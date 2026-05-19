Rappel de shampoings et revitalisants vendus dans les Costco au Québec ce mois-ci

Avec des risques d'irritation, vérifie avant de l'utiliser. 👀

Une devanture d'un Costco.

Costco a publié un avis concernant un kit de shampoing et de revitalisant vendu au Québec.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu comptais aller prendre ta douche tout bientôt et que tu as récemment fait le plein de produits capillaires chez Costco, sache qu'un ensemble de shampoing et de revitalisant est visé par un rappel au Québec et en Ontario. Son utilisation pourrait mener à des irritations de la peau. On t'explique.

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Mav Beauty Canada Inc. a émis un avis de rappel le 15 mai dernier visant certains lots du shampoing et revitalisant Cuir chevelu rééquilibré à l'arbre à thé et au romarin de la marque Renpure, vendu en format double bouteille de 946 ml.

Le rappel concerne les produits achetés dans les entrepôts Costco en Ontario et au Québec entre le 10 et le 12 mai dernier.

Pourquoi ce shampoing et revitalisant sont-ils rappelés?

La raison invoquée est un niveau microbien potentiellement élevé dans les lots touchés. Certaines personnes pourraient ressentir une légère irritation de la peau lors de l'utilisation de ces produits. Aucun cas de réaction sévère n'a toutefois été signalé à ce jour, indique le document.

Deux bouteilles de la marque Renpure. Le shampoing et revitalisant rappelés ont été vendus dans les entrepôts Costco en Ontario et au Québec entre le 10 et le 12 mai dernier.

Renpure

Pour connaitre si ton produit est visé par le rappel, il suffit de retourner ta bouteille et de vérifier le code de lot inscrit en dessous. Les deux codes de lot concernés par le rappel sont les suivants :

  • 2603C065
  • 2604C066

Si tu retrouves l'un de ces codes sur tes bouteilles, cesse immédiatement de les utiliser, demande-t-on.

Quoi faire si ton shampoing est visé?

Rapporte le produit dans n'importe quel entrepôt Costco pour obtenir un remboursement complet, peu importe si tu as conservé ou non ton reçu.

Rappelons qu'au Canada, conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de revendre, donner ou redistribuer un produit rappelé. Donc non, ce n’est pas l'idée du siècle de mettre tes bouteilles sur Marketplace.


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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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