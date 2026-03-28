Brendan Mikan vend son superbe condo neuf de la Rive-Sud de Montréal pour 469 000$ (PHOTOS)
Le créateur de contenu a mis 14 000 $ *d'extras* choisis à la construction. ✨😍
Si tu suis le créateur de contenu Brendan Mikan sur les réseaux sociaux, tu sais déjà qu'il a du goût, et qu'il ne fait pas les choses à moitié. Plusieurs personnes l'ont même suivi, il y a quelques années, dans les choix de sa construction neuve à Candiac. L'influenceur a laissé ses 150 000 abonné.e.s l'accompagner dans les décisions pour l'achat de son premier condo : des luminaires aux comptoirs luxueux. Eh bien, que ce soit parce que tu rêves de vivre comme un créateur de contenu québécois, ou parce que tu cherches la perle rare sur la Rive-Sud de Montréal, l'annonce suivante risque de te parler : Brendan Mikan vend son condo construit en 2023.
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La propriété, située à côté de la Gare de Candiac et à quelques minutes des l'intersection de l'autoroute 15 et 30, est un condo au rez-de-chaussée construit en 2023 qui est encore sous garantie. On parle d'un espace complètement clé en main avec des plafonds de dix pieds, une aire ouverte lumineuse et un look contemporain chic. Et ça ne surprend pas, celui qui est connu pour être « extra » l'est jusque chez lui, tandis qu'il a investi 14 000 $ en extras lors de la construction pour améliorer l'espace.
La cuisine avec des armoires jusqu'au plafond et un grand comptoir blanc. DuProprio
L'aire ouverte est clairement le cœur de la propriété.
La cuisine, la salle à manger et le salon se partagent un grand espace lumineux grâce aux immenses fenêtres. L'îlot central au comptoir blanc marbré avec ses tabourets noirs donne un look resto-bar assez réussi. Parfait pour t'assoir « au bar » pendant que ta personne préférée te cuisine des bons petits plats (ou fais un « unboxingggg », c'est selon).
La cuisine elle-même est équipée d'armoires blanches modernes jusqu'au plafond pour un effet de grandeur plus luxueux avec un dosseret en céramique texturée.
Le condo est une grande aire ouverte. DuProprio
Le salon s’ouvre directement sur un spacieux patio en béton de 23 x 8 pieds, idéal pour profiter pleinement des soirées d’été.
Avec ses murs blancs et ses matériaux naturels, l’espace offre une toile neutre et élégante, laissant place à une multitude de possibilités déco pour le ou la futur.e propriétaire.
Côté inclusions, certains éléments se démarquent particulièrement, dont des stores encastrés motorisés intelligents d’une valeur de 10 000 $, ainsi qu’une climatisation murale.
Le salon lumineux. DuProprio
La grande salle de bain est un véritable coup de cœur. Elle se distingue par sa baignoire autoportante, sa douche en verre habillée de céramique gris foncé et son meuble-lavabo flottant au comptoir noir, qui renforcent son style à la fois moderne et épuré.
Des luminaires circulaires suspendus à DEL ajustables viennent parfaire l’ensemble en ajoutant une touche design élégante. Chaque détail a été soigneusement pensé, jusqu’au bidet intégré, pour offrir un espace à la fois esthétique et fonctionnel.
La salle de bain avec une baignoire autoportante et une superbe vanité. DuProprio
Le condo comprend un bureau (avec lit simple mural intégré sur mesure) et une chambre.
La chambre principale est un espace confortable avec un luminaire à DEL moderne de style anneau suspendu.
La chambre de Brendan Mikan, avec les stores encastrés motorisés intelligents. DuProprio
Elle est également dotée d’un walk-in, qui laisse d’ailleurs entrevoir que Brendan Mikan ne manque pas d’options côté vêtements et parfums. Les cubes de rangement déjà en place, actuellement utilisés pour les vêtements, pourraient facilement être réaménagés en un espace idéal pour organiser une impressionnante collection de chaussures.
Le grand walk-in adjacent à la chambre. DuProprio
En plus d'avoir une borne de recharge pour véhicule électrique déjà installée (valeur de 3 000 $), le bâtiment offre aussi un stationnement intérieur chauffé, un lave-auto au sous-sol, une piscine extérieure, des couloirs intérieurs, des ascenseurs et même un interphone intelligent.
Tu peux clairement déjà t'imaginer flotter dans cette piscine creusée cet été.
Et si tu as un animal de compagnie, bonne nouvelle : ils sont autorisés.
La piscine creusée pour les propriétaires du complexe. DuProprio
Bref, ce condo est idéal pour un.e jeune professionnel.le, un couple ou quelqu'un qui veut un espace moderne, bien situé et prêt à habiter sans aucune réno à faire. À 469 000 $ pour un condo neuf avec autant d'inclusions sur la Rive-Sud, c'est le genre d'opportunité qui ne reste pas longtemps sur le marché.
Condo de Brendan Mikan à vendre à Candiac (Rive-Sud)
Prix : 469 000 $
Adresse : 106-455, rue des Marronniers, Candiac, QC
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