Tu peux regarder un film à 3,99 $ dans plusieurs cinémas au Québec pour la Saint-Valentin

Une sortie pas chère, c'est toujours OUI!

L'intérieur d'un Cineplex.

Tu peux regarder un film à 3,99 $ dans plusieurs cinémas au Québec le 14 février 2026.

Photokvu | Dreamstime
Éditrice Junior

Aller au cinéma peut vite coûter cher, surtout quand on additionne les billets, le popcorn et les boissons. Bonne nouvelle : Cineplex propose encore sa série Films en famille, qui permet d’assister à des projections spéciales pour seulement 3,99 $ par personne.

À lire également : 6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en février 2026

Le principe est simple. Certains samedis, des films adaptés à tous les âges sont présentés à prix réduit dans des cinémas participants. La programmation varie selon les semaines et les emplacements, et elle peut être modifiée, donc mieux vaut vérifier les horaires en ligne avant de te déplacer.

Parmi les titres annoncés, Dragons (version française) est à l'affiche le samedi 14 février 2026. Une option intéressante pour planifier une sortie hivernale qui plaira autant aux enfants qu’aux adultes.

Au Québec, plusieurs salles prennent part au programme :

  • Cinéma Cineplex Laval
  • Cinéma Cineplex Odeon Brossard et VIP
  • Cinéma Starcité Montréal
  • Cinéma Cineplex Odeon Saint-Bruno
  • Cinéma Cineplex Odeon Kirkland
  • Capitol Saint-Jean
  • Cinéma Galaxy Sherbrooke
  • Cinéma Starcité Gatineau
  • Cinéma Galaxy Victoriaville
  • Cinéma Cineplex Odeon Sainte-Foy
  • Cinéma Cineplex Odeon Beauport

À noter que le tarif de 3,99 $ est affiché avant taxes. Pour les billets achetés en ligne, des frais de réservation s’ajoutent. Les membres CinéClub paient 3,99 $ sans frais supplémentaires, les membres Scène+ déboursent 4,99 $ en ligne, incluant 1 $ de frais, tandis que les autres achats en ligne reviennent à 5,49 $ (1,50 $ de frais), avant taxes. Ces ajouts permettent notamment de sélectionner les sièges à l’avance et de recevoir des billets numériques.

Si tu n'avais rien de prévu ce samedi, et que tu veux gâter ton monde sans te ruiner pour la Saint-Valentin, c'est une belle sortie à mettre à ton calendrier.

Films en famille au Cineplex

Prix : 3,99 $, plus les taxes et les frais de réservation des sièges en ligne

Quand : Le samedi 14 février 2026, début de projection entre 10 h 45 et 12 h 15 selon l'emplacement

Adresse : Cinémas Cineplex participants au Canada

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Cineplex

