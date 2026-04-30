Voici combien coûte le transport en commun dans chaque grande ville canadienne

À Charlottetown, la passe mensuelle est 20 $ seulement. 🤯🫠

Un tramway. Droite : un bus.

On a comparé les tarifs du transport en commun à Montréal aux autres grandes villes canadiennes et ça fait mal.

Nadtochiy | Dreamstime, derek robbins | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Il n’est pas rare d’entendre des usagers et des usagères du transport en commun à Montréal se plaindre sur le prix que ça leur coûte pour se déplacer. Mais est-ce vraiment plus cher qu’ailleurs? Voici combien coûtent le bus, le tramway ou le métro dans chaque grande ville canadienne.

À lire également : Refonte du réseau d’autobus de la STM dès mai : nouvelles lignes, trajets simplifiés et plus

Pour répondre à la question, on a comparé les tarifs de la Société de transport de Montréal (STM) avec ceux d’autres grandes villes au Canada.

Il faut dire d'entrée de jeu que la démographie des grandes villes A mari usque ad mare est propre à chacune et la situation de l'une ne représente pas nécessairement celle d'une autre, que ce soit en raison de la population, de la densité ou de l’étendue du territoire.

Prenons Montréal en exemple. La STM a enregistré en 2024 quelque 314,6 millions de déplacements, soit près de 1,1 million par jour ouvrable, selon son plus récent rapport d’activité.

La métropole compte quatre lignes de métro, en plus d’un réseau d’autobus de plus de 220 lignes. À cela s’ajoute le Réseau express métropolitain (REM), qui vient compléter l’offre de transport en commun dans la région.

Côté prix du transport en commun à Montréal, un passage régulier pour adulte dans la zone A coûte 3,75 $, tandis que la passe mensuelle s’élève à 104,50 $.

On a donc comparé les tarifs des sociétés de transport public dans 12 autres grandes villes canadiennes, autant pour un passage unique que pour une passe mensuelle, en plus de jeter un coup d’œil à l’ampleur de leur réseau.

Québec

Réseau de transport de la capitale (RTC)

  • 1 passage : 3,70 $ le billet / 4 $ en argent comptant
  • Mensuel : 99,50 $
  • Une soixantaine de lignes d'autobus et un réseau structurant de « métrobus ».
Pour en savoir plus sur les tarifs du RTC, c'est par ici.

Ottawa

OC Transpo

  • 1 passage : 4,10 $ par carte de crédit ou débit à bord / 4,15 $ en argent comptant
  • Mensuel : 138,50 $
  • Compte trois lignes de train léger sur rail et plus de 170 lignes d'autobus.
Pour en savoir plus sur les tarifs d'OC Transpo, c'est par ici.

Toronto

Toronto Transit Commission (TTC)

  • 1 passage : 3,35 $ en argent comptant / 3,30 $ par carte de crédit ou débit
  • Mensuel : 156 $
  • Compte quatre lignes de métro, une dizaine de lignes de tramway et près de 150 lignes d'autobus.
Pour en savoir plus sur les tarifs du TTC, c'est par ici. (en anglais seulement)

Saint-Jean de Terre-Neuve

Metrobus

  • 1 passage : 2,25 $
  • Mensuel : 78 $
  • Compte 22 lignes d'autobus.
Pour en savoir plus sur les tarifs de Metrobus, c'est par ici. (en anglais seulement)

Halifax

Halifax Transit

  • 1 passage : 3 $
  • Mensuel : 90 $
  • Compte deux lignes de traversier et une soixantaine de lignes d'autobus.
Pour en savoir plus sur les tarifs du Halifax Transit, c'est par ici.

Charlottetown

T3 Transit

  • 1 passage : 2$
  • Mensuel : 20 $
  • Compte une douzaine de lignes d'autobus.
Pour en savoir plus sur les tarifs du T3 Transit, c'est par ici. (en anglais seulement)

Fredericton

Transport en commun Fredericton (TCF)

  • 1 passage : 3 $
  • Mensuel : 85 $
  • Compte une douzaine de lignes d'autobus.
Pour en savoir plus sur les tarifs du TCF Transit, c'est par ici.

Winnipeg

Winnipeg Transit

  • 1 passage : 3,45 $ en argent comptant / 3,10 $ par argent électronique (une carte du style OPUS chargée avec de l'argent)
  • Mensuel : 119,35 $
  • Compte plus de 80 lignes d'autobus.
Pour en savoir plus sur les tarifs du Winnipeg Transit, c'est par ici.

Regina

Regina Transit

  • 1 passage : 3,50 $
  • Mensuel : 97 $
  • Compte plus d'une vingtaine de lignes d'autobus.
Pour en savoir plus sur les tarifs du Regina Transit, c'est par ici. (en anglais seulement)

Calgary

Calgary Transit

  • 1 passage : 4 $
  • Mensuel : 126 $
  • Compte deux lignes de train léger sur rail et plus de 160 lignes d'autobus.
Pour en savoir plus sur les tarifs du Calgary Transit, c'est par ici. (en anglais seulement)

Edmonton

Edmonton Transit Service (ETS)

  • 1 passage : 3,75 $ en argent comptant / 3 $ par carte de crédit ou débit
  • Mensuel : 102 $
  • Compte trois lignes de train léger sur rail et 180 lignes d'autobus.
Pour en savoir plus sur les tarifs du ETS, c'est par ici. (en anglais seulement)

Vancouver

TransLink

  • 1 passage pour la zone 1 seulement : 3,35 $ en argent comptant / 2,70 $ avec la carte Compass
  • Mensuel, pour la zone 1 seulement : 111,60
  • Compte trois lignes de métro, un train de banlieue, un traversier et plus de 230 lignes d'autobus.

Pour en savoir plus sur les tarifs du TransLink, c'est par ici. (en anglais seulement)

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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