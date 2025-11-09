12 des meilleurs restos « apportez votre vin » à Laval pour bien manger sans te ruiner
Pour une sortie festive pas trop chère!
Tu cherches une bonne table à Laval sans dépasser ton budget resto? Bonne nouvelle : la ville regorge de restaurants de type « apportez votre vin » où la bouffe est aussi délicieuse que l’ambiance est conviviale. Des petites adresses de quartier aux tables plus raffinées, il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions.
À lire également : Onze vraiment bons restaurants où manger à Montréal pour éviter les « trappes à touristes »Que tu aies envie d'une soirée entre ami.e.s, d'un souper en tête-à-tête ou d'un simple repas réconfortant après une longue journée, tu trouveras forcément ton bonheur, et ce, sans faire un gros trou dans ton portefeuille.
Steak Frites St-Paul
Prix moyen d'un repas : 40 $
Adresse : 2125, boul. le Carrefour, Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Steak Frites St-Paul, c’est le classique indémodable pour les adeptes de viande. On y retrouve une formule simple, efficace et toujours satisfaisante : un steak goûteux, des frites croustillantes à volonté et une sauce maison qui fait toute la différence. L’ambiance y est décontractée, idéale pour un bon repas entre ami.e.s ou un souper à deux sans prétention. Fruits de mer et autres classiques de steakhouse sont aussi au menu. De plus, le fait que tu puisses y emporter ta propre bouteille rehaussera ton expérience sans gonfler ta facture.
Portovino
Prix moyen d'un repas : 38 $
Adresse : 1160, boul. le Corbusier, Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de savourer de bons plats italiens sans te ruiner, Portovino Laval est une valeur sûre. Tu y trouveras des assiettes généreuses de pâtes fraîches, des pizzas four à bois, des tartares et des poissons, le tout, servi dans une ambiance chic et décontractée. N'oublie pas d'emmener ta propre bouteille!
Ottavio
Prix moyen d'un repas : 32 $
Adresse : 1459, boul. Saint-Martin O., Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour une cuisine italienne authentique, Ottavio à Laval est un solide choix. On y retrouve des pizzas à croûte mince, des pâtes savoureuses et des moules-frites qui ne passent pas inaperçues. Ce resto est (bien entendu) un BYOB, rendant ton repas non seulement délicieux, mais aussi économique. Avec son ambiance relax et ses choix de plats variés, c’est une adresse qui saura satisfaire les fans de bonne bouffe.
L'Académie
Prix moyen d'un repas : 30 $
Adresse : 1730, av. Pierre-Péladeau, Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu cherches un resto cozy où tu peux apporter ta bouteille et profiter d'un repas de qualité? Le restaurant L'Académie est pour toi. Situé à deux pas du Centropolis, l’Académie offre une carte mêlant cuisine italienne et française (pâtes fraîches, moules-frites généreuses, viandes et poissons). Un endroit idéal pour une sortie entre ami.e.s, en famille ou en tête-à-tête, dans une ambiance chaleureuse.
La Grange Urbaine
Prix moyen d'un repas : 19 $
Adresse : 1866, boul. des Laurentides, Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Grange Urbaine mise sur la simplicité, les repas réconfortants et l’ambiance invitante. Ce resto de quartier à Laval propose une cuisine italienne goûteuse où les pizzas dorées au four côtoient de généreux plats de pâtes. Le service est attentionné, l’endroit accueillant, et tu peux même y apporter ta propre bouteille. Une recette parfaite pour passer un bon moment.
Kamani
Prix moyen d'un repas : 25 $
Adresse : 338, boul. Curé-Labelle, Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Kamani est un restaurant parfait si tu as envie d’un repas asiatique gourmand. La décoration est magnifique et les jolies lanternes rouges te donneront l'impression d'être sur un autre continent. Avec un menu qui met de l'avant des sushis frais, des plats thaïs et des grillades vietnamiennes, tu repartiras le ventre bien plein. Pense juste à réserver ou à arriver tôt, c’est un petit resto qui se remplit vite.
Neko Sushi
Prix moyen d'un repas : 30 $
Adresse : 697, boul. Curé-Labelle, Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de t’offrir une belle soirée sushi à Laval sans te ruiner, file chez Neko Sushi. Le menu met en valeur des ingrédients ultra frais, des déclinaisons créatives de sushis et un service attentionné. Bref, une excellente option «apportez votre vin» pour bien manger tout en respectant ton budget.
Trattoria Bellamore
Prix moyen d'un repas : 48 $
Adresse : 270, boul. Samson, Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de savourer une cuisine italienne authentique à Laval sans te ruiner, mets le cap sur la Trattoria Bellamore. L’atmosphère est cosy et sans prétention, comme chez une grand-maman, avec un service attentionné et des plats qui changent selon l’inspiration du moment. Pâtes maison, veau et fruits de mer sont au rendez-vous. Emmène ta propre bouteille de vin afin de bien accompagner ton repas.
Torii Sushi
Prix moyen d'un repas : 40 $
Adresse : 2131, boul. le Carrefour, Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Torii Sushi, c’est une adresse bien établie à Laval qui mise sur une cuisine japonaise fraîche et délicate. Le menu propose un bel équilibre entre sushis classiques, créations originales et plats chauds savoureux, comme le saumon teriyaki. Le resto est zen et élégant, parfait pour un souper tranquille entre amis ou en duo. Et comme c’est un «apportez votre vin», tu peux trinquer sans faire grimper la facture.
Fuzion Zen
Prix moyen d'un repas : 29 $
Adresse : 129, boul. Sainte-Rose E., Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour une soirée « apportez votre vin » réussie à Laval, Fuzion Zen vaut vraiment le détour. L'endroit propose une cuisine fusion asiatique-créative signée du chef Gérald Jean, qui crée des plats remplis de saveurs, mélangeant plusieurs influences (d'où le nom du resto), le tout, bien présenté de manière alléchante.
Bambou d'Or
Prix moyen d'un repas : 28 $
Adresse : 605, rue Principale, Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie d’un bon repas asiatique à Laval? Le Bambou d’Or est une valeur sûre avec ses plats vietnamiens et asiatiques préparés avec des ingrédients frais et beaucoup de saveur. Les points forts sont sans contredis les sautés sur plaque chauffante et la possibilité d’apporter ta propre bouteille pour accompagner le tout. Une adresse conviviale, généreuse et abordable.
Philinos
Prix moyen d'un repas : 50 $
Adresse : 1670, boul. Saint-Martin O., Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour un resto avec une ambiance grecque conviviale, Philinos t'accueille avec des plats méditerranéens savoureux. Calmars frits, grillades, poké à la grecque… et on ne lésine pas sur la générosité. De plus, cet établissement est un BYOB, te permettant d'accompagner les plats sans faire gonfler ta facture. Le service est attentif, parfait pour passer un bon moment avec tes proches!
