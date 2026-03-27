L'ex-mairesse de Montréal, Valérie Plante, a de nouveaux projets et ça concerne la télé

Elle troque le chapeau de politicienne pour celui d'animatrice!👒

Valérie Plante. Droite : Valérie Plante

L'ex-mairesse de Montréal, Valérie Plante, a de nouveaux projets, alors qu'elle animera une nouvelle émission de télé.

@val_plante | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

On a des nouvelles de l’ex-mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a quitté la vie politique à la fin de son deuxième mandat, en novembre dernier. Elle troquera le chapeau de politicienne pour celui d’animatrice, à la barre de la nouvelle émission Ça brasse en ville, qui sera diffusée sur les ondes de TV5.

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Ça mange quoi en hiver, Ça brasse en ville? Grosso modo, l’ancienne tête dirigeante de la plus grande métropole francophone d’Amérique parcourra le monde pour explorer « comment le chaos urbain des villes s’organise grâce aux citoyens qui y vivent et les transforment », a-t-on précisé lors de la présentation de la programmation d’automne 2026 de TV5.

« Ce n’est pas une carte postale que l’on veut montrer. Une ville, c’est des belles affaires, mais aussi des moins belles. Ce que j’ai envie de faire, c’est de montrer la complexité derrière les choix qui sont faits, comment les citoyens s’organisent et comment les autorités doivent les entendre », a affirmé l’animatrice.

Sur les réseaux sociaux, la femme de 51 ans a souligné être « très fière de rejoindre l’équipe de TV5+ », ce qui lui permettra « de rester sur le terrain et de mettre en lumière les innovations qui améliorent le quotidien des citadins partout dans le monde ».

Elle visitera au total six métropoles à travers le monde afin de mieux comprendre comment le « chaos urbain des villes s’organise grâce aux citoyens qui les habitent et les transforment ».

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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