Avertissement météo : le mercure risque de descendre sous 0 °C dans ces régions du Québec

Et ce n'est même pas dans le Grand Nord. 🥶

Des feuilles gelées en automne.

Un avis de gel est émis dans l'ouest et le sud de la province ce 18 septembre 2026.

Yogi Andrias | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu pensais pouvoir étirer l'été le temps d'un dernier week-end, le thermomètre a d'autres plans pour certaines régions du Québec. Environnement Canada a émis un avis de gel pour plusieurs secteurs de la province, un des premiers signes que l'automne s'installe pour de bon par endroits.

À lire également : Prévisions de l'automne au Québec : On sait quand tombera la 1re neige et t'es pas prêt

Selon le site de l'agence fédérale, l'avis jaune de gel touche actuellement une bonne partie de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que le nord des Laurentides. Les mercures pourraient descendre sous le point de congélation dans la nuit de vendredi à samedi matin dans ces secteurs.

Voici les régions visées par l'avis, selon Environnement Canada :

  • secteur d'Amos
  • secteur de La Minerve, rivière Rouge
  • secteur de La Sarre
  • secteur de Lebel-sur-Quévillon
  • secteur de Malartic
  • secteur de Mont-Laurier
  • secteur de Mont-Tremblant, Sainte-Agathe
  • secteur de Rouyn
  • secteur de Sainte-Adèle, Saint-Sauveur
  • secteur de Senneterre
  • secteur de Témiscaming
  • secteur de Val-d'Or, Louvicourt
  • secteur de Ville-Marie

Si tu résides dans l'un de ces coins de la province ou que tu t'y déplaces dans les prochains jours, ça vaut la peine de prévoir un chandail de plus et de garder l'œil ouvert le matin, question de ne pas te faire surprendre.

Rappelons que les avis de gel sont principalement émis lorsqu'il est prévu que la température atteindra le point de congélation (0 °C ou moins) pendant la saison de croissance des cultures. « Des dommages aux plantes, aux arbres et aux cultures sont possibles », prévient d'ailleurs Environnement Canada.

Une chose est sûre : le compte à rebours vers la première neige vient de s'accélérer un peu plus dans ces régions.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
avertissement météo alerte météo prévisions météo environnement canada
Québec Canada Nouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Solde d'automne chez Canadian Tire : 9 trouvailles avec de gros rabais allant jusqu'à 600$

C'est le moment parfait pour te gâter sans te ruiner. 😍✨

18 produits de beauté de marques connues qui coûtent moins cher au Dollarama qu'au Walmart

Quand le MÊME produit se vend 5 $ au Dollo et 15,97 $ au Walmart.🤯🤯🤯

Disparition de l'athlète canadienne Kalie McCrystal : Sa famille lui fait ses adieux

Portée disparue depuis le 1er septembre, les recherches n'ont pas permis de la retrouver.

Acte « hostile »? Voici ce que pense Donald Trump du rapprochement Canada-Europe

Il y a des crises de jalousie moins intenses à OD! 🫠

Un plongeur a été attaqué par un requin blanc à Percé, en Gaspésie

Il a reçu les premiers soins sur place avant d'être transporté à l'hôpital.

Élections 2026 : 6 moments qui ont brassé dans « Le grand débat des chefs » de Noovo/Crave

Ce deuxième débat était un brin plus corsé que la veille! 🥴

Cette petite ville de Charlevoix a tout ce qu'il faut pour ton « road trip » d'automne

Les couleurs, la bouffe, le spa : cet endroit a tout pour toi. 🍂✨

8 activités à moins de 30 $ pour passer un week-end bien rempli à Montréal

Il y a plusieurs options gratuites!

Une autre province ne changera plus l'heure au Canada, mais ce n'est pas encore le Québec

Rêve ou cauchemar de garder l'heure d'été? 🤔

Une expérience immersive à Montréal te donne l'impression d'être DANS un conte d'horreur

Ça promet d'être une sortie qui glace le sang!