Un fiscaliste explique pourquoi ton bonus semble être imposé à 50 % et tu vas être rassuré

Bye bye bonus? 💸

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Les Québécois qui reçoivent des bonus sont souvent déçus de voir qu'il est imposé parfois à 50 % par le fisc.

Narcity Québec, Rochu2008 | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu reçois régulièrement des bonus de la part de ton employeur, peut-être t’es-tu déjà demandé : « Voyons! Comment ça se fait que l’impôt m’en vole 50 %? ». Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle à ça. D’abord, la mauvaise, c’est que tu n’es pas seul.e à penser ça. La bonne nouvelle? L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec ne se gâtent pas vraiment sur le dos de tes bonus de performance. On t’explique.

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Ce qu’il faut savoir, c’est que lorsque tu reçois un bonus au travail, il est, dans la plupart des cas, versé sur une seule paie. Et c’est là que tout se joue.

Le système d’impôt ne sait pas que ce montant est exceptionnel. Il traite cette paie comme si c’était ton salaire normal, mais beaucoup plus élevé, souligne en entrevue avec Narcity Québec Vincent Fortier, directeur principal en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton.

Sur cette paie, le fisc prend en considération que tu gagnes davantage sur une année, même si ce n’est pas le cas. Comme l’explique le fiscaliste, « le taux de retenue va être beaucoup plus élevé. Peut-être qu’il va friser les 50 % en impôts, mais vous ne paierez clairement pas 50 % sur l’ensemble de vos revenus ».

La différence entre retenue d’impôt et impôt réel

C’est la nuance que presque tout le monde mélange, dit M. Fortier. Même si une grosse partie de ton bonus est retenue à la source, tu ne paies pas réellement ce taux-là sur l’ensemble de ton revenu.

Ton impôt final est calculé sur ton revenu annuel total et non sur une seule paie. La retenue élevée n'est qu'une estimation temporaire.

Comme l’explique le fiscaliste, une fois ta déclaration faite, on va regarder le taux effectif et l’impôt de retenue. Sachant que le tout est « beaucoup trop élevé », tu risques fort probablement de recevoir un remboursement, souligne M. Fortier.

Allons-y d’un exemple concret. Disons que tu reçois un bonus de 10 000 $. Sur ta paie, il se peut que tu voies seulement environ 4 000 $ après impôts.

Ça peut sembler brutal, mais, comme le résume le fiscaliste, sur une paie avec bonus, « votre rémunération bihebdomadaire va correspondre à quelqu’un qui gagne 110 000 $ par année, alors que le revenu réel va être à 70 000 $ ».

Vincent Fortier se veut également rassurant : les personnes qui hésitent à faire du temps supplémentaire par peur de perdre 50 % de leur revenu en impôt n’ont rien à craindre.

Après tout, « j’aime toujours mieux travailler et avoir 50 sous sur un dollar que de n’avoir rien », dit-il en riant.

Si tu changes de palier d’imposition parce que tu as gagné davantage durant l’année, tu ne seras pas imposé au même pourcentage sur l’ensemble de tes revenus. Le système d’impôt est progressif : chaque tranche de revenu est imposée différemment.

Les taux d'imposition au Québec en 2026 :

  • De 18 571 $ à 53 255 $ : 14 %
  • De 53 255 $ à 106 494 $ : 19 %
  • De 106 494 $ à 129 591 $ : 24 %
  • 129 591 $ et plus : 25,75 %
Les taux d'imposition au fédéral en 2026 :
  • 14 % sur les premiers 58 523 $
  • 20,5 % sur la portion entre 58 523 $ et 117 045 $
  • 26 % sur la portion entre 117 045 $ et 181 440 $
  • 29 % sur la portion entre 181 440 $ et 258 482 $
  • 33 % sur tout revenu au-delà de 258 482 $
Ces pourcentages s'appliquent seulement sur les portions de revenu qui tombent dans chaque tranche.
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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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