Céline Dion annonce son grand retour sur scène et voici tout ce qu'il faut savoir

Et si tu crois que c'est fini, JAMAIS! 🥳🎉

Affiche du spectacle de Céline Dion. Droite : Céline Dion en 2017.

La chanteuse québécoise Céline Dion a finalement annoncé son grand retour sur scène à Paris, en France.

@celinedion | Instagram, Hutchinsphoto | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Les ouï-dire et les rumeurs circulaient depuis des semaines, mais ça y est : ce qui était un secret de Polichinelle est maintenant confirmé. La diva québécoise Céline Dion a annoncé son grand retour sur scène à Paris, en France, après six ans d’absence. Une nouvelle qui risque d’en réjouir plus d’un.e.

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La chanteuse a profité de ce 30 mars, jour de son anniversaire, pour faire l’annonce en grande pompe sur les réseaux sociaux à 15 h, ce lundi.

Le média français Le Point avait d’abord confirmé les rumeurs selon lesquelles l’interprète de Pour que tu m’aimes encore allait se lancer dans une résidence de dix concerts à Paris La Défense Aréna, un amphithéâtre de 40 000 places, entre le 12 septembre et le 14 octobre 2026.

À peine publiée sur ses réseaux sociaux, sa vidéo confirmant son grand retour a vite cumulé les dizaines de milliers de « j'aime ».

« Je prends soin de ma santé, je me sens bien, je chante de nouveau, je danse même un peu, évidemment, vous savez à quel point j’aime ça. Mais je dois vous dire quelque chose de très important. Au cours des dernières années, chaque jour qui passait, j’ai ressenti vos prières et votre soutien, votre gentillesse et votre amour », dit-elle d'entrée de jeu dans une vidéo d’abord publiée en anglais.

« Je reçois le plus beau cadeau de ma vie. J’ai la chance de vous revoir, de remonter sur scène pour vous à Paris, à partir de cet automne au mois de septembre », ajoute Céline Dion, précisant avoir hâte de retrouver son public et être joyeuse d'être de retour.

Elle montera sur scène deux soirs par semaine, soit les mercredis et les samedis. D’autres dates pourraient toutefois s’ajouter après la fin de la résidence, selon plusieurs médias français.

La prévente débutera le 7 avril. Pour y participer, il suffit de s’inscrire sur le site Web de la diva entre le 30 mars et le 2 avril.

Toutefois, l’inscription ne garantit pas un accès à la prévente, puisque ce sont les plateformes officielles, AXS, Ticketmaster et Fnac Spectacles, qui procéderont à une sélection aléatoire parmi les personnes inscrites.

« Toutes les personnes inscrites recevront un courriel confirmant leur statut entre le 6 et le 9 avril », indique le site Web de la Québécoise, encore une fois en anglais seulement.

Celles et ceux qui ne seront pas sélectionnés pour la prévente auront une autre occasion d’acheter des billets lors de la vente générale, prévue le 10 avril.

Voici les dates du grand retour sur scène de Céline Dion, prévu à Paris La Défense :

  • Samedi 12 septembre
  • Mercredi 16 septembre
  • Samedi 19 septembre
  • Mercredi 23 septembre
  • Samedi 26 septembre
  • Mercredi 30 septembre
  • Samedi 3 octobre
  • Mercredi 7 octobre
  • Samedi 10 octobre
  • Mercredi 14 octobre

Dans la nuit de dimanche à lundi, la tour Eiffel avait été subitement allumée pour laisser afficher en bleu scintillant « Céline Dion », « Paris » et « Je suis prête ».

Tout le long de la journée, la diva a laissé planer le mystère, tantôt en retirant toutes les publications de son compte Instagram, puis en changeant ses photos de couverture et de profil sur Meta.


Captures d'\u00e9cran.

Céline Dion a retiré toutes les publications de son compte Instagram à la veille de son annonce, puis a changé ses photos de couverture et de profil.
@celinedion | Instagram

La semaine dernière, des affiches avaient été installées un peu partout dans Paris, ayant comme seules indications des titres de chansons tirées de sa longue discographie.

Rappelons que la dernière présence scénique de la diva québécoise remonte à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, en 2024. Elle avait conclu le spectacle en chantant l'Hymne à l'amour d'Édith Piaf ayant comme scène la tour Eiffel.

Sa dernière tournée avait été annulée en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. En décembre 2022, Céline Dion a annoncé être atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable dont elle souffre depuis quelques années déjà.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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