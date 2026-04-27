La météo au Québec cette semaine sera digne de juin, mais il y a un mais
Est-ce que c'est ENFIN la saison des terrasses qui se pointe le bout du nez!? 🥹
Selon les prévisions météo au Québec, Mère Nature te donnera l’impression, en début de semaine, d’être en plein mois de juin, alors que les températures devraient franchir le cap des 20 °C dans plusieurs régions de la province, dont Montréal. Toutefois, ça ne durera pas très longtemps.
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Environnement Canada prévoit que le sud-ouest du Québec profitera d’un temps ensoleillé lundi et mardi, avec des températures pouvant atteindre jusqu’à 23 °C dans le Grand Montréal.
D’autres régions à l’ouest de la province auront aussi droit à ce bain de soleil, avec un mercure qui devrait également dépasser les 20 °C.
La journée de mercredi devrait elle aussi être ensoleillée, surtout dans l’est du Québec, alors que la grisaille commencera à s’installer à partir de l’ouest.
Dès le milieu de la semaine, le décor changera complètement. Une zone de basse pression qui devrait rester en place viendra bouleverser le portrait météo, selon MétéoMédia.
Le Québec se retrouvera alors dans une masse d’air plus froid, coincé dans un creux atmosphérique, ce qui entraînera une chute rapide du mercure. Les maximums pourraient même redescendre autour de 6 °C d’ici la fin de la semaine.
Ce système apportera aussi son lot de précipitations entre mercredi et vendredi. Avec l’air froid qui s’installera, celles-ci pourraient tomber sous forme de neige dans plusieurs secteurs, surtout au nord et à l’ouest de la province.
Si le week-end dernier t’a donné un avant-goût de la saison estivale, la fin de semaine prochaine, elle, s’annonce un peu plus fraîche.