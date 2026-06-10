Tu peux te baigner au pied de cette chute à 1h45 de Montréal et c'est paradisiaque (et légal)

Un endroit parfait pour se rafraîchir dans un décor digne d’une carte postale. 😍🌊

La chute Archambault au Centre de plein air de l'UQAM. Droite : une femme au pied de la chute.

La chute Archambault au Centre de plein air de l'UQAM.

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Rédactrice pigiste

Quand la chaleur s’installe et que l’envie de décrocher de la ville se fait sentir, le Québec regorge de coins parfaits pour se rafraîchir en pleine nature sans avoir à vider son portefeuille. Entre les lacs aux eaux limpides, les rivières paisibles et les chutes cachées un peu partout dans la province, les possibilités ne manquent pas pour transformer une simple journée chaude en véritable escapade estivale. Et à un peu plus d’une heure et demie de Montréal, un décor digne d’une carte postale cache justement une magnifique chute où tu peux te baigner directement au pied de la cascade.

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C’est au Centre de plein air de l’UQAM, en plein cœur de la région des Laurentides, que tu peux sortir ton maillot préféré et profiter de l’eau fraîche près de la cascade Archambault. Entouré de forêt et de reliefs rocheux, l’endroit donne presque l’impression d’être loin de tout, alors qu’il reste facilement accessible pour une sortie d’une journée ou une petite fin de semaine improvisée.

Pour accéder au site, il faut prévoir 8 $ par voiture, un tarif qui permet de profiter des sentiers, de l’aire de pique-nique près du stationnement ainsi que du secteur de la chute. Une fois sur place, tu peux facilement passer quelques heures à alterner entre randonnée, pause au bord de l’eau et baignade dans ce décor entouré de forêt.

Les personnes qui aiment marcher un peu avant de se tremper les pieds risquent aussi d’apprécier l’endroit. Le Centre de plein air de l’UQAM compte environ 25 kilomètres de sentiers de randonnée avec différents niveaux de difficulté, en plus d’un accès à d’autres parcours du secteur de Lac-Supérieur. Entre les points de vue, les sections boisées et le bruit de la rivière Archambault qui accompagne une partie du trajet, il y a largement de quoi occuper une journée complète.

Il faut toutefois garder en tête que la baignade se fait entièrement à tes risques. Le bas de la chute et le sentier qui y mène ne sont pas entretenus, et certaines portions peuvent être plus abruptes et glissantes. Mieux vaut donc prévoir de bonnes chaussures et faire preuve de prudence une fois arrivé près de l’eau.

Le site accueille les visiteurs et visiteuses chaque jour entre 9 h et 18 h, mais l’accès à la chute peut être limité lorsqu’il y a beaucoup de monde. Comme le nombre de personnes admises dans le secteur est contrôlé durant la saison estivale, il est possible que l’entrée soit refusée une fois la capacité atteinte.

Le Centre de plein air de l’UQAM

Coût : 8 $ par voiture pour l'accès journalier

Quand : Tous les jours de 9 h à 18 h

Adresse : 2424, ch. du Lac-Quenouille, Lac-Supérieur, QC

Site Internet du Centre de plein air de l’UQAM

Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale le 27 mai 2021.

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  • Claudia Chrétien

    Claudia Chrétien est rédactrice pigiste chez Narcity et se spécialise dans les meilleures trouvailles au Québec. Elle a le flair pour repérer les vraies aubaines, dénicher des incontournables à prix mini et trouver des « dupes » qui permettent de se gâter sans dépasser son budget.

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