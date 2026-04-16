Cette crème au rétinol en rabais chez Costco est environ 54 % moins chère qu’en pharmacie
Allô les soins pour la peau à prix réduit!
Les produits de soins pour le contour des yeux peuvent vite faire grimper la facture, surtout quand il est question de formules au rétinol. Mais en fouillant du côté des allées beauté du Costco, il arrive parfois de tomber sur des trouvailles qui te permettent d'économiser sur les marques connues, sans parler des rabais périodiques qui peuvent rendre l'offre encore plus intéressante.
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Jusqu'au 10 mai 2026, un trio de crèmes pour les yeux Retinol Correxion de RoC en vedette dans la circulaire de l'entrepôt mérite ton attention. Il s’agit d’un ensemble de trois tubes de 17,7 ml chacun, offert à 59,99 $ plutôt que 74,99 $.
La crème pour les yeux soin lissant Retinol Correxion est en rabais dans la circulaire du Costco. Entrepôt Costco
Ce produit est d’ailleurs très bien évalué en ligne. Sur le site de Pharmaprix, la version régulière de 15 ml obtient une note de 4,6 étoiles sur 5 basée sur 1 751 avis, ce qui en fait un soin populaire pour cibler les rides, les cernes et les poches.
La formule contient du rétinol pur, reconnu pour lisser la peau et améliorer l’apparence du contour de l’œil. Selon la marque, elle aide à réduire les ridules, éclaircir la zone et diminuer les signes de fatigue en quelques semaines, tout en restant assez douce pour un usage quotidien.
Côté prix, le format Costco est environ 54 % moins cher qu'en pharmacie. À 59,99 $ pour trois tubes, chaque crème revient à environ 20 $ l’unité. À titre de comparaison, un seul tube de 15 ml se vend 43,49 $ chez Pharmaprix.
Pour les personnes qui utilisent déjà ce type de soin ou qui veulent tester une option bien notée sans payer le plein prix, ce coffret représente une façon plus accessible de s’en procurer.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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