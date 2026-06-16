Aéroport de Montréal: Cette zone pour «pick up» quelqu'un a déménagé et c'est dur à suivre
À lire avant d'aller chercher ton ami à YUL!🤯
Il y a encore du nouveau du côté de l'aéroport de Montréal et, cette fois, ça concerne le stationnement d'attente gratuit CellParc, situé à proximité de l'aérogare. Ce dernier a récemment changé d'emplacement et plusieurs internautes semblent désormais avoir du mal à s'y retrouver. On t'explique.
À lire également : L'aéroport de Montréal construit une nouvelle section et voici à quoi ça ressemblera
Ce lundi 15 juin, l'administration de l'aéroport Montréal-Trudeau a annoncé sur ses réseaux sociaux que le CellParc avait été relocalisé.
Initialement situé sur l'avenue Cardinal, près du stationnement incitatif exo de la gare Dorval, cet espace destiné aux personnes qui viennent récupérer un proche à l'aéroport se trouve désormais sur la rue Jacques-de-Lesseps.
Pour les personnes habituées du secteur, il s'agit de l'ancien emplacement de l'ÉconoParc P7, juste devant l'hôtel Sheraton.
Le hic, c'est que le changement n'a pas encore été intégré à Google Maps ni à plusieurs autres applications GPS, ce qui complique la tâche des automobilistes qui doivent bientôt aller chercher quelqu'un à l'aéroport.
Sous la publication Facebook annonçant la nouvelle, plusieurs internautes se demandent pourquoi la nouvelle adresse n'apparaît toujours pas sur les cartes. D'autant plus que, malgré la carte mise à jour publiée par YUL sur son site Web, le lien vers Google Maps redirige encore, au moment d'écrire ces lignes, vers l'ancien emplacement.
Voici le nouvel emplacement :
En réponse, Aéroports de Montréal a indiqué qu'une demande avait été transmise à Google et que la modification devrait être effectuée « sous peu ».
Quant aux raisons derrière ce nouveau déménagement, YUL explique que, compte tenu de l'ampleur des travaux en cours, « il est normal que certains services soient déplacés afin de s'adapter à l'évolution des chantiers ». L'organisation précise également que le nouveau CellParc se trouve désormais dans « un espace plus grand ».
Tu dois bientôt passer au CellParc pour aller chercher ta douce moitié, ta sœur, ton frère, ta tante ou ton grand-père? Sache que l'aire d'attente est gratuite pour une période maximale de deux heures.
Et si tu es du genre à boire beaucoup d'eau avant de prendre la route, des toilettes sont également mises à la disposition des automobilistes.
- L'aéroport de Montréal construit une nouvelle section et voici à quoi ça ressemblera ›
- Aéroport Montréal-Trudeau : Un nouveau stationnement est ouvert et voici quoi savoir ›
- Aéroport de Montréal : 7 trucs à savoir pour sauver du temps lors de ton prochain vol ›
- L'aéroport de Montréal s'est classé parmi les 50 meilleurs au monde ›
- La ligne « low cost » Flair Airlines fait son retour à Montréal avec des vols pas chers ›
- Ce nouvel aéroport près de Montréal est maintenant ouvert et dessert ces 11 villes au pays ›
- On a visité le nouvel aéroport métropolitain de Montréal et voici à quoi ça ressemble ›