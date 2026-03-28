L'ARC doit 1,88 milliard $ aux Canadiens : Voici comment savoir si on te doit de l'argent

Plus de 10,5 millions de chèques n'ont pas encore été réclamés et il y en a peut-être (ou trois) à toi!

Des billets de 50 $. Droite : le bureau chef de l'ARC.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) doit 1,88 milliard $ aux Canadiens et tu peux réclamer ton argent.

Narcity Québec, Erman Gunes | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu savais que le gouvernement fédéral pourrait te devoir de l'argent en ce moment, sans même que tu sois au courant? L'Agence du revenu du Canada (ARC) se retrouve avec des milliards de dollars en chèques qui n'ont jamais été réclamés par leurs destinataires.

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Ces montants non réclamés proviennent de remboursements d'impôt, de crédits fiscaux et de prestations que l'ARC n'a pas réussi à remettre à leurs bénéficiaires.

Avec la pression financière que beaucoup de gens ressentent en ce moment, ça vaut vraiment la peine de vérifier si une somme t'attend.

Les chiffres les plus récents parlent d'eux-mêmes. En date de janvier 2026, l'ARC dénombrait pas moins de 10 541 810 chèques non encaissés, pour une valeur totale de 1 879 622 000 $. En moyenne, ça représente environ 178 $ par chèque.

Pour mettre les choses en perspective, depuis février 2020, les Canadien.ne.s ont quand même récupéré 5 166 560 chèques, pour une valeur totale de 1,9 milliard $.

Pourquoi autant de chèques n'ont jamais été encaissés?

Les causes sont nombreuses. On peut parler d'une adresse non mise à jour lors d'un déménagement, un paiement arrivé pendant les fêtes et égaré dans le courrier ou un montant jugé trop modeste pour valoir le déplacement à la banque. Quelle que soit la raison, cet argent t'appartient et il t'attend.

Il faut aussi savoir que certaines personnes ignorent tout simplement qu'elles ont droit à des remboursements ou à des crédits. C'est pourquoi il est toujours utile de consulter son dossier fiscal, même quand on croit ne rien attendre.

Comment vérifier si l'ARC te doit de l'argent

Bonne nouvelle : la vérification est entièrement gratuite et se fait en quelques minutes. Voici comment procéder :

Connecte-toi à ton compte Mon dossier ARC sur le site officiel de l'Agence du revenu du Canada. Si tu n'as pas encore de compte, tu peux en créer un à l'aide de ton numéro d'assurance sociale et de quelques renseignements tirés de ton dernier avis de cotisation. L'inscription ne prend que quelques minutes.

Une fois connecté.e, repère la section « Chèques non encaissés » dans le coin inférieur droit de la page d'accueil. Tu verras immédiatement si des sommes t'attendent.

Comment réclamer ton argent

Autre bonne nouvelle : les chèques émis par l'ARC n'ont pas de date d'expiration. Même un remboursement qui remonte à plusieurs années reste entièrement réclamable.

Si un montant apparaît dans ton dossier, tu pourras télécharger un formulaire déjà rempli pour en demander le renouvellement. Tu choisiras ensuite entre le dépôt direct dans ton compte bancaire ou l'envoi d'un nouveau chèque par la poste.

Cette démarche s'applique aux paiements personnels datant de plus de six mois, qu'il s'agisse de remboursements d'impôt, de versements du crédit pour la TPS/TVH ou de prestations pour enfants.

Ce qu'il faut garder en tête

Si tu as un solde impayé auprès de l'ARC, cette dernière pourrait appliquer les sommes qui te sont dues à ta dette fiscale avant de te verser quoi que ce soit. Aussi, le traitement d'une demande peut prendre jusqu'à six semaines — alors il vaut mieux s'armer de patience.

En attendant, prends le temps de confirmer que ton adresse et tes coordonnées bancaires sont à jour dans ton compte Mon dossier ARC. C'est la façon la plus simple d'éviter que tes prochains paiements ne restent, eux aussi, en suspens.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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