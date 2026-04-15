Ce tout petit village en Ontario donne l’impression de se promener dans les rues de Londres

Une destination de rêve pour ton prochain « road trip » à partir du Québec!

Une personne debout près d’une cabine téléphonique rouge. À droite : une personne debout sur une rue pavée.

Un village en Ontario.

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Éditrice Junior

Voyager en Europe fait rêver, mais avec la conversion du dollar à l'euro et les prix des vols, une alternative pourrait te permettre de te sentir dépayser, sans quitter le pays. En Ontario, un petit village pittoresque a tout pour te charmer, alors que rues pavées, bâtiments ancestraux et petites boutiques chaleureuses t'y attendent.

À lire également : Ce coin magnifique de l'Ontario est LE road trip pour te faire oublier que tu es au Canada

Situé à moins de sept heures de road trip de Montréal, ce joyau caché propose une ambiance européenne qui te donnera l’impression d’avoir mis les pieds dans un décor digne de l’Angleterre.


Ainsi, Village Square est une charmante destination située à Burlington, à environ une heure de Toronto. Selon son site web, l’endroit a été « conçu et aménagé pour recréer l’atmosphère d’une place de village du tournant du siècle », avec des éléments comme des rues pavées et une cabine téléphonique rouge qui ajoutent une touche européenne bien marquée.

Lors d'un séjour, on peut autant y découvrir des boutiques de cigares que des salons et des chocolateries, et elle est décrite comme « un paradis pour les amateur.rice.s de gastronomie », selon Hamilton Halton Brant.

Pour une expérience britannique authentique, tu peux te rendre au The Dickens, où « les meilleurs plats de pub de Burlington t’attendent ». Tu peux aussi t’offrir un délice sucré chez Lola Choco Bar and Sweet House, ou savourer un café chaud chez Tamp Coffee Co.

Et pour les fans de déambulation en plein air? Le secteur se trouve à quelques pas de Spencer Smith Park, où tu peux profiter de vues sur le lac et admirer de magnifiques cerisiers en fleurs au printemps.

C'est donc un endroit à mettre sur ta bucket list des trésors à explorer à travers le Canada, tout en ayant une expérience digne d'un autre continent.

Site Internet de Village Square Burlington

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Québec Canada Voyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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