Cocktail météo au Québec : Jusqu'à 70 mm de pluie et de la neige attendus par endroit
Sors tes bottes de pluie... et peut-être de neige!
Si tu n’as pas profité du beau temps des derniers jours, il faudra patienter encore un peu avant de te reprendre. Environnement Canada prévoit un cocktail météo pour le Québec qui risque de jouer les trouble-fête, avec des accumulations pouvant atteindre 70 mm de pluie par endroit, et même un peu de neige dans certains secteurs de la province.
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L’organisme fédéral a d’ailleurs émis un avertissement de pluie ainsi qu’un bulletin météorologique spécial pour plusieurs régions du sud-ouest et du centre de la province.
« La pluie débutera de façon intermittente mercredi, puis s’intensifiera en soirée et se poursuivra jeudi », indique Environnement Canada, qui prévoit entre 20 et 40 millimètres de précipitations dans les régions de l’Outaouais et des Laurentides.
« Une accumulation d’eau est probable sur les routes et dans les basses terres. Prenez garde aux affaissements de route près des rivières, des ruisseaux et des ponceaux », précise l’organisme.
Dans la région du Grand Montréal, le mot d’ordre sera « nuage », avec 60 % de probabilité d’averses. De la pluie est aussi attendue dans la nuit de mercredi à jeudi.
Le système dépressionnaire se déplacera lentement vers l’est de la province et atteindra notamment la région de Québec, où entre 30 et 50 millimètres de pluie sont prévus de jeudi matin à vendredi midi.
De jeudi matin à vendredi soir, les régions de Charlevoix, Tadoussac et Les Escoumins sont visées par un avertissement, alors que de 40 à 70 mm de pluie pourraient tomber.
« La pluie, combinée aux températures douces, accélérera la fonte de la neige au sol. Une accumulation d’eau est probable sur les routes et dans les basses terres. De plus, cette pluie pourrait faire augmenter le niveau de certains cours d’eau », ajoute Environnement Canada.
Pendant ce temps, l’Abitibi-Témiscamingue pourrait se retrouver, malgré elle, sous une légère couche de neige. Des accumulations pouvant atteindre jusqu’à 4 cm sont attendues par endroits, notamment à Val-d’Or.