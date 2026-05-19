Rappel de shampoings et revitalisants vendus dans les Costco au Québec ce mois-ci
Avec des risques d'irritation, vérifie avant de l'utiliser. 👀
Si tu comptais aller prendre ta douche tout bientôt et que tu as récemment fait le plein de produits capillaires chez Costco, sache qu'un ensemble de shampoing et de revitalisant est visé par un rappel au Québec et en Ontario. Son utilisation pourrait mener à des irritations de la peau. On t'explique.
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Mav Beauty Canada Inc. a émis un avis de rappel le 15 mai dernier visant certains lots du shampoing et revitalisant Cuir chevelu rééquilibré à l'arbre à thé et au romarin de la marque Renpure, vendu en format double bouteille de 946 ml.
Le rappel concerne les produits achetés dans les entrepôts Costco en Ontario et au Québec entre le 10 et le 12 mai dernier.
Pourquoi ce shampoing et revitalisant sont-ils rappelés?
La raison invoquée est un niveau microbien potentiellement élevé dans les lots touchés. Certaines personnes pourraient ressentir une légère irritation de la peau lors de l'utilisation de ces produits. Aucun cas de réaction sévère n'a toutefois été signalé à ce jour, indique le document.
Le shampoing et revitalisant rappelés ont été vendus dans les entrepôts Costco en Ontario et au Québec entre le 10 et le 12 mai dernier.Renpure
Pour connaitre si ton produit est visé par le rappel, il suffit de retourner ta bouteille et de vérifier le code de lot inscrit en dessous. Les deux codes de lot concernés par le rappel sont les suivants :
- 2603C065
- 2604C066
Si tu retrouves l'un de ces codes sur tes bouteilles, cesse immédiatement de les utiliser, demande-t-on.
Quoi faire si ton shampoing est visé?
Rapporte le produit dans n'importe quel entrepôt Costco pour obtenir un remboursement complet, peu importe si tu as conservé ou non ton reçu.
Rappelons qu'au Canada, conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de revendre, donner ou redistribuer un produit rappelé. Donc non, ce n’est pas l'idée du siècle de mettre tes bouteilles sur Marketplace.
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