Sommaire

5 maisons ou condos à vendre à moins de 250 000 $ dans le Grand Montréal

De belles options pour les premiers acheteurs à petit budget!😍

Une devanture de plex. Droite : une chambre.

Il y a plusieurs maisons et condos à vendre à moins de 250 000 $ dans le Grand Montréal, actuellement.

RE/MAX Royal Jordan
Éditeur Junior, Nouvelles

Quand tu pars de zéro pour t’acheter une maison ou un condo à vendre dans le Grand Montréal, trouver ta future résidence peut vite devenir une mission compliquée, surtout si ton budget tourne sous les 250 000 $. Cela dit, il existe encore quelques petites perles sur le marché immobilier en ce moment.

À lire également : Voici le salaire idéal pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en novembre 2025

On va se le dire, dénicher une maison à bas prix directement à Montréal relève pas mal du mirage. Le prix médian d’une maison unifamiliale dans la région métropolitaine atteignait 825 000 $ en octobre 2025, selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). Du côté des condos, on parle plutôt d’environ 490 000 $.

Pour rester dans une fourchette de prix sous la barre des 250 000 $ et éviter de trop s’éparpiller dans les milliers d’annonces affichées sur Centris, on s’est concentré sur les municipalités qui font partie de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Voici donc quelques perles repérées dans le Grand Montréal pour moins de 250 000 $, en date du 21 novembre.

Maison mobile à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Haut : la devanture d\u2019une maison. Bas : une cuisine

Pratiquement tous les électroménagers, même le four encastré non fonctionnel, viennent avec la maison.

RE/MAX du Cartier

Prix : 229 000 $

Adresse : 476, terrasse E.-Périllard, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, QC

Description : C’est une maison « idéale pour les premiers acheteurs », comme l’indique l’annonce de RE/MAX du Cartier — elle n’est pas chère, elle est pratiquement clé en main et demande peu d’entretien.

On y retrouve trois chambres à coucher ayant chacune une grande fenestration, laissant entrer à merveille la lumière du jour. Pour les fans de feux en hiver, un poêle à bois vient avec cette maison construite en 1975.

C’est ici pour voir l’annonce complète

Condo dans Rosemont-La Petite-Patrie

Haut : une devanture de plex. Bas : une chambre.

Le condo, dont le plex a été construit en 1928, compte deux balcons privés.

RE/MAX Royal Jordan

Prix : 249 900 $

Adresse : 5385, av. d’Orléans, Montréal, QC (Rosemont/La Petite-Patrie)

Description : Oui, c’est possible de trouver une résidence principale sous la barre des 600 000 $ et en voilà une preuve solide, avec ce condo indivise lumineux d’une chambre et clé en main perché au 3e étage d’un immeuble de Rosemont.

Il est situé près de toutes les commodités dont tu as besoin, en plus du parc Maisonneuve, du Parc olympique et de la promenade Ontario (bien qu’il faut marcher un brin pour s’y rendre).

Ça ne parait même pas que le plex a été construit en 1928.

C’est ici pour voir l’annonce complète

Maison à Pointe-Calumet

Haut : une devanture de maison. Bas : une cuisine.

La maison se situe à cinq minutes en voitures du Beachclub d’Olivier Primeau.

RE/MAX Crystal

Prix : 199 000 $

Adresse : 173, 47e Avenue, Pointe-Calumet, QC

Description : On pourrait dire que cette maison de 6 836 pieds carrés est parfaite pour un premier acheteur ou une première acheteuse qui souhaite se loger à l’extérieur de la grande ville.

Au menu, une chambre à coucher, un salon/salle à manger/cuisine à aire ouverte et un grand terrain pour jouer à la pétanque, au badminton ou peu importe le sport qui te plait.

C’est ici pour voir l’annonce complète

Maison à Terrebonne

Haut\u00a0: une devanture de maison. Bas\u00a0: un salon.

La maison compte une cour arrière intime et un jardin d’eau, le tout sur un terrain de 6 000 pieds carrés.

RE/MAX d’Ici

Prix : 250 000 $

Adresse : 6730, rue des Fougères, Terrebonne, QC

Description : Tu l’auras deviné, la maison de plain-pied construite en 1974 manque un peu d’amour. Après tout, l’annonce le dit, c’est un achat idéal pour les bricoleurs ambitieux et les bricoleuses ambitieuses qui aiment les défis.

« Des travaux importants sont à prévoir, mais le potentiel est là pour en faire une propriété à votre image. Avec vision et efforts, vous pourrez transformer cet espace en un véritable foyer », peut-on lire dans la description de cette maison de deux chambres.

C’est ici pour voir l’annonce complète

Condo sur Le Plateau Mont-Royal

Prix : 249 900 $

Adresse : 310-3535, av. Papineau, Montréal, QC

Description : Si tu empruntes le pont Jacques-Cartier en direction de Montréal, c’est l’un des immeubles du Plateau que tu ne peux pas rater : le Dauphin sur le Parc. Nul besoin de te rappeler qu’il est situé carrément devant le parc La Fontaine, mais également de toutes les commodités dont tu as besoin pour vivre une vie urbaine des plus extra.

Le condo style loft est, en tant que tel, très petit. Toutefois, plusieurs espaces communs viennent agrémenter le tout, soit une piscine au 27e étage, un gym au 28e avec vue sur le mont Royal, un sauna hammam, une terrasse sur le toit et une buanderie.

C’est ici pour voir l’annonce complète

  Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

