La météo au Québec cette semaine sera digne de juin, mais il y a un mais

Est-ce que c'est ENFIN la saison des terrasses qui se pointe le bout du nez!? 🥹

Des gens au pied du mont Royal.

Selon les prévisions météo au Québec cette semaine, nous aurons du te ps digne de juin, mais ça va vite se gâcher.

Cagkan Sayin | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Selon les prévisions météo au Québec, Mère Nature te donnera l’impression, en début de semaine, d’être en plein mois de juin, alors que les températures devraient franchir le cap des 20 °C dans plusieurs régions de la province, dont Montréal. Toutefois, ça ne durera pas très longtemps.

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Environnement Canada prévoit que le sud-ouest du Québec profitera d’un temps ensoleillé lundi et mardi, avec des températures pouvant atteindre jusqu’à 23 °C dans le Grand Montréal.

D’autres régions à l’ouest de la province auront aussi droit à ce bain de soleil, avec un mercure qui devrait également dépasser les 20 °C.

La journée de mercredi devrait elle aussi être ensoleillée, surtout dans l’est du Québec, alors que la grisaille commencera à s’installer à partir de l’ouest.

Dès le milieu de la semaine, le décor changera complètement. Une zone de basse pression qui devrait rester en place viendra bouleverser le portrait météo, selon MétéoMédia.

Le Québec se retrouvera alors dans une masse d’air plus froid, coincé dans un creux atmosphérique, ce qui entraînera une chute rapide du mercure. Les maximums pourraient même redescendre autour de 6 °C d’ici la fin de la semaine.

Ce système apportera aussi son lot de précipitations entre mercredi et vendredi. Avec l’air froid qui s’installera, celles-ci pourraient tomber sous forme de neige dans plusieurs secteurs, surtout au nord et à l’ouest de la province.

Si le week-end dernier t’a donné un avant-goût de la saison estivale, la fin de semaine prochaine, elle, s’annonce un peu plus fraîche.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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