Un mégachantier de 1000 logements abordables lancé à Laval et voici quoi savoir

ENFIN, depuis le temps qu’on en parle!

Une photo du futur écoquartier de Laval.

Un mégachantier de 1000 logements abordables sera lancé au centre-ville de Laval.

Ville de Laval
Éditeur Junior, Nouvelles

C’est officiel : le futur écoquartier Carré Laval, un projet majeur en habitation promettant plus de 1 000 nouveaux logements abordables, franchit une étape importante, alors que le gouvernement Legault et l’administration municipale ont confirmé leur appui financier au mégaprojet, qui prendra place au centre-ville.

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C’est ce qu’a annoncé le maire de Laval, Stéphane Boyer, ce lundi 30 mars. Pour l’occasion, il était en compagnie de la ministre de l’Habitation, Caroline Proulx, qui a qualifié le tout de « méga gros projet ».

« Aujourd’hui, on passe du rêve à la réalité », s’est pour sa part réjoui le maire Boyer, qui soutient que le projet du Carré Laval, « le plus important projet de logements abordables en cours au Québec », est une « excellente nouvelle » pour les citoyens et citoyennes de l’ile Jésus.

Au total, ce seront 1 013 logements locatifs qui sont prévus et qui verront le jour sur l’ancienne carrière en cours de réhabilitation et dont le terrain appartient à la Ville.

Le tout se divisera en deux catégories, soit 411 unités dont le loyer respecte les plafonds fixés par le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d’habitation du Québec (SHQ).

Ensuite, 602 logements dits intermédiaires, pour lesquels le loyer peut grimper jusqu’à 150 % de ces mêmes plafonds.

En tout et partout, l’objectif est de permettre à tous les ménages locataires de se loger sans consacrer plus de 28 % de leurs revenus au logement, y compris les familles dont le revenu annuel est inférieur à 118 000 $.

Qui finance quoi?

Le gouvernement provincial contribue avec une subvention de 28,3 M$ et un prêt à capital patient de 60 M$. La Ville de Laval, elle, ajoute quelque 23,3 M$, en plus de dispenser le projet de certains frais de permis et liés aux parcs.

Ce financement ne sort pas d’une nouvelle enveloppe : il résulte d’une optimisation d'une entente signée en juillet 2024 entre Québec et le Groupe Angus, le promoteur qui se charge du mégaprojet, qui portait alors sur trois projets à Montréal et à Rimouski pour 193,4 M$.

En réaménageant cette enveloppe existante, les partenaires ont réussi à y greffer un quatrième projet — celui de Laval — sans débourser de subvention supplémentaire.

Le calendrier à retenir

Les travaux de la première phase doivent démarrer à l'hiver 2027, mais une consultation citoyenne organisée par la Ville est d'abord prévue à l'automne 2026. La construction se déroule en trois phases :

  • Phase 1 : 248 logements, livraison attendue en août 2029
  • Phase 2 : 237 logements, livraison attendue en avril 2030
  • Phase 3 : 528 logements, livraison attendue en juin 2032.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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