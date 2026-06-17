Allocation canadienne pour les travailleurs : jusqu'à 2 869$ en 2026 et un versement arrive
Le prochain dépôt de l'ACT s'en vient. Vérifie si tu y as droit. 💸
Si tu occupes un emploi et que ton salaire ne te permet pas toujours de souffler financièrement, l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) existe précisément pour toi. Ce crédit d'impôt remboursable du fédéral cible les personnes et les familles qui gagnent un revenu modeste, et un nouveau versement est prévu ce mois-ci par l'Agence du revenu du Canada (ARC). C'est l'une des prestations et crédits qui débarquent automatiquement dans les comptes des gens admissibles.
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Qu'est-ce que l'allocation canadienne pour les travailleurs?
L'ACT, c'est un coup de pouce financier fédéral qui s'adresse aux gens sur le marché du travail dont le revenu reste sous certains seuils. Deux volets existent : un montant de base pour toutes les personnes admissibles, et un supplément réservé aux personnes en situation de handicap.
Ton admissibilité se calcule directement à partir de ta déclaration de revenus, ce qui veut dire que l'ARC fait le travail à ta place.
Quels montants sont prévus pour 2026?
Les sommes ont été légèrement revues à la hausse par rapport à l'an dernier. Voici les montants maximums auxquels tu pourrais avoir droit :
Personne seule sans enfants
Jusqu'à 1 665 $ si ton revenu net ne franchit pas le seuil de 27 392 $.
Familles
Jusqu'à 2 869 $ si le revenu familial net reste sous 31 251 $.
Supplément pour personnes en situation de handicap
Jusqu'à 860 $ de plus par année, peu importe ta configuration familiale.
Une fois les seuils de revenu dépassés, le montant auquel tu as droit diminue graduellement. À noter : le revenu de travail minimum pour être admissible est établi à 3 000 $.
Pour connaître la somme exacte qui te revient, le calculateur de prestations familiales de l'ARC et ton compte Mon dossier pour les particuliers sont tes meilleurs outils.
Comment l'ACT est-elle distribuée?
Quand est prévu le prochain versement?
Le prochain dépôt est fixé au 10 juillet 2026. Un dernier versement suivra le 9 octobre 2026 pour clore l'année.Sache qu'il peut y avoir un délai de dix jours ouvrables avant que tu ne reçoives ton virement. Après cette période, il est conseillé de contacter l'agence fédérale.
Vérifie aussi que tes coordonnées bancaires sont bien à jour dans ton dossier ARC pour que l'argent se rende sans accroc.
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