Régime de rentes du Québec : Voici quand seront versés jusqu'à 2 395 $ ce mois-ci
Un dépôt qui tombe pile pour bien finir le mois.
En avril, ce sont des centaines de milliers de personnes à la retraite au Québec qui guettent l'arrivée de leur versement mensuel du Régime de rentes du Québec (RRQ). Bonne nouvelle : selon ton profil de cotisation, la somme déposée directement dans ton compte peut grimper jusqu'à 2 400 $ en un seul virement.
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Administré par Retraite Québec, le RRQ est un régime public de retraite alimenté par les cotisations prélevées automatiquement sur le salaire de chaque travailleur.euse de la province. Pas de démarche à faire, car dès ton premier emploi au Québec, le mécanisme s'enclenche tout seul.
Ce régime ne se limite pas à la retraite. Il prévoit aussi une protection financière en cas d'invalidité et des prestations versées à tes proches en cas de décès.
Combien peux-tu recevoir en avril?
Le montant de ta rente mensuelle repose sur trois éléments clés : le nombre d'années pendant lesquelles tu as cotisé, les revenus accumulés tout au long de ta vie professionnelle, et l'âge auquel tu as choisi de commencer à recevoir tes prestations.
Il est possible de faire une demande dès 60 ans, mais commencer tôt entraîne une réduction du montant de base. À 65 ans, tu accèdes à la rente complète. Et si tu attends jusqu'à 72 ans avant de soumettre ta demande, ton versement mensuel est considérablement augmenté.
Voici les montants maximaux applicables ce mois-ci :
- 60 ans : jusqu'à 964,90 $ par mois (soit 64 % du montant de référence)
- 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $ par mois (rente à 100 %)
- 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $ par mois (soit 158,8 % du montant de référence)
À garder en tête : ces montants représentent les plafonds théoriques du régime. Dans les faits, la plupart des prestataires reçoivent une somme inférieure, calculée en fonction de leurs cotisations réelles accumulées au fil des années.
Autre point à retenir : si tu décides de continuer à travailler après 65 ans, tu n'es plus dans l'obligation de cotiser au RRQ — et ton employeur non plus.
Quand l'argent arrivera-t-il dans ton compte?
Pour avril 2026, Retraite Québec effectuera le versement le 30 avril. La majorité des institutions bancaires procèdent au crédit des comptes dès cette même journée.
Si tu cumules le RRQ et la Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV), deux dépôts distincts pourraient apparaître en fin de mois — de quoi planifier ton budget de mai avec une bonne longueur d'avance.
Pour connaître le détail de tes droits ou découvrir l'ensemble des programmes auxquels tu as accès, consulte le site officiel de Retraite Québec.
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