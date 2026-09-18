Avertissement météo : le mercure risque de descendre sous 0 °C dans ces régions du Québec
Et ce n'est même pas dans le Grand Nord. 🥶
Si tu pensais pouvoir étirer l'été le temps d'un dernier week-end, le thermomètre a d'autres plans pour certaines régions du Québec. Environnement Canada a émis un avis de gel pour plusieurs secteurs de la province, un des premiers signes que l'automne s'installe pour de bon par endroits.
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Selon le site de l'agence fédérale, l'avis jaune de gel touche actuellement une bonne partie de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que le nord des Laurentides. Les mercures pourraient descendre sous le point de congélation dans la nuit de vendredi à samedi matin dans ces secteurs.
Voici les régions visées par l'avis, selon Environnement Canada :
- secteur d'Amos
- secteur de La Minerve, rivière Rouge
- secteur de La Sarre
- secteur de Lebel-sur-Quévillon
- secteur de Malartic
- secteur de Mont-Laurier
- secteur de Mont-Tremblant, Sainte-Agathe
- secteur de Rouyn
- secteur de Sainte-Adèle, Saint-Sauveur
- secteur de Senneterre
- secteur de Témiscaming
- secteur de Val-d'Or, Louvicourt
- secteur de Ville-Marie
Si tu résides dans l'un de ces coins de la province ou que tu t'y déplaces dans les prochains jours, ça vaut la peine de prévoir un chandail de plus et de garder l'œil ouvert le matin, question de ne pas te faire surprendre.
Rappelons que les avis de gel sont principalement émis lorsqu'il est prévu que la température atteindra le point de congélation (0 °C ou moins) pendant la saison de croissance des cultures. « Des dommages aux plantes, aux arbres et aux cultures sont possibles », prévient d'ailleurs Environnement Canada.
Une chose est sûre : le compte à rebours vers la première neige vient de s'accélérer un peu plus dans ces régions.
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