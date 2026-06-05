Krispy Kreme offre des beignes 100% gratuits aujourd’hui et voici comment en profiter

Et tu as l'embarras du choix!

Une main tenant un beigne Krispy Kreme. Droite : Une boîte de Krispy Kreme tenue devant une succursale et un camion de l'entreprise

Krispy Kreme offre les douzaines de beignes à 2 $ dans les succursales participantes au Québec.

@krispykremecan | Instagram, @krispykreme | Instagram
Éditrice Junior

Les bonnes nouvelles sont rares avant le premier café, mais celle-ci risque de mettre tout le monde de bonne humeur. Krispy Kreme célèbre la Journée nationale du beigne en offrant un beigne gratuit à sa clientèle partout au Canada pour un jour seulement, sans aucune obligation d'achat.

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Concrètement, il suffit de te présenter dans une succursale participante au Québec et de choisir ta saveur favorite parmi celles offertes en vitrine. Que ton cœur balance pour l'Original Glazed, le Pouding aux bananes ou une saveur encore plus décadente, c'est le moment de satisfaire ton envie de sucre sans sortir ton portefeuille.


Krispy Kreme ajoute aussi une deuxième offre pour les personnes qui veulent repartir avec une boîte sous le bras. À l'achat de n'importe quelle douzaine de beignes, tu peux obtenir une deuxième douzaine d'Original Glazed pour seulement 2 $. La promotion est limitée à deux douzaines à prix réduit par personne.

On ne va pas se mentir : le vrai vedette de la journée, c'est quand même le beigne gratuit sans condition d'achat. Mais si tu prévoyais déjà apporter une boîte au bureau, à tes ami.e.s ou simplement te gâter, l'offre à 2 $ rend la tentation encore plus difficile à ignorer.

Les promotions sont valides le 5 juin 2026, en magasin et jusqu'à épuisement des stocks. Bref, si quelqu'un te demande pourquoi tu fais un détour par Krispy Kreme aujourd'hui, la réponse est simple : les beignes gratuits n'attendent personne!

 La Journée nationale des beignes au Krispy Kreme - Beignes gratuits

Quand : Le 5 juin 2026, jusqu'à épuisement des stocks

Adresse : Plusieurs établissements participants au Québec

Site Internet de Krispy Kreme

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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