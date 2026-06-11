Cette descente en tube à 2 h de Montréal est parfaite pour flotter en gang sous le soleil
À faire au moins une fois par été!
Si ton activité estivale idéale consiste à te laisser porter par le courant plutôt qu'à pagayer pendant des heures, cette expérience en Estrie située à deux heures de Montréal risque de se retrouver sur ta liste de sorties estivales. À Glen Sutton, il est possible de passer quelques heures à relaxer sur l'eau en se laissant tranquillement dériver dans lors d'une descente en tube au cœur de la nature.
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Dès le 20 juin, la station de montagne Au Diable Vert relance son activité de descente en chambre à air, une option parfaite pour les personnes qui cherchent une façon simple de profiter d'une journée chaude. Après une courte marche d'environ 15 minutes jusqu'au point de départ, il suffit de prendre place dans sa bouée et de suivre le courant.
La descente s'étire sur environ un kilomètre et dure près de 30 minutes. Comme la location est offerte pour deux heures, tu peux refaire le parcours plusieurs fois et profiter pleinement de ton temps au bord de l'eau.
L'expérience se déroule sur une rivière aux eaux calmes dont la profondeur varie généralement de quelques pouces à environ trois pieds. Les chambres à air sont fournies sur place et des gilets de sauvetage sont disponibles pour les enfants.
À seulement 15 $ par personne pour deux heures, c'est une façon abordable de décrocher du quotidien, de profiter du soleil et de passer un moment à flotter sans trop d'efforts dans l'un des plus beaux coins des Cantons-de-l'Est.
Au Diable Vert
Prix : À partir de 15 $ par personne pour une location de deux heures
Quand : À partir du 20 juin, tous les jours de 10 h à 16 h
Adresse : 169, ch. Staines, Glen Sutton, QC
Accessibilité : Les chiens ne sont pas autorisés pour cette activité
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.