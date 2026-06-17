Allocation canadienne pour les travailleurs : jusqu'à 2 869$ en 2026 et un versement arrive

Le prochain dépôt de l'ACT s'en vient. Vérifie si tu y as droit. 💸

De l'argent canadien et une enveloppe de l'Agence du revenu du Canada.

Un versement de l'allocation canadienne pour les travailleurs est prévu en juillet 2026.

Maninder Singh | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu occupes un emploi et que ton salaire ne te permet pas toujours de souffler financièrement, l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) existe précisément pour toi. Ce crédit d'impôt remboursable du fédéral cible les personnes et les familles qui gagnent un revenu modeste, et un nouveau versement est prévu ce mois-ci par l'Agence du revenu du Canada (ARC). C'est l'une des prestations et crédits qui débarquent automatiquement dans les comptes des gens admissibles.

À lire également : Jusqu'à 2 869 $ versés cette année avec l'allocation aux travailleurs : Voici les dates

Qu'est-ce que l'allocation canadienne pour les travailleurs?

L'ACT, c'est un coup de pouce financier fédéral qui s'adresse aux gens sur le marché du travail dont le revenu reste sous certains seuils. Deux volets existent : un montant de base pour toutes les personnes admissibles, et un supplément réservé aux personnes en situation de handicap.

Ton admissibilité se calcule directement à partir de ta déclaration de revenus, ce qui veut dire que l'ARC fait le travail à ta place.

Quels montants sont prévus pour 2026?

Les sommes ont été légèrement revues à la hausse par rapport à l'an dernier. Voici les montants maximums auxquels tu pourrais avoir droit :

Personne seule sans enfants
Jusqu'à 1 665 $ si ton revenu net ne franchit pas le seuil de 27 392 $.

Familles
Jusqu'à 2 869 $ si le revenu familial net reste sous 31 251 $.

Supplément pour personnes en situation de handicap
Jusqu'à 860 $ de plus par année, peu importe ta configuration familiale.

Une fois les seuils de revenu dépassés, le montant auquel tu as droit diminue graduellement. À noter : le revenu de travail minimum pour être admissible est établi à 3 000 $.

Pour connaître la somme exacte qui te revient, le calculateur de prestations familiales de l'ARC et ton compte Mon dossier pour les particuliers sont tes meilleurs outils.

Comment l'ACT est-elle distribuée?

Les versements de juillet, octobre et janvier ne représentent pas la totalité de ce à quoi tu as droit. Ce que tu reçois en cours d'année, c'est une avance, soit jusqu'à 50 % de ton allocation annuelle totale.
L'autre moitié est prise en compte directement dans ta déclaration de revenus, où l'ARC calcule ton droit exact selon ton revenu réel de l'année. Tu n'as pas à faire de démarche particulière pour recevoir ces avances : si tu as produit ta déclaration et que tu étais admissible l'année précédente, les versements partent automatiquement.

Quand est prévu le prochain versement?

Le prochain dépôt est fixé au 10 juillet 2026. Un dernier versement suivra le 9 octobre 2026 pour clore l'année.Sache qu'il peut y avoir un délai de dix jours ouvrables avant que tu ne reçoives ton virement. Après cette période, il est conseillé de contacter l'agence fédérale.

Vérifie aussi que tes coordonnées bancaires sont bien à jour dans ton dossier ARC pour que l'argent se rende sans accroc.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.





From Your Site Articles
prestations et crédits agence du revenu du canada allocation canada allocation canadienne pour les travailleurs
Québec Canada Argent
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Wallaby de Boucherville : sa capture est « potentiellement mortelle », selon le ministère

L'animal est en cavale depuis 5 jours.

Aéroport de Montréal: Cette zone pour «pick up» quelqu'un a déménagé et c'est dur à suivre

À lire avant d'aller chercher ton ami à YUL!🤯

Tu vas recevoir jusqu'à 666 $ cette semaine si tu es parent au Québec

Dès le mois prochain, ce sera un tout nouveau montant! 💰

Sephora lance un gros solde d'été allant jusqu'à 50 % : voici 12 des meilleurs deals

Du Tatcha, Summer Fridays, LANEIGE ou même YSL Beauty à petit prix? OUI, SVP!

Le solde semi-annuel de Bath & Body Works est lancé avec des rabais allant jusqu’à 75 %

De quoi faire le plein de tes produits préférés sans faire exploser ton budget! 🔥✨

Mark Carney imite Donald Trump devant public et c'est hilarant (VIDÉO)

Premier ministre à temps plein, imitateur à ses heures.😂

Prix de l'essence au Québec : Voici ce que l'accord de paix avec l'Iran changera pour toi

Faut-il s'attendre à une baisse drastique du litre? 🥹

Racisme au SPVM : La mairesse de Montréal-Nord fond en larmes au conseil municipal

Une scène qu'on voit rarement à l'hôtel de ville.

Dollarama a ENFIN lancé une plateforme de vente en ligne et je l’ai testée pour toi

Avec livraison le jour même, on compétitionne avec Amazon?

Racisme au SPVM à Montréal-Nord : On te résume toute l’histoire

Des policiers gardaient des « trophées » de leurs victimes.