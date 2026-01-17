Ce resto de Montréal offre un menu tapas latino-asiatique de 5 services à 45 $ par personne
Un décor intime, de la bonne bouffe et un prix alléchant!
Même si on peut avoir l’impression qu’il est impossible de sortir manger au restaurant à Montréal sans dépenser plus d’une centaine de dollars, en choisissant soigneusement où aller, tu peux te délecter tout en terminant la soirée avec une facture aussi douce qu’un bon dessert. C'est notamment en réservant une place au Bistro El Chino, qui propose un menu dégustation de cinq tapas pour deux personnes à 45 $, que cela peut se réaliser.
Oui, en excluant les cocktails que toi et ta personne pourriez commander, on parle d’une soirée au resto à moins de 50 $ par personne. Un tel prix pour se régaler de plats inspirés d’une cuisine alliant des traditions péruviennes et asiatiques, ça donne envie de s’y rendre au plus vite.
Mais que te réserve exactement ce menu? Une belle variété de recettes organisées en cinq services, chacun avec deux options afin de s’adapter à tes goûts. Il débute avec la yuca frita, une racine croustillante et fondante, ou les tacachos, préparés à base de banane plantain pilée, une spécialité réconfortante d’Amérique latine.
Suit une sélection entre le pollo karaage, un poulet frit japonais reconnu pour sa tendreté et son croustillant, ou des calmars frits, dorés à souhait. Les amateurs et amatrices de poisson pourront ensuite choisir entre un tiradito de saumon ou un tataki de thon, deux préparations de poisson cru finement tranché et bien relevées, tandis que les autres opteront pour des brochettes de poulet grillées.
Le menu se poursuit avec des anticuchos de filet mignon, des brochettes de bœuf marinées d’inspiration péruvienne, ou le pulpo al olivo, une pieuvre tendre servie avec une sauce aux olives. Enfin, le repas se conclut par un lomo saltado, un sauté de bœuf aux influences péruviennes et asiatiques, ou un ceviche de poisson frais et citronné.
Pour accompagner le tout, cocktails, bières, vins et autres options abondent sur la carte. On y retrouve des classiques comme le mojito et le pisco sour, mais aussi des concoctions signatures comme le Joelito Kola, fait de rhum blanc et brun, de purée de mangue, de jus de lime, de piment ají amarillo et de boisson gazeuse péruvienne Inca Kola.
Ainsi, que ce soit pour profiter de cette offre, découvrir une cuisine alléchante ou simplement passer une belle soirée, le Bistro El Chino mérite clairement une place sur ta bucket list de restos à visiter à Montréal.
Bistro El Chino
Prix : 45 $ pour 5 tapas à partager à deux | 14 $ par cocktail
Type de bouffe : Fusion péruviennes et asiatiques
Adresse : 6299, tue Saint-Hubert, Montréal, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.