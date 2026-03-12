L’ARC offre un programme « gratos » pour faire tes impôts et tu es peut-être admissible
Le processus prend quelques minutes seulement!
Si tu fais partie des gens qui ont un faible revenu, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a peut-être une très bonne nouvelle pour toi : il existe un programme entièrement gratuit qui te permet de faire tes impôts gratuitement. Après tout, on ne va pas se le cacher, faire sa déclaration de revenus, c’est rarement le moment le plus attendu de l’année.
Le service s’appelle Déclarer simplement et son nom dit exactement ce qu'il fait. Voici comment savoir si tu y as accès, et pourquoi ça vaut vraiment la peine de vérifier.
D'abord, ça mange quoi, en hiver? Il s'agit d'un programme de l'ARC qui permet à certaines personnes de produire leur déclaration de revenus de façon gratuite, rapide et sécurisée, sans même télécharger de logiciel ni passer des heures sur des formulaires compliqués.
Depuis le 9 mars 2026, le service est offert en deux formats, soit en ligne et par téléphone.
Est-ce que tu es admissible?
Le programme cible les personnes ayant un revenu modeste et une situation fiscale peu complexe. Pour savoir si tu en fais partie, deux chemins s'offrent à toi :
- Consulte ton dossier de l'ARC en ligne
- Si tu es admissible, une trousse d'invitation devrait y apparaître depuis le début mars. Elle peut aussi t'être envoyée par la poste si tu n'as pas de compte numérique.
- Réponds au questionnaire d'admissibilité
- Tu n'as pas reçu d'invitation? Pas de panique, Monique. Un nouveau questionnaire est maintenant disponible directement sur le site de l'ARC pour vérifier si tu peux quand même accéder à la version numérique du service. Quelques questions, et tu as ta réponse.
Les conditions pour être admissible au programme
- Tu étais résident.e du Canada aux fins de l'impôt du 1er janvier au 31 décembre 2025;
- Tu avais au moins 15 ans en 2025;
- Tu n'as pas de revenu exonéré en vertu de la Loi sur les Indiens;
- Tu n'as pas vendu ta résidence principale en 2025;
- Tu n'étais pas en situation de faillite en 2025;
- Tu ne produis pas la déclaration au nom d'une autre personne;
- Tu ne possédais pas de bien étranger déterminé dont le coût total dépassait 100 000 $ (CAD) en 2025.
Le programme accepte uniquement les revenus provenant d'un T4, un T4A (OAS et/ou P), un T4E, un T5 et un T5007.
Il existe également un plafond de revenu à respecter. Le montant maximal autorisé varie selon ta province de résidence au 31 décembre 2025, ton âge, et si tu bénéficies du crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). Pour le Québec, les plafonds sont les suivants :
- Si tu as entre 15 et 64 ans :
- Sans CIPH : 16 129 $
- Avec CIPH : 26 267 $
- Si tu as 65 ans ou plus :
- Sans CIPH : 25 157 $
- Avec CIPH : 35 295 $
Pourquoi faut-il faire tes impôts?
Produire sa déclaration, même si tu as peu ou pas de revenu, c'est souvent la condition de base pour avoir accès à plusieurs aides financières. L'ARC utilise ces données pour évaluer ton admissibilité à :
- L'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (l'ex-crédit pour la TPS/TVH)
- L'allocation canadienne pour les travailleurs
- Les paiements provinciaux et territoriaux
- L'allocation canadienne pour enfants (ACE)
Et si tu te demandes si ça vaut vraiment la peine de se donner ce trouble : lors de la dernière saison des impôts, 19 millions de remboursements ont été émis au Canada, avec un montant moyen de 2 000 $ par personne. Pour quelques minutes de ton temps, c'est une belle somme à ne pas laisser trainer sur la table.
Tu as jusqu'au 30 avril 2026 pour produire ta déclaration et régler tout solde dû à l'ARC. Mieux vaut s'y mettre tôt, surtout si tu comptes sur un remboursement pour aider à boucler le budget du printemps.
