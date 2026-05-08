Un cirque d’horreur 13 ans + débarque bientôt près de Laval avec ses créatures «creepy»

Réserve tes billets... si tu l'ose! 🎪👹

Le clown Art au Paranormal Cirque. Droite : Le Paranormal Cirque.

Le Paranormal Cirque arrête sa tournée près de Laval en mai et juin 2026.

Paranormal Cirque | Facebook
Éditrice Junior

Un cirque d’horreur immersif débarquera près de Laval au printemps 2026 et l’expérience promet d’être loin du spectacle familial traditionnel. Le Paranormal Cirque, reconnu pour son univers sombre et déstabilisant, combine acrobaties extrêmes, illusions, théâtre et créatures inquiétantes dans un immense chapiteau lugubre.

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Cet événement plonge le public dans une ambiance inspirée à la fois du cabaret, des films d’horreur cauchemardesque et du cirque contemporain. Acrobates de haut niveau, illusionnistes et personnages étranges se succèdent dans une série de numéros conçus pour surprendre autant que pour faire frissonner.

Le Paranormal Cirque se décrit comme un univers où « la normalité n’a pas sa place », avec une mise en scène intense qui joue constamment entre fascination, malaise et émerveillement.

Le spectacle sera présenté au Premium Outlets Montréal de Mirabel du 29 mai au 8 juin 2026. Plusieurs représentations sont prévues durant cette période, autant en soirée qu’en après-midi certaines fins de semaine.



Les billets sont offerts à partir de 30 $ pour les places jeunesse et peuvent atteindre 85 $ pour les sièges Premium adultes. Différentes sections sont disponibles sous le chapiteau selon l’expérience recherchée.

Attention : les enfants de moins de 13 ans ne sont pas admis. Les jeunes de 13 à 17 ans doivent obligatoirement se présenter avec un ou une adulte de 21 ans et plus avec une pièce d’identité valide.

Pour les personnes qui aiment les expériences immersives, les univers sombres et les spectacles qui sortent complètement de l’ordinaire, cette activité risque d’ajouter une bonne dose d’adrénaline au printemps 2026.

Paranormal Cirque - Cauchemar à Mirabel

Prix : De 30 $ à 85 $ par billet

Quand : Du 29 mai au 8 juin 2026

Adresse : Premium Outlets Montréal - 19001, ch. Notre-Dame, Mirabel, QC

Site Internet de Paranormal Cirque

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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