui déploie chaque été une programmation aussi imposante que celle de la Fierté. Mais pourquoi s'arrêter là? Rien n'empêche d'en installer ailleurs sur l'île. Un micro-geste, un gros symbole, et, apparemment, un bonus de sécurité routière.
Des portes palières vitrées dans le métro
Des portes palières vitrées dans le métro protègent les usagers à certaines stations à Vienne.Narcity Québec
Combien de fois as-tu entendu « une personne non autorisée sur la voie cause un ralentissement sur la ligne orange »? Exactement.
À Vienne, les stations du réseau U-Bahn s'équipent progressivement de portes palières : des parois vitrées qui séparent physiquement le quai des rails, avec des portes coulissantes qui s'ouvrent en synchronisation avec celles du train.
Au total, 144 portes palières et 16 000 mètres carrés de surfaces vitrées sont installés dans les stations Karlsplatz, Museumsquartier, Volkstheater et Rathaus. Le verre utilisé est un verre de sécurité spécial d'environ neuf millimètres d'épaisseur, et les portes ne s'ouvrent, par bouton, que lorsque le train est complètement immobilisé. Une fois les travaux terminés, plus aucun objet (ou humain) ne peut tomber sur les voies, ce qui rend le service plus fiable.
Pourquoi Montréal devrait copier ça : parce qu'on sait déjà le faire. Le REM roule avec des portes palières et des trains automatisés depuis 2023, et les essais en cours sur l'antenne de l'aéroport testent justement chaque composante du réseau, des voitures aux portes palières sur les quais. Le défi n'est pas technique, il est financier : équiper un réseau construit en 1966 coûte infiniment plus cher que de le prévoir dès la conception. Mais chaque intrusion sur la voie qui paralyse la ligne orange un mardi matin est un rappel du prix de ne rien faire.
Un train direct vers l'aéroport avec dépôt de bagages au centre-ville
Le City Airport Train (CAT) relie l'aéroport de Vienne à la gare de Wien Mitte, en plein centre-ville.Narcity Québec
Le City Airport Train (CAT) relie l'aéroport de Vienne à la gare de Wien Mitte, en plein centre-ville, en 16 minutes, sans aucun arrêt intermédiaire. Un aller simple coûte 14,90 €, un aller-retour 24,90 €, et les enfants de moins de 15 ans voyagent gratuitement. À l'arrivée comme au départ, tu peux passer de l'avion au train sans jamais mettre le pied dehors.
Mais, le vrai game changer, c'est le CAT City Check-In : tu fais ton enregistrement et tu imprimes ton étiquette à bagages directement à la gare du centre-ville, tu dis bye bye à ta valise, et tu voyages les mains vides. Elle t'attend à destination. J'ai passé ma dernière journée à Vienne à marcher tranquillement, sans traîner mes bagages.
Pourquoi Montréal devrait copier ça : on s'entend, un lien ferroviaire vers l'aéroport, ça ne se construit pas en criant ciseaux, et on est déjà en chemin. Les essais dynamiques sur l'antenne YUL-Aéroport-Montréal-Trudeau ont commencé au début du mois d'août, et l'objectif demeure une mise en service d'ici la fin de 2027, avec un trajet d'environ 20 minutes entre le centre-ville et l'aérogare. En attendant, il faut encore composer avec les navettes et le trafic.
Le morceau qui manque, c'est le deuxième : rien n'a été annoncé, à ce jour, pour permettre de déposer ses bagages au centre-ville avant de sauter dans le REM. Et c'est exactement ce genre de service qui transforme un bon lien de transport en véritable expérience de voyage. Imagine, ce que Vienne fait, c'est un peu l'équivalent de déposer ta valise à la Gare Centrale de Montréal, et te rendre à l'aéroport sans bagage par la suite. Ça rend le voyagement pas mal moins encombrant!
Un abonnement annuel de transport en commun à prix qui donne envie de l'utiliser
Le réseau de transport en commun à Vienne est peu coûteux et très propre. Narcity Québec
À Vienne, la carte annuelle de transport en commun coûte 467 € en version imprimée et 461 € en version numérique, soit 1,26 € par jour. Les tarifs réduits, notamment pour les moins de 26 ans, les personnes aînées et les personnes handicapées, s'établissent actuellement à 300 € par année. On va se le dire, même si on décidait de convertir le prix en dollars canadiens (ce qui n'est pas nécessairement pertinent, puisque le coût de la vie est différent), ça revient à environ 2 $ par jour pour une passe annuelle. Celle-ci comprend un accès illimité à tout le réseau de Wiener Linien (U-Bahn, tramways, autobus et autobus de nuit) dans toutes les zones de Vienne. Petit plus : c'est surprennament très propre, surtout en comparaison avec Montréal.
Pourquoi Montréal devrait copier ça : La comparaison est brutale pour nous. Ici, la passe mensuelle Tous modes A est passée à 110 $ le 1er juillet 2026, une hausse de 5,3 %. Le prix du passage à l'unité est de 3,75 $ sur l'île de Montréal. Douze mois à 110 $, ça fait 1 320 $ par année, de loin l'une des dépenses fixes les plus lourdes quand on fait le calcul du coût de la vie à Montréal. Autrement dit : environ 3,60 $ par jour ici, contre 1,26 € à Vienne.
On va se le dire : le prix des passes à Montréal ne donne pas forcément envie d'en acheter une si tu n'utilises pas le transport en commun presque tous les jours. Et quand tu n'as pas d'abonnement mensuel, payer 7,50 $ pour un aller-retour, ça monte vite, surtout quand on sait que le service peut être interrompu. À Vienne, l'abonnement annuel est simple et son prix est assez bas pour rendre le transport en commun particulièrement attrayant face à l'auto. D'ailleurs, Vienne a prouvé que ce type de tarification pouvait faire augmenter le nombre d'abonnements. Ça, ça se copie.
Des places de spectacle à mini-prix à toutes les représentations
L'Opéra national de Vienne réserve 435 places debout à chaque représentation.Narcity Québec
Aller à l'opéra, au ballet, ou à tout spectacle de ce genre, ce n'est pas accessible à tous et toutes financièrement.
L'Opéra national de Vienne (Wiener Staatsoper) réserve 435 places debout à chaque représentation de ballet ou d'opéra : elles sont vendues uniquement le jour même, à partir de 10 h, et les prix commencent à 4 €, allant jusqu'à 18 €. Bien sûr, tu n'as pas le confort d'une place assise, mais, sachant que les billets réguliers coûtent environ 50 € à jusqu'à plus de 300 €, ça se prend bien, et ça rend la culture plus accessible à ceux et celles qui veulent l'apprécier.
Pourquoi Montréal devrait copier ça : on est excellents pour la culture gratuite (surtout l'été), entre les festivals, les scènes extérieures du Quartier des spectacles et les dizaines d'activités à 0 $ qui remplissent le calendrier. Mais l'accès de dernière minute et à petit prix aux grandes institutions, ça reste beaucoup plus discret et beaucoup moins systématique. À quand cette initiative pour les Grands Ballets Canadiens?
Bref, Vienne n'est pas parfaite, et Montréal non plus. Mais voyager permet justement de voir ce qui fonctionne ailleurs et de se demander pourquoi certaines bonnes idées ne pourraient pas traverser l'Atlantique. Et si Vienne peut nous en inspirer quelques-unes, je vote pour. Pstttt : On pourrait aussi copier leurs mythiques marchés de Noël, ça aussi ça serait incroyable!
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