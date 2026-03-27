L'ex-mairesse de Montréal, Valérie Plante, a de nouveaux projets et ça concerne la télé
Elle troque le chapeau de politicienne pour celui d'animatrice!👒
On a des nouvelles de l’ex-mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a quitté la vie politique à la fin de son deuxième mandat, en novembre dernier. Elle troquera le chapeau de politicienne pour celui d’animatrice, à la barre de la nouvelle émission Ça brasse en ville, qui sera diffusée sur les ondes de TV5.
À lire également : Les pires stations du métro de Montréal sont révélées et c'est pire que tu penses
Ça mange quoi en hiver, Ça brasse en ville? Grosso modo, l’ancienne tête dirigeante de la plus grande métropole francophone d’Amérique parcourra le monde pour explorer « comment le chaos urbain des villes s’organise grâce aux citoyens qui y vivent et les transforment », a-t-on précisé lors de la présentation de la programmation d’automne 2026 de TV5.
« Ce n’est pas une carte postale que l’on veut montrer. Une ville, c’est des belles affaires, mais aussi des moins belles. Ce que j’ai envie de faire, c’est de montrer la complexité derrière les choix qui sont faits, comment les citoyens s’organisent et comment les autorités doivent les entendre », a affirmé l’animatrice.
Sur les réseaux sociaux, la femme de 51 ans a souligné être « très fière de rejoindre l’équipe de TV5+ », ce qui lui permettra « de rester sur le terrain et de mettre en lumière les innovations qui améliorent le quotidien des citadins partout dans le monde ».
Elle visitera au total six métropoles à travers le monde afin de mieux comprendre comment le « chaos urbain des villes s’organise grâce aux citoyens qui les habitent et les transforment ».
- Valérie Plante fait un lapsus coquin en parlant de Leylah Fernandez et c’est drôle AF ›
- Valérie Plante et son mari s'ouvrent sur leur rencontre et ça implique des casques de bain ›
- Le mari de Valérie Plante a oublié l'étiquette sur son veston et ça ne passe pas inaperçu ›
- La mairesse de Montréal Valérie Plante ne se représentera pas en 2025 et voici pourquoi ›