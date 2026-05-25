La Victoire de Montréal aura droit à sa parade et voici quand tu pourras y assister
La coupe à Montréal, ça se fête! 🏆 | 1 de 2 🤫
C’est officiel : la Victoire de Montréal aura finalement droit à un défilé dans les rues de la métropole afin de célébrer sa conquête de la toute première Coupe Walter de son histoire dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).
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C’est ce qu’a confirmé à Narcity Québec le cabinet de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, ce lundi 25 mai.
Son équipe n’a toutefois pas encore dévoilé le lieu ni l’heure de l’événement, précisant que tous les détails seront annoncés prochainement.
Une chose est toutefois déjà confirmée : le défilé aura lieu ce samedi 30 mai. Les Montréalaises et Montréalais pourront donc célébrer en grand les championnes de la LPHF après leur victoire en finale contre la Charge d’Ottawa.
Il faut dire qu’au cours des deux dernières semaines, la mairesse n’avait pas caché son enthousiasme à l’idée de voir les joueuses de la Victoire défiler dans les rues de Montréal.
Cerise sur le sundae : l’équipe se rendra également à l’hôtel de ville afin de signer le livre d’or.
Au lendemain de leur conquête, la troupe de Marie-Philip Poulin avait d’ailleurs reçu un accueil digne d’une équipe royale à son retour à Montréal. Des partisans et partisanes les attendaient à l’Auditorium de Verdun afin de célébrer leur victoire à coups de « Olé, olé, olé olé ».