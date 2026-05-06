Les boissons énergisantes bannies de ces pharmacies au Québec
Et ça ne risque pas d'être les seules. 👀
Que ce soit Red Bull, Guru, Monster Energy ou autres, les boissons énergisantes ne seront bientôt plus vendues dans les pharmacies Familiprix au Québec.
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Dans un communiqué publié le 6 mai, la bannière québécoise a annoncé qu’elle retirera complètement ces produits de l’ensemble de ses succursales, se disant particulièrement sensible aux enjeux de santé publique liés à la consommation de ces breuvages bourrés de caféine. Cette décision survient alors qu'une importante mobilisation citoyenne concernant les boissons énergisantes, et les dangers de celles-ci, prend de l'ampleur dans la province.
« Les pharmaciens propriétaires affiliés à Familiprix sont très attentifs aux risques potentiels associés à la consommation de boissons énergisantes, notamment en raison des interactions possibles avec certains médicaments », affirme Albert Falardeau, président de Familiprix.
La chaîne ne risque pas d'être la seule à emboîter le pas, car l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) a recommandé à tous ces membres de retirer ces produits des commerces liés aux pharmacies.
« La combinaison de psychostimulants et de boissons énergisantes caféinées présente des risques cardiovasculaires pouvant entraîner des conséquences graves, voire fatales », rappelle l'OPQ.
Cette prise de position survient quelques semaines après une vague de réactions provoquée par le décès tragique de Zachary Miron, un adolescent québécois de 15 ans mort subitement après avoir consommé une boisson énergisante, en janvier 2024. Selon le rapport du coroner, la caféine contenue dans celle-ci aurait interagi avec sa médication pour le TDAH, provoquant une arythmie cardiaque fatale.
Depuis, ses parents réclament un meilleur encadrement de la vente des boissons énergisantes au Québec et demandent notamment qu’elles soient interdites aux moins de 16 ans. Leur pétition déposée à l’Assemblée nationale a récolté plus de 35 000 signatures et obtenu l’appui de plusieurs écoles, organismes sportifs et professionnels de la santé.