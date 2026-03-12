L’ARC offre un programme « gratos » pour faire tes impôts et tu es peut-être admissible

Le processus prend quelques minutes seulement!

L’Agence du revenu du Canada. Droite: de l’argent canadien.

L’Agence du revenu du Canada offre un programme gratuit pour faire tes impôts, selon des critères d’admissibilités.

Colin Temple | Dreamstime, Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu fais partie des gens qui ont un faible revenu, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a peut-être une très bonne nouvelle pour toi : il existe un programme entièrement gratuit qui te permet de faire tes impôts gratuitement. Après tout, on ne va pas se le cacher, faire sa déclaration de revenus, c’est rarement le moment le plus attendu de l’année.

À lire également : Déclaration d’impôts : Voici comment et quand la modifier si tu as fait une erreur

Le service s’appelle Déclarer simplement et son nom dit exactement ce qu'il fait. Voici comment savoir si tu y as accès, et pourquoi ça vaut vraiment la peine de vérifier.

D'abord, ça mange quoi, en hiver? Il s'agit d'un programme de l'ARC qui permet à certaines personnes de produire leur déclaration de revenus de façon gratuite, rapide et sécurisée, sans même télécharger de logiciel ni passer des heures sur des formulaires compliqués.

Depuis le 9 mars 2026, le service est offert en deux formats, soit en ligne et par téléphone.

Est-ce que tu es admissible?

Le programme cible les personnes ayant un revenu modeste et une situation fiscale peu complexe. Pour savoir si tu en fais partie, deux chemins s'offrent à toi :

  • Consulte ton dossier de l'ARC en ligne
    • Si tu es admissible, une trousse d'invitation devrait y apparaître depuis le début mars. Elle peut aussi t'être envoyée par la poste si tu n'as pas de compte numérique.
  • Réponds au questionnaire d'admissibilité
    • Tu n'as pas reçu d'invitation? Pas de panique, Monique. Un nouveau questionnaire est maintenant disponible directement sur le site de l'ARC pour vérifier si tu peux quand même accéder à la version numérique du service. Quelques questions, et tu as ta réponse.

Les conditions pour être admissible au programme

  • Tu étais résident.e du Canada aux fins de l'impôt du 1er janvier au 31 décembre 2025;
  • Tu avais au moins 15 ans en 2025;
  • Tu n'as pas de revenu exonéré en vertu de la Loi sur les Indiens;
  • Tu n'as pas vendu ta résidence principale en 2025;
  • Tu n'étais pas en situation de faillite en 2025;
  • Tu ne produis pas la déclaration au nom d'une autre personne;
  • Tu ne possédais pas de bien étranger déterminé dont le coût total dépassait 100 000 $ (CAD) en 2025.

Le programme accepte uniquement les revenus provenant d'un T4, un T4A (OAS et/ou P), un T4E, un T5 et un T5007.

Il existe également un plafond de revenu à respecter. Le montant maximal autorisé varie selon ta province de résidence au 31 décembre 2025, ton âge, et si tu bénéficies du crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). Pour le Québec, les plafonds sont les suivants :

  • Si tu as entre 15 et 64 ans :
    • Sans CIPH : 16 129 $
    • Avec CIPH : 26 267 $
  • Si tu as 65 ans ou plus :
    • Sans CIPH : 25 157 $
    • Avec CIPH : 35 295 $

Pourquoi faut-il faire tes impôts?

Produire sa déclaration, même si tu as peu ou pas de revenu, c'est souvent la condition de base pour avoir accès à plusieurs aides financières. L'ARC utilise ces données pour évaluer ton admissibilité à :

  • L'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (l'ex-crédit pour la TPS/TVH)
  • L'allocation canadienne pour les travailleurs
  • Les paiements provinciaux et territoriaux
  • L'allocation canadienne pour enfants (ACE)

Et si tu te demandes si ça vaut vraiment la peine de se donner ce trouble : lors de la dernière saison des impôts, 19 millions de remboursements ont été émis au Canada, avec un montant moyen de 2 000 $ par personne. Pour quelques minutes de ton temps, c'est une belle somme à ne pas laisser trainer sur la table.

Tu as jusqu'au 30 avril 2026 pour produire ta déclaration et régler tout solde dû à l'ARC. Mieux vaut s'y mettre tôt, surtout si tu comptes sur un remboursement pour aider à boucler le budget du printemps.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
impôtsagence du revenu du canadadéclaration de revenusdéclarer simplementremboursement d'impôtfinances personnellesprestations gouvernementalesallocation canadienne pour les travailleursarcadmissibilité
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Impôts: L'ARC offre la déclaration automatique pour «mettre plus d'argent» dans tes poches

C'est gratuit et tu pourrais recevoir un remboursement d'impôt plus généreux. 👀

L’argent du crédit pour la TPS/TVH est déposé aujourd’hui au Québec : Voici combien

Une belle façon de commencer octobre!💰

Certains Québécois peuvent faire faire leurs impôts gratuitement en 2026 et voici qui

Qui dirait non à des aides gratuites qui peuvent te rapporter gros? 🤑

Tu peux faire tes impôts à partir de cette semaine au Québec : Voici quoi savoir

Tu as quelques dates importantes à retenir! 👀

Ces 16 Québécois sont parmi les milliardaires les plus riches au monde en 2026

À eux seuls, ils valent « seulement » 60 milliards $.

J'ai comparé le prix de mes achats au Liquidation Marie avec ceux du Maxi et je suis choquée

Non, mes achats n’étaient pas périmés! L’un des produits expire même en 2027.

Plusieurs Dollarama ont changé leurs heures d'ouverture et ça va impacter ta routine

Une bonne nouvelle, ou une tentation de plus pour ton portefeuille? 🛒⏰

Cette plage au Québec est un petit coin de rêve à voir en road trip cet été

C'est juste magnifique!

La seule femme parmi les 25 criminels les plus recherchés au pays est Québécoise

Elle n'a pas juste volé un paquet de gommes au dépanneur, disons. 😬

Voici les deux seules Québécoises parmi les milliardaires les plus riches au monde

Elles se démarquent du « boys club » de milliardaires québécois!

Cette petite ville pittoresque en Ontario offre plage de sable blanc et quartiers charmants

Alors... on part quand?

Les magasins peuvent maintenant fermer à 21 h, même le week-end : Voici quoi savoir

Ça ne fait VRAIMENT pas l'unanimité!🫣

Alerte de verglas : Voici les écoles fermées ce mercredi

Jusqu'à 45 mm de pluie verglaçante sont attendus par endroit!

Montréal est parmi les meilleures villes au monde pour élever des enfants : Voici pourquoi

Une seule ville canadienne s'est mieux classée que la métropole.