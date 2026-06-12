Cette terrasse sur un toit à Montréal est La place où être pendant le « golden hour »

Clairement que la balançoire lumineuse est LE spot à photo. 👀

Une femme sur la balançoire de la terrasse Belvu. Droite : Izabelle Bee sur la terrasse Belvu.

La terrasse Belvu est un hit avec ses vibes « boho-chic » et sa superbe vue.

@iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

La saison des terrasses à Montréal est enfin lancée, et l’une d’elles coche toutes les cases : une vue spectaculaire sur le centre-ville, une ambiance festive du matin au soir et un menu aux saveurs méditerranéennes aussi gourmand que décadent. Que demander de plus? (À part du soleil, bien sûr.)

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Pour découvrir cette adresse prisée de ceux et celles qui savent où elle se cache, direction le Marriott Château Champlain, en plein cœur du centre-ville de Montréal. Entrer dans un hôtel emblématique sans y séjourner peut sembler intimidant, mais ici, pas question d’un lobby « froid » où tout le monde remarque ton arrivée. L’établissement abrite aussi un restaurant-bar et une salle de spectacle de type cabaret, alors ça grouille de (beau) monde. Il suffit de prendre l’ascenseur, d’appuyer sur « Terrasse » et le tour est joué.

Perchée au sommet de l’hôtel, la Terrasse Belvu porte bien son nom. Depuis ses hauteurs, la vue sur la gare Windsor et les toits de la métropole est spectaculaire. Le moment est encore plus magique lorsque le golden hour enveloppe la ville d’une lumière dorée et que les gratte-ciel commencent à s’illuminer comme de petites étoiles dans la nuit.

Bon, ce qui ajoute à ce moment magique de la journée, c'est aussi l'ambiance qui l'accompagne : du mercredi au samedi, des DJs s'installent de 17 h à 22 h et font tranquillement passer le 5 à 7 en « 5 à tard » festifs. L’ambiance est à la fois chic et décontractée : le genre d'endroit où tu te commandes un verre de plus parce que la ville est si belle depuis là-haut et que la vibe est trop bonne pour partir.

Je suis là à vous recommander les soirées DJ, mais je ne vais pas vous mentir : j'y suis allée un mardi, et j'étais sous le choc de voir comment c'était achalandé. L’été à Montréal a quelque chose de magique, peu importe le jour de la semaine. Pendant quelques heures, on aurait juré être un « jeudredi » tant il y a avait de l'ambiance.

L'entr\u00e9e d'halloumi flamb\u00e9 et le tartare de saumon \u00e0 l'aneth. L'entrée de halloumi flambé et sa salade tiède et le tartare de saumon à l'aneth de la Terrasse Belvu. @iza.bee | Narcity Québec


D'ailleurs, soyons honnêtes : plusieurs établissements montréalais misent avant tout sur leur décor ou leur vue spectaculaire, au détriment de l’assiette, quand ils ne se limitent pas à offrir que des snacks. Le Belvu fait figure d’exception : la cuisine est à la hauteur du lieu, un équilibre qui mérite d’être souligné.

Le menu d'inspirations méditerranéennes fait voyager sans quitter Montréal : j'ai un coup de cœur pour la pieuvre grillé avec pommes de terre bravas sur aïoli ainsi que pour le halloumi flambé servi avec une salade tiède.

Bien sûr, pour se gâter, le plateau de fruits de mer pour deux est clairement la chose à commander : huîtres, homard entier, tartare de saumon, crevettes et salade de pieuvre.

La pieuvre grill\u00e9 et des frites de patates douces. La pieuvre grillé et des frites de patates douces de la Terrasse Belvu. @iza.bee | Narcity Québec

On retrouve également des classiques que tout le monde aime sur une terrasse : tartare de saumon, burrata, trio de trempettes (babaganoush, hummus, muhammara), carpaccios, et plus.

Il ne te reste qu'à compléter avec le cocktail (ou mocktail) de ton choix. Ma recommandation : la margarita framboise et menthe, qui m'a fait oublier que je déteste la tequila.

La terrasse est accessible tous les jours de 11 h 30 à 23 h, et la cuisine est ouverte de midi à 22 h 30 (avec une pause de 15 h à 16 h). Parfait autant pour un lunch en semaine que pour une soirée qui se prolonge.

Terrasse Belvu

Prix moyen d'un cocktail signature : 18 $ | Prix moyen d'un plat : 31 $

Quand : Lun. au dim. de 11 h 30 à 23 h - Cuisine : 12 h à 22 h 30 (fermée de 15 h à 16 h)

Adresse : Marriott Château Champlain - 1050, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal

Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant.

Site Web de la Terrasse Belvu

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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