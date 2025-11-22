5 maisons ou condos à vendre à moins de 250 000 $ dans le Grand Montréal
De belles options pour les premiers acheteurs à petit budget!😍
Quand tu pars de zéro pour t’acheter une maison ou un condo à vendre dans le Grand Montréal, trouver ta future résidence peut vite devenir une mission compliquée, surtout si ton budget tourne sous les 250 000 $. Cela dit, il existe encore quelques petites perles sur le marché immobilier en ce moment.
On va se le dire, dénicher une maison à bas prix directement à Montréal relève pas mal du mirage. Le prix médian d’une maison unifamiliale dans la région métropolitaine atteignait 825 000 $ en octobre 2025, selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). Du côté des condos, on parle plutôt d’environ 490 000 $.
Pour rester dans une fourchette de prix sous la barre des 250 000 $ et éviter de trop s’éparpiller dans les milliers d’annonces affichées sur Centris, on s’est concentré sur les municipalités qui font partie de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Voici donc quelques perles repérées dans le Grand Montréal pour moins de 250 000 $, en date du 21 novembre.
Maison mobile à Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Pratiquement tous les électroménagers, même le four encastré non fonctionnel, viennent avec la maison.
Prix : 229 000 $
Adresse : 476, terrasse E.-Périllard, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, QC
Description : C’est une maison « idéale pour les premiers acheteurs », comme l’indique l’annonce de RE/MAX du Cartier — elle n’est pas chère, elle est pratiquement clé en main et demande peu d’entretien.
On y retrouve trois chambres à coucher ayant chacune une grande fenestration, laissant entrer à merveille la lumière du jour. Pour les fans de feux en hiver, un poêle à bois vient avec cette maison construite en 1975.
Condo dans Rosemont-La Petite-Patrie
Le condo, dont le plex a été construit en 1928, compte deux balcons privés.
Prix : 249 900 $
Adresse : 5385, av. d’Orléans, Montréal, QC (Rosemont/La Petite-Patrie)
Description : Oui, c’est possible de trouver une résidence principale sous la barre des 600 000 $ et en voilà une preuve solide, avec ce condo indivise lumineux d’une chambre et clé en main perché au 3e étage d’un immeuble de Rosemont.
Il est situé près de toutes les commodités dont tu as besoin, en plus du parc Maisonneuve, du Parc olympique et de la promenade Ontario (bien qu’il faut marcher un brin pour s’y rendre).
Ça ne parait même pas que le plex a été construit en 1928.
Maison à Pointe-Calumet
La maison se situe à cinq minutes en voitures du Beachclub d’Olivier Primeau.
Prix : 199 000 $
Adresse : 173, 47e Avenue, Pointe-Calumet, QC
Description : On pourrait dire que cette maison de 6 836 pieds carrés est parfaite pour un premier acheteur ou une première acheteuse qui souhaite se loger à l’extérieur de la grande ville.
Au menu, une chambre à coucher, un salon/salle à manger/cuisine à aire ouverte et un grand terrain pour jouer à la pétanque, au badminton ou peu importe le sport qui te plait.
Maison à Terrebonne
La maison compte une cour arrière intime et un jardin d’eau, le tout sur un terrain de 6 000 pieds carrés.
Prix : 250 000 $
Adresse : 6730, rue des Fougères, Terrebonne, QC
Description : Tu l’auras deviné, la maison de plain-pied construite en 1974 manque un peu d’amour. Après tout, l’annonce le dit, c’est un achat idéal pour les bricoleurs ambitieux et les bricoleuses ambitieuses qui aiment les défis.
« Des travaux importants sont à prévoir, mais le potentiel est là pour en faire une propriété à votre image. Avec vision et efforts, vous pourrez transformer cet espace en un véritable foyer », peut-on lire dans la description de cette maison de deux chambres.
Condo sur Le Plateau Mont-Royal
Prix : 249 900 $
Adresse : 310-3535, av. Papineau, Montréal, QC
Description : Si tu empruntes le pont Jacques-Cartier en direction de Montréal, c’est l’un des immeubles du Plateau que tu ne peux pas rater : le Dauphin sur le Parc. Nul besoin de te rappeler qu’il est situé carrément devant le parc La Fontaine, mais également de toutes les commodités dont tu as besoin pour vivre une vie urbaine des plus extra.
Le condo style loft est, en tant que tel, très petit. Toutefois, plusieurs espaces communs viennent agrémenter le tout, soit une piscine au 27e étage, un gym au 28e avec vue sur le mont Royal, un sauna hammam, une terrasse sur le toit et une buanderie.
