Ce petit village au bord de l'eau en Ontario semble tout droit sorti d'un rêve d'été
Un petit coin de paradis tout indiqué pour une escapade estivale. 😍
Besoin d'inspiration pour organiser un road trip estival à quelques heures du Québec? Ce charmant village de l'Ontario pourrait bien mériter une place sur ta bucket list. Bordé par les eaux scintillantes du lac Muskoka et de la rivière Moon, Bala séduit avec ses paysages riverains, ses petites boutiques et son ambiance de vacances au chalet.
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Situé dans la célèbre région de Muskoka, à environ six heures de route de Montréal, ce village pittoresque est une destination idéale pour un week-end dépaysant. Entre ses cafés accueillants, ses restaurants au bord de l'eau et ses expériences uniques, l'endroit offre tout ce qu'il faut pour ralentir le rythme et profiter de l'été.
Même si Bala est de petite taille, les activités ne manquent pas. Les personnes passionnées d'art peuvent visiter la Red Canoe Gallery, tandis que les amateurs et amatrices de littérature pourront découvrir le Bala's Museum, consacré notamment au passage de l'autrice Lucy Maud Montgomery dans le village, une expérience qui a contribué à inspirer son célèbre roman Anne... la maison aux pignons verts.
Pour une sortie en soirée, The KEE to Bala est un arrêt incontournable. Cette salle de spectacle emblématique de Muskoka accueille des concerts et des performances tout au long de la saison estivale.
Côté gourmand, The Pearl Muskoka propose un marché artisanal et un comptoir de restauration mettant en valeur des produits locaux dans un décor typique de la région. Tu peux aussi faire une halte chez Jack & Stella, un magasin général moderne où l'on sert café, boissons et repas, ou encore t'attabler au Bala Falls Pub pour savourer des plats réconfortants.
Les adeptes de paysages naturels apprécieront particulièrement les chutes Bala Falls, situées en plein cœur du village. Il est possible de s'y installer pour admirer l'eau qui se déverse dans la rivière Moon, créant un décor aussi paisible que photogénique.
À quelques minutes de route, Muskoka Lakes Farm & Winery vaut également le détour. Réputé pour son expérience automnale du Cranberry Plunge, le domaine est tout aussi agréable en été grâce à ses dégustations de vins locaux, ses sentiers panoramiques et sa terrasse où l'on peut partager des planches de fromages et d'autres spécialités.
Enfin, Bala constitue un excellent point de départ pour explorer d'autres villages emblématiques de Muskoka, comme Gravenhurst, Huntsville et Port Carling, tous reconnus pour leurs vues sur l'eau, leurs boutiques de charme et leur atmosphère de villégiature.
Avec ses paysages riverains, son ambiance chaleureuse et son charme typiquement ontarien, Bala a tout d'une escapade estivale parfaite pour les voyageurs et voyageuses du Québec.
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