Voici combien coûte le transport en commun dans chaque grande ville canadienne
À Charlottetown, la passe mensuelle est 20 $ seulement. 🤯🫠
Il n’est pas rare d’entendre des usagers et des usagères du transport en commun à Montréal se plaindre sur le prix que ça leur coûte pour se déplacer. Mais est-ce vraiment plus cher qu’ailleurs? Voici combien coûtent le bus, le tramway ou le métro dans chaque grande ville canadienne.
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Pour répondre à la question, on a comparé les tarifs de la Société de transport de Montréal (STM) avec ceux d’autres grandes villes au Canada.
Il faut dire d'entrée de jeu que la démographie des grandes villes A mari usque ad mare est propre à chacune et la situation de l'une ne représente pas nécessairement celle d'une autre, que ce soit en raison de la population, de la densité ou de l’étendue du territoire.
Prenons Montréal en exemple. La STM a enregistré en 2024 quelque 314,6 millions de déplacements, soit près de 1,1 million par jour ouvrable, selon son plus récent rapport d’activité.
La métropole compte quatre lignes de métro, en plus d’un réseau d’autobus de plus de 220 lignes. À cela s’ajoute le Réseau express métropolitain (REM), qui vient compléter l’offre de transport en commun dans la région.
Côté prix du transport en commun à Montréal, un passage régulier pour adulte dans la zone A coûte 3,75 $, tandis que la passe mensuelle s’élève à 104,50 $.
On a donc comparé les tarifs des sociétés de transport public dans 12 autres grandes villes canadiennes, autant pour un passage unique que pour une passe mensuelle, en plus de jeter un coup d’œil à l’ampleur de leur réseau.
Québec
Réseau de transport de la capitale (RTC)
- 1 passage : 3,70 $ le billet / 4 $ en argent comptant
- Mensuel : 99,50 $
- Une soixantaine de lignes d'autobus et un réseau structurant de « métrobus ».
Ottawa
OC Transpo
- 1 passage : 4,10 $ par carte de crédit ou débit à bord / 4,15 $ en argent comptant
- Mensuel : 138,50 $
- Compte trois lignes de train léger sur rail et plus de 170 lignes d'autobus.
Toronto
Toronto Transit Commission (TTC)
- 1 passage : 3,35 $ en argent comptant / 3,30 $ par carte de crédit ou débit
- Mensuel : 156 $
- Compte quatre lignes de métro, une dizaine de lignes de tramway et près de 150 lignes d'autobus.
Saint-Jean de Terre-Neuve
Metrobus
- 1 passage : 2,25 $
- Mensuel : 78 $
- Compte 22 lignes d'autobus.
Halifax
Halifax Transit
- 1 passage : 3 $
- Mensuel : 90 $
- Compte deux lignes de traversier et une soixantaine de lignes d'autobus.
Charlottetown
T3 Transit
- 1 passage : 2$
- Mensuel : 20 $
- Compte une douzaine de lignes d'autobus.
Fredericton
Transport en commun Fredericton (TCF)
- 1 passage : 3 $
- Mensuel : 85 $
- Compte une douzaine de lignes d'autobus.
Winnipeg
Winnipeg Transit
- 1 passage : 3,45 $ en argent comptant / 3,10 $ par argent électronique (une carte du style OPUS chargée avec de l'argent)
- Mensuel : 119,35 $
- Compte plus de 80 lignes d'autobus.
Regina
Regina Transit
- 1 passage : 3,50 $
- Mensuel : 97 $
- Compte plus d'une vingtaine de lignes d'autobus.
Calgary
Calgary Transit
- 1 passage : 4 $
- Mensuel : 126 $
- Compte deux lignes de train léger sur rail et plus de 160 lignes d'autobus.
Edmonton
Edmonton Transit Service (ETS)
- 1 passage : 3,75 $ en argent comptant / 3 $ par carte de crédit ou débit
- Mensuel : 102 $
- Compte trois lignes de train léger sur rail et 180 lignes d'autobus.
Vancouver
TransLink
- 1 passage pour la zone 1 seulement : 3,35 $ en argent comptant / 2,70 $ avec la carte Compass
- Mensuel, pour la zone 1 seulement : 111,60
- Compte trois lignes de métro, un train de banlieue, un traversier et plus de 230 lignes d'autobus.
Pour en savoir plus sur les tarifs du TransLink, c'est par ici. (en anglais seulement)