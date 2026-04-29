Cocktail météo au Québec : Jusqu'à 70 mm de pluie et de la neige attendus par endroit

Sors tes bottes de pluie... et peut-être de neige!

Vue sur Montréal sous la pluie.

Cocktail météo touchera le Québec et jusqu'à 70 mm de pluie sont attendus par endroit, ainsi que de la neige.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu n’as pas profité du beau temps des derniers jours, il faudra patienter encore un peu avant de te reprendre. Environnement Canada prévoit un cocktail météo pour le Québec qui risque de jouer les trouble-fête, avec des accumulations pouvant atteindre 70 mm de pluie par endroit, et même un peu de neige dans certains secteurs de la province.

À lire également : La météo au Québec cette semaine sera digne de juin, mais il y a un mais

L’organisme fédéral a d’ailleurs émis un avertissement de pluie ainsi qu’un bulletin météorologique spécial pour plusieurs régions du sud-ouest et du centre de la province.

« La pluie débutera de façon intermittente mercredi, puis s’intensifiera en soirée et se poursuivra jeudi », indique Environnement Canada, qui prévoit entre 20 et 40 millimètres de précipitations dans les régions de l’Outaouais et des Laurentides.

« Une accumulation d’eau est probable sur les routes et dans les basses terres. Prenez garde aux affaissements de route près des rivières, des ruisseaux et des ponceaux », précise l’organisme.

Dans la région du Grand Montréal, le mot d’ordre sera « nuage », avec 60 % de probabilité d’averses. De la pluie est aussi attendue dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le système dépressionnaire se déplacera lentement vers l’est de la province et atteindra notamment la région de Québec, où entre 30 et 50 millimètres de pluie sont prévus de jeudi matin à vendredi midi.

De jeudi matin à vendredi soir, les régions de Charlevoix, Tadoussac et Les Escoumins sont visées par un avertissement, alors que de 40 à 70 mm de pluie pourraient tomber.

« La pluie, combinée aux températures douces, accélérera la fonte de la neige au sol. Une accumulation d’eau est probable sur les routes et dans les basses terres. De plus, cette pluie pourrait faire augmenter le niveau de certains cours d’eau », ajoute Environnement Canada.

Pendant ce temps, l’Abitibi-Témiscamingue pourrait se retrouver, malgré elle, sous une légère couche de neige. Des accumulations pouvant atteindre jusqu’à 4 cm sont attendues par endroits, notamment à Val-d’Or.

From Your Site Articles
cocktail météoenvironnement canadamétéo au québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Neige, pluie, grésil, verglas : Un cocktail météo est prévu sur le sud du Québec demain

Prin quoi? Printemps? Connais pas.🫠

Prévisions météo : Une importante couche de verglas attend le Québec ce week-end et voici où

Range la pelle et sors les patins!

Environnement Canada lance une nouvelle alerte météo sur une grande partie du Québec

De la pluie verglaçante à Québec et jusqu'à 50 cm de neige en Abitibi : le printemps n'est VRAIMENT pas arrivé.

Neige, froid : Voici ce qui t'attend comme prévisions météo au Québec cette semaine

Ne range pas ta pelle trop loin... 😏❄️

La maison d'Élisabeth Rioux est encore invendue : son prix baisse de 251 000 $ (PHOTOS)

C'est une candidate de la téléréalité « Vie$ de rêve » qui s'occupe de la vente. 👀💸

Le gouvernement du Canada demande de « faire preuve d'une grande prudence » en France

Du coup, ça concerne le terrorisme! 👀🤯

Un citoyen « patch » des nids-de-​poule de Montréal et c'est le héros dont on a besoin

Il faut bien que quelqu'un le fasse. 🫠

Aéroport de Montréal : Ça va être le chaos tous les matins jusqu'en mai et voici pourquoi

Tous les chemins mènent à Rome... mais prévois bien des détours.

Des sirènes inquiétantes vont retentir à Montréal la semaine prochaine - voici quoi savoir

Au moins, t'es prévenu d'avance. 🤯😬

Un restaurant de l’aéroport de Montréal écope de 3 000$ d'amende du MAPAQ pour insalubrité

« Le lieu doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Félix et Solène d'OD Mexique sont maintenant fiancés (VIDÉO)

Dire que plusieurs ne croyaient pas à cette relation!

Les 25 meilleurs employeurs au Canada pour faire évoluer ta carrière en 2026 sont dévoilés

C'est le temps de mettre à jour ton CV! 👀

Budget fédéral : Ce crédit d’impôt sera accessible à plus de Canadiens et voici quoi savoir

On parle quand même de 1 448 $ par année!

Purolator embauche à Montréal sans diplôme et offre un salaire allant jusqu'à 36,94 $/h

Ça vaut le coup d'oeil!