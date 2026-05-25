La Victoire de Montréal aura droit à sa parade et voici quand tu pourras y assister

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La Victoire de Montréal. Droite : la Victoire de Montréal.

Le cabinet de la mairesse Soraya Martinez Ferrada a confirmé que la Victoire de Montréal allait avoir son défilé.

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Éditeur Junior, Nouvelles

C’est officiel : la Victoire de Montréal aura finalement droit à un défilé dans les rues de la métropole afin de célébrer sa conquête de la toute première Coupe Walter de son histoire dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

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C’est ce qu’a confirmé à Narcity Québec le cabinet de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, ce lundi 25 mai.

Son équipe n’a toutefois pas encore dévoilé le lieu ni l’heure de l’événement, précisant que tous les détails seront annoncés prochainement.

Une chose est toutefois déjà confirmée : le défilé aura lieu ce samedi 30 mai. Les Montréalaises et Montréalais pourront donc célébrer en grand les championnes de la LPHF après leur victoire en finale contre la Charge d’Ottawa.

Il faut dire qu’au cours des deux dernières semaines, la mairesse n’avait pas caché son enthousiasme à l’idée de voir les joueuses de la Victoire défiler dans les rues de Montréal.

Cerise sur le sundae : l’équipe se rendra également à l’hôtel de ville afin de signer le livre d’or.

Au lendemain de leur conquête, la troupe de Marie-Philip Poulin avait d’ailleurs reçu un accueil digne d’une équipe royale à son retour à Montréal. Des partisans et partisanes les attendaient à l’Auditorium de Verdun afin de célébrer leur victoire à coups de « Olé, olé, olé olé ».

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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